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Оккупанты ударили по густонаселенному жилому массиву Харькова (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты снова бьют по Харькову.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

Об обстреле также сообщил мэр Игорь Терехов.

Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно - удар по густонаселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+20
Запросіть до Харкова стару лярвку
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12.09.2022 16:59
+10
Чмоні чмиряться від безсилу.
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12.09.2022 16:58
+10
Ничего удивительного тут нет, всё под копирку....
За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
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12.09.2022 17:03
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Чмоні чмиряться від безсилу.
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12.09.2022 16:58 Ответить
Запросіть до Харкова стару лярвку
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12.09.2022 16:59 Ответить
Чтобы сказала что *обе стороны винаваты* и нужно дагавариваться
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12.09.2022 17:58 Ответить
Ничего удивительного тут нет, всё под копирку....
За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
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12.09.2022 17:03 Ответить
где смогли достать - там разбомбили. причины Хйлу наверное не особо важны.
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12.09.2022 18:36 Ответить
Кремлівський терорист від люті скоро здохне 😡
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12.09.2022 17:05 Ответить
міст ще залишився неушкоджений в Криму..., або я не знаю...
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12.09.2022 17:06 Ответить
карлик пакостит напоследок... чмо от бессилия бесится пока свои же не придушат ублюдка
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12.09.2022 17:40 Ответить
а що,до Бєлгорода не дастаємо??
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12.09.2022 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yIkmhF5JLcA&ab_channel=Espreso.TV
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12.09.2022 18:00 Ответить
До Таганрогу дістали і до Ростова на Дону.
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12.09.2022 18:03 Ответить
это кацапские фейки. пытаются разогреть своих овощей на "священную вайну"
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12.09.2022 20:59 Ответить
Белгород - в руины
только так
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12.09.2022 18:42 Ответить
обратите внимание
за Пёрл-Харбор - Хиросима и Нагасаки
за Лондон и Ковентри - Дрезден
именно ТАК в подкорку вбивается генетическая память
хватит строить из себя джентльменов - пора оскалить зубы
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12.09.2022 18:48 Ответить
 
 