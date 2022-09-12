Российское руководство приостанавливает отправку новых подразделений в Украину, - Генштаб

Большое количество добровольцев в РФ отказывается от службы в боевых условиях из-за ситуации, которая сложилась в зоне боевых действий. Отправка новых подразделений в Украину приостановлена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет информация о реальном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий", - говорится в строительстве.

По данным Генштаба, ситуация усугубляется из-за общего отношения к собственным раненым в РФ. "В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", - отмечается в сообщении.

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