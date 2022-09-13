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За сутки в Донецкой области погибли 5 гражданских, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки в Донецкой области погибли 5 гражданских, - Кириленко 01

"За 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 3 в Угледаре, 1 в Георгиевке и 1 в Славянске. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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