Российское руководство приостанавливает отправку новых подразделений в Украину, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Большое количество добровольцев в РФ отказывается от службы в боевых условиях из-за ситуации, которая сложилась в зоне боевых действий. Отправка новых подразделений в Украину приостановлена
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.
"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет информация о реальном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий", - говорится в строительстве.
По данным Генштаба, ситуация усугубляется из-за общего отношения к собственным раненым в РФ. "В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", - отмечается в сообщении.
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нарративы, однако !
Вона не друга, а перша!
Адже, жодна армія, мабуть, не у@обувала з зайнятих позицій так швидко, як кацапи!
Рядом с халяльными сААтечественниками им будет легче адаптироваться
Отримав 200 тис. авансу і помахав ручкою...
памятаєте Сирію? три рази перемагали і три рази виходили
Росіяни проводять ротацію бойових кораблів та переводять десантні кораблі з Новоросійську до Севастополя - або вони таким чином везуть підкріплення у Крим, або навпаки - готують евакуацію своїх сил, техніки та запасів флоту з Севастополя перед неминучим відступом з окупованого Криму.
«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
Мы думали, в России все говняное, но армия… а она тоже оказалась говном», - а що в білоруській армії кажуть про втечу росіян з Харківської області.
Білоруське видання «Наша Нива» опитало діючих офицерів Білоруської армії та прикордонного комітету. Від молодших офицерів до полковника.
«Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это Россия не готова».
«Не знаю, в чем там штука, похоже, что в «Хаймарсах». Они пустили под откос саму философию российской армии: «у нас неисчерпаемые ресурсы». По факту, «вторую армию мира» остановили реактивные системы конца 90-х, и это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия».
«В принципе ясно, что было бы с нами, если бы мы туда полезли».
«Коллеги в ах..е от Украины: такого явно не ожидали, и можно сказать больше, что для многих это самый главный слом в жизни.
Они не верили в Россию как мягкую силу, в «русский мир». Но была безоговорочная вера в грубую силу Россиюшки. Это всегда чувствовалось.
Мол, все го*няное и у нас и в России: образование, техника, уровень жизни… но вот армия!.. Армия - мощная. А оказалось, что и она - го*но. Наступать главный военный союзник не может, и обороняться - тоже».
Це був корисний урок і для підлеглих білоруського бацьки.
Маленькая пробедоносная война - Цусима - кровавое воскресенье - революция - граждансая война - развл империи. Да забыл, по ходу расстрел сцаря с семейством, но этот эпизод мало кому сейчас интересен.
вечно тупо врать нельзя
они с самого начала явно нагло врали, и ладно бы про своего врага
про своих тоже врали
совсем заврались
даже тупые ваньки понимают многое что живым не вернутся
хотя даже в августе еще бараны шли как то
Весь мір в труху.
Куди це поділось?
Сциклива нація кацапів, фейкова країна кацапія
За вымя то По сыпется и золото и алмазы.И умирать придётся не им.а жирным московским котам.