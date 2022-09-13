УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8885 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
618 0
війна (56671) Донецька область (5715) Кириленко Павло (866)

За добу на Донеччині загинуло 5 цивільних, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині загинуло 5 цивільних, - Кириленко 01

"За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будтнки. Є загиблий. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 