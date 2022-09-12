10 219 15
Окупанти вдарили по густонаселеному житловому масиву Харкова (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти знову б’ють по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.
Про обстріл також повідомив мер Ігор Терехов.
"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густонаселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар12.09.2022 16:59
+10 Огусто
показати весь коментар12.09.2022 16:58
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар12.09.2022 17:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
только так
за Пёрл-Харбор - Хиросима и Нагасаки
за Лондон и Ковентри - Дрезден
именно ТАК в подкорку вбивается генетическая память
хватит строить из себя джентльменов - пора оскалить зубы