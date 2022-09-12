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Российское руководство приостанавливает отправку новых подразделений в Украину, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Большое количество добровольцев в РФ отказывается от службы в боевых условиях из-за ситуации, которая сложилась в зоне боевых действий. Отправка новых подразделений в Украину приостановлена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці. 

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет информация о реальном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий", - говорится в строительстве.

По данным Генштаба, ситуация усугубляется из-за общего отношения к собственным раненым в РФ. "В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", - отмечается в сообщении.

Читайте также: ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 11 населенных пунктов, - Генштаб
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Топ комментарии
+96
А шо такоє? Ніхто не хоче перегруповуватись?
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12.09.2022 19:11
+60
Украинский прорыв посрамил "замирителей". Их предательский дискурс остроумно отзеркалиламериканский военный журналист Нолан Петерсон: "Я думаю, настало время призвать Северную Корею прекратить вооружать российскую армию и побудить Москву немедленно просить о мире на условиях Киева. В конце концов, эти наживающиеся на войне люди в Пхеньяне просто хотят продлить войну и сражаться до последнего россиянина".
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12.09.2022 19:44
+55
не хочуть нових значить прийдеться старих добивати...
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12.09.2022 19:14
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А шо такоє? Ніхто не хоче перегруповуватись?
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12.09.2022 19:11 Ответить
З кого в кого? З орка в мішок
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12.09.2022 19:19 Ответить
мабуть навпаки
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12.09.2022 19:48 Ответить
Они наконец-то поняли, что у них "гранаты не того калибра"
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12.09.2022 20:15 Ответить
Ці вже хочуть "вигруповуватись" !
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12.09.2022 21:28 Ответить
так, прийшов мабуть час повертати на кремль. як колись на зімній дворєц повернули. ))
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12.09.2022 19:12 Ответить
Украинский прорыв посрамил "замирителей". Их предательский дискурс остроумно отзеркалиламериканский военный журналист Нолан Петерсон: "Я думаю, настало время призвать Северную Корею прекратить вооружать российскую армию и побудить Москву немедленно просить о мире на условиях Киева. В конце концов, эти наживающиеся на войне люди в Пхеньяне просто хотят продлить войну и сражаться до последнего россиянина".
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12.09.2022 19:44 Ответить


нарративы, однако !
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12.09.2022 20:10 Ответить
а шо такоє? а як жиж ми будемо угноювати наші родючи черноземи, га.
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12.09.2022 19:13 Ответить
Так, по осені це дуже доречно добриво вносити
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12.09.2022 19:26 Ответить
Не потрібна на наших чорноземах російська трупна отрута всі чорні мішечки повинні вирушити на росію.
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13.09.2022 05:02 Ответить
а как же ********** загранотряды это что дондону обратно бородачей отзывать лезгинку в гареме танцевать)
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12.09.2022 19:13 Ответить
Ссыкуны свинособаки, мы вас освободим от *****!
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12.09.2022 20:24 Ответить
не хочуть нових значить прийдеться старих добивати...
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12.09.2022 19:14 Ответить
2 я армия мира -фейк!
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12.09.2022 19:14 Ответить
Не фейк, - удобрения.
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12.09.2022 19:22 Ответить
Почему фейк, она действительно вторая, с конца
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12.09.2022 19:35 Ответить
Помиляєтесь!
Вона не друга, а перша!
Адже, жодна армія, мабуть, не у@обувала з зайнятих позицій так швидко, як кацапи!
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12.09.2022 19:58 Ответить
200-я
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12.09.2022 20:53 Ответить
Тому що кацапня зникає тут в невідомому напрямку.
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12.09.2022 19:15 Ответить
Чому невідомому? Два метри в напрямку ядра Землі.
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12.09.2022 19:57 Ответить
Ви нічого не розумієте , всє ідєт по плану! Тому що по-українськи буде -"я переможу" , а по- кацапськи- "я побежу"
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12.09.2022 21:00 Ответить
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12.09.2022 21:16 Ответить
****** снова соврал о готовности отправить 10 000 бравых тиктокеров
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12.09.2022 19:16 Ответить
А В.Ким уже отвёл под их размещение свинокомплекс.
Рядом с халяльными сААтечественниками им будет легче адаптироваться
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12.09.2022 19:22 Ответить
Да, есть такое. Но там ГБшников много недовольных ********, могут всех его тиктокеров тупо слить под огонь ВСУ, как это было не раз. Как долго он проживет без личной армии? Вот вопрос!
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12.09.2022 21:54 Ответить
Він сьогодні сказав, що вони вже у нас в Україні, скотоложці.
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13.09.2022 05:04 Ответить
будуть муштрувати а то геть позоріще а не армія) ********* тільки на весь світ рассєюшку
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12.09.2022 19:20 Ответить
Мясо не хочет быть шашлыком.
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12.09.2022 19:20 Ответить
мясо не хочет быть хробаком в украинском черноземе))))
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12.09.2022 19:50 Ответить
Всі хочуть "пальохкаму" бабла рубонуть, але мабуть стало доходить до їх пустих макітр, що з України, так щоб не в мішку, повертається один з десятьох відправленних.
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12.09.2022 19:21 Ответить
Овва! Так це нова тема для підняття добробуту рашистів !
Отримав 200 тис. авансу і помахав ручкою...
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12.09.2022 19:22 Ответить
обосралися один на один вояки?тільки можуть жінками і дітьми прикриватися та ракети пускати на мирне населення
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12.09.2022 19:22 Ответить
збирають нову орду
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12.09.2022 19:22 Ответить
Напевне буряти закінчились....
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12.09.2022 19:24 Ответить
всьо па плану...видно пуйлові сказали.що лднр признають і видадуть за його перемогу.в перевернутій свідомості мордору пропаганда видасть ,те що хоче чути ото населення орди.
памятаєте Сирію? три рази перемагали і три рази виходили
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12.09.2022 19:35 Ответить
Пора вже звільняти південь, звісно ж включно з Кримом
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12.09.2022 19:25 Ответить
Це якесь пуйловське ноу-хау - відказники-добровольці. Хоча, вони ж напевно доброволили ґвалтувати, грабувати, катувати та вбивати, а ніяк не воювати, а тим більше дохнути як собаки.
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12.09.2022 19:25 Ответить
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12.09.2022 19:28 Ответить
Герой ****
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12.09.2022 20:25 Ответить
Когда уже этого ***** удавят сопливо-имперским флагом. Неужели до Гааги доживёт?
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12.09.2022 21:21 Ответить
Якщо по підрахункам орків уже 49000 до кінця серпня без лугадонців і найманців, то може і є таке
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12.09.2022 19:31 Ответить
Я негодую 😠😠😠верните наш перегной *****, картошка не уродит 😠
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12.09.2022 19:34 Ответить
на Польщі? та забирайте..
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12.09.2022 20:28 Ответить
Це не ознака совісті, покаяння, а просто тваринний жах у їх недолугому мозку. Ці істоти тільки являють ознаки вищої нервової діяльності, але, по своїй суті, людиною не є. "Не має бути в нас страху" - пошукайте цю пісню і ви зрозумієте, що зараз ми розплачуємося за те, що не послухали батьків.
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12.09.2022 19:36 Ответить
Бо в кацапів тільки тваринні інстинкти - вони не розвинулися в людей. Тому треба бити по них - хай всираються від однієї думки про Україну. Хай війна з Україною стане їхнім найбільшим жахом. Але поки ми не почнемо відповідати на терракти по їх території, цей жах вони не почують.
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12.09.2022 19:45 Ответить
Правильно, щоб ще років 300 обсирались лиш при згадці про Україну
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12.09.2022 20:36 Ответить
***** вже нових набирає по лісах,зброї китайської накупив у Північній Кореї.Але,певно,вже воювати ніхто не поїде,хто тим збродом керувати буде?У Путіна нема невмирущих командирів,а російська армія без командира-то збіговисько.
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12.09.2022 19:37 Ответить
То якщо така "свистопляска" то може під шумок і Крим зачистити від кацапопітеків. Сподіваюся в генштабі про таке подумують.
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12.09.2022 19:38 Ответить
Крим,можливо,сам зачиститься.

Росіяни проводять ротацію бойових кораблів та переводять десантні кораблі з Новоросійську до Севастополя - або вони таким чином везуть підкріплення у Крим, або навпаки - готують евакуацію своїх сил, техніки та запасів флоту з Севастополя перед неминучим відступом з окупованого Криму.
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12.09.2022 20:23 Ответить
Спочатку треба щоб повбивали старі російські підрозділи, а вже потім посилати нові.
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12.09.2022 19:41 Ответить
сцыкуны.... думали побыковать, а там, оказывается по ипалу бьют....
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12.09.2022 19:42 Ответить
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!

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12.09.2022 20:01 Ответить
Дуже радісна новина для недобитих орків, які ще досі в Україні.
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12.09.2022 19:43 Ответить
Булоб ким мінні поля розміновувати.
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12.09.2022 19:43 Ответить
Кацапів треба тільки піздити, розбити морду, вибити всі зуби, поламати руки, ноги , змусити зібрати ломаними руками ті погані вибиті зуби і тільки тоді можливо переговори на нашіх умовах.
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12.09.2022 19:46 Ответить
навіщо це усе? просто знищити
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12.09.2022 19:56 Ответить
Мабуть має натхнення.
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12.09.2022 21:20 Ответить
зеки кончились?
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12.09.2022 19:47 Ответить
Если это правда, то это одна из самых важных новостей последнего времени. Особенно в сочетании с призывами питерских и московских депутатов отстранить Пуйла. Если паРаша, получив по шарам, и почувстсовав недовольство внутри страны, решила придержать своих псов в Украине, то это отличная новость. Само собой, зачистка территории до границ 1991 года остаётся на повестке, это не обсуждается...
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12.09.2022 19:51 Ответить
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12.09.2022 19:51 Ответить
а шо такое??? новеньких нет..старенькие кончаются...умненькие (условно) ныкаются?
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12.09.2022 19:52 Ответить
так вьі же еще не начинали....???? или бельіе лади стали в дифиците....?... расеяни народ киздун и президен такой-же.....
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12.09.2022 20:00 Ответить
Ну новость так себе, психологическая. Надо будет, и буряты с якутами, и Бацька впереди побежит, как вжопу вжаленый.
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12.09.2022 20:02 Ответить
куй куда думаю бульбеники побежат,особено после последних событий
Мы думали, в России все говняное, но армия… а она тоже оказалась говном», - а що в білоруській армії кажуть про втечу росіян з Харківської області.

Білоруське видання «Наша Нива» опитало діючих офицерів Білоруської армії та прикордонного комітету. Від молодших офицерів до полковника.

«Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это Россия не готова».

«Не знаю, в чем там штука, похоже, что в «Хаймарсах». Они пустили под откос саму философию российской армии: «у нас неисчерпаемые ресурсы». По факту, «вторую армию мира» остановили реактивные системы конца 90-х, и это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия».

«В принципе ясно, что было бы с нами, если бы мы туда полезли».

«Коллеги в ах..е от Украины: такого явно не ожидали, и можно сказать больше, что для многих это самый главный слом в жизни.
Они не верили в Россию как мягкую силу, в «русский мир». Но была безоговорочная вера в грубую силу Россиюшки. Это всегда чувствовалось.
Мол, все го*няное и у нас и в России: образование, техника, уровень жизни… но вот армия!.. Армия - мощная. А оказалось, что и она - го*но. Наступать главный военный союзник не может, и обороняться - тоже».

Це був корисний урок і для підлеглих білоруського бацьки.
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12.09.2022 20:27 Ответить
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12.09.2022 20:08 Ответить
Нажаль це не так. Продовжують поповнювати війсковими.
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12.09.2022 20:08 Ответить
Погодьтесь - якось важкувато "відправлять в Україну" те чого нема...
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12.09.2022 20:17 Ответить
Что это значит - новых нет, а те, что сейчас здесь, без подкрепления - срочно выводить? Что-то не верится, что запоребрик решил закончить войну.
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12.09.2022 20:30 Ответить
Учите свою историю кацапчики, это уже было.
Маленькая пробедоносная война - Цусима - кровавое воскресенье - революция - граждансая война - развл империи. Да забыл, по ходу расстрел сцаря с семейством, но этот эпизод мало кому сейчас интересен.
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12.09.2022 20:31 Ответить
аха "добровольцы"

вечно тупо врать нельзя
они с самого начала явно нагло врали, и ладно бы про своего врага
про своих тоже врали
совсем заврались

даже тупые ваньки понимают многое что живым не вернутся

хотя даже в августе еще бараны шли как то
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12.09.2022 20:40 Ответить
А як же 100500 обіцяних північнокорейських добровольців?? Нізя так, ми ж чекали…
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12.09.2022 21:07 Ответить
Не встигли ратники зібратися, а вже співають свою стару пісеньку - с войной покончили ми счети, бери шинель, пошли домой.
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12.09.2022 21:31 Ответить
Кадиркини тиктокери приехали.
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12.09.2022 21:35 Ответить
За даними Генштабу, ситуація посилюється загальним ставленням до власних поранених у РФ. "Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - наголошується в повідомленні. Я розумію, що це не може не радувати, але ж зважаючи на те, що в нас така ж сама х#йня стає трохи прикро. Знайомого однієї з мотопіхотної бригади після важкого поранення у груди(прильот у бліндаж)замість того, щоб звільнити за станом здоров"я, вперли обратно у стрій не зважаючи на те, що він синій від нехватки кисню та не може нормально дихати. А призов по мобілізації обмежено придатних у військовий час в бойові частини(не кажучи вже про фіктивну медичну комісі, а на порядку денному скасування обмежень для призову навіть інвалідів? А призов офіцерів, наприклад авіаційного ВОСу на посади комроти, комбатів танкових, артилерійських, або механізованих бригад у яких вони ніц не компетентні? А купа відосиків особового складу цілих батальонів, які відмовляються воювати під різними вигадками? Я не поцінювач абдристовичей та інших розмовляючих дуп, тому і дивлюся на ситуацію прагматично, без рожевих окулярів.
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12.09.2022 21:51 Ответить
Чому ви про це не пишете в постах? не звертаєтесь до волонтерів. Не мовчіть!!
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13.09.2022 04:05 Ответить
потому что он бот ..
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13.09.2022 08:29 Ответить
Можемпавтаріть, Дєдиваєвалі? Де оце все?
Весь мір в труху.
Куди це поділось?
Сциклива нація кацапів, фейкова країна кацапія
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12.09.2022 22:12 Ответить
Що ж таке?путинХуйло ОБИСРАВСЯ-ОБИСЯВСЯ!!!ТУДИ ТОБИ ДОРОГА!!!!ХУЙЛО!!!
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12.09.2022 22:21 Ответить
Это новоприбывшие ещё не знают что самые смачные унитазы в рамках Московского золотого кольца.И если тех кто зовёт их сегодня умирать хорошо подергать
За вымя то По сыпется и золото и алмазы.И умирать придётся не им.а жирным московским котам.
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12.09.2022 22:39 Ответить
І без нових підрозділів там є ще кого вбивати в Україні
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12.09.2022 23:01 Ответить
МОЖНО ПОРЖАТИ ВСІ РАЗОМ 🤣
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12.09.2022 23:27 Ответить
Без подкреплёния кацапам в Украине *слово из пяти букв*. Сейчас самое важное выбить из аккуратно с территории АЭС
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13.09.2022 00:21 Ответить
есть мнение, что после выборов в раше конфликт пойдет на убыль
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13.09.2022 03:25 Ответить
каких выборов ? в раше нет никаких выборов ? какой конфликт? в Украине нет конфликта.. есть война
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13.09.2022 08:31 Ответить
Так. Добре. А з цими що тут ошиваються, що робити? Добити, чи заангажувати на роботи по прибиранню запаскуджених ними територій?
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13.09.2022 04:00 Ответить
Яшасын Украина!! Смерть ворогам!!
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13.09.2022 05:45 Ответить
ХЙЛО ХВОСТ ПОДЖАЛ !)
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13.09.2022 07:15 Ответить
 
 