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Окупанти вдарили по густонаселеному житловому масиву Харкова (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти знову б’ють по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.

Про обстріл також повідомив мер Ігор Терехов.

"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густонаселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по Харкову. Прильоти в Основ’янському та Київському районах, 1 людина загинула (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Запросіть до Харкова стару лярвку
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12.09.2022 16:59
+10
Чмоні чмиряться від безсилу.
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12.09.2022 16:58
+10
Ничего удивительного тут нет, всё под копирку....
За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
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12.09.2022 17:03
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Чмоні чмиряться від безсилу.
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12.09.2022 16:58 Відповісти
Запросіть до Харкова стару лярвку
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12.09.2022 16:59 Відповісти
Чтобы сказала что *обе стороны винаваты* и нужно дагавариваться
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12.09.2022 17:58 Відповісти
Ничего удивительного тут нет, всё под копирку....
За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
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12.09.2022 17:03 Відповісти
где смогли достать - там разбомбили. причины Хйлу наверное не особо важны.
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12.09.2022 18:36 Відповісти
Кремлівський терорист від люті скоро здохне 😡
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12.09.2022 17:05 Відповісти
міст ще залишився неушкоджений в Криму..., або я не знаю...
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12.09.2022 17:06 Відповісти
карлик пакостит напоследок... чмо от бессилия бесится пока свои же не придушат ублюдка
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12.09.2022 17:40 Відповісти
а що,до Бєлгорода не дастаємо??
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12.09.2022 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yIkmhF5JLcA&ab_channel=Espreso.TV
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12.09.2022 18:00 Відповісти
До Таганрогу дістали і до Ростова на Дону.
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12.09.2022 18:03 Відповісти
это кацапские фейки. пытаются разогреть своих овощей на "священную вайну"
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12.09.2022 20:59 Відповісти
Белгород - в руины
только так
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12.09.2022 18:42 Відповісти
обратите внимание
за Пёрл-Харбор - Хиросима и Нагасаки
за Лондон и Ковентри - Дрезден
именно ТАК в подкорку вбивается генетическая память
хватит строить из себя джентльменов - пора оскалить зубы
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12.09.2022 18:48 Відповісти
 
 