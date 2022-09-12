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Оккупанты ударили по густонаселенному жилому массиву Харькова (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты снова бьют по Харькову.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.
Об обстреле также сообщил мэр Игорь Терехов.
Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно - удар по густонаселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
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+20 Юрий Петров 33876dd3
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За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
только так
за Пёрл-Харбор - Хиросима и Нагасаки
за Лондон и Ковентри - Дрезден
именно ТАК в подкорку вбивается генетическая память
хватит строить из себя джентльменов - пора оскалить зубы