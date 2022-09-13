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За добу на Донеччині загинуло 5 цивільних, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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