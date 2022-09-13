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Харьков и область снова обесточены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тец,харків

Харьков и область снова обесточены. Это связано с серией ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, которая питала населенные пункты. Сейчас все силы направлены на ликвидацию проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", - отметил Тимошенко.

Также смотрите: Последствия российской атаки на харьковскую ТЭЦ-5. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
А Белгород,Курск,Воронеж?
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13.09.2022 10:04
+8
Зеля не дозволяє. Це не передбачено спецоперацією.
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13.09.2022 10:11
+8
А тем кто 3 года ракетную программу блокировал ничего не сказать?
Это лишило возможности ответить своими силами никого не спрашивая

А возможно и вторжения не было бы
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13.09.2022 10:14
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А Белгород,Курск,Воронеж?
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13.09.2022 10:04 Ответить
Зеля не дозволяє. Це не передбачено спецоперацією.
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13.09.2022 10:11 Ответить
Витрати *********** на цивільні об'єкти ворога призведуть до тих самих результатів, яки зараз має кацапія.
У нас головна ціль виграти війну, а не найбільше нашкодити рускім.
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13.09.2022 11:52 Ответить
Та в'ї&іть вже по блєтгороду
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13.09.2022 10:05 Ответить
а що це змінить? ***** насрать на блєтгород, з усіма істотами, що його населяють. можно стерти це місто з лиця Землі, це нічого не змінить в політиці вождя та його партії, а от нас почнуть вважати таким ж терористами, як і паРаша.
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13.09.2022 10:20 Ответить
В минулу суботу задавали питання про критичну інфраструктуру, вірніше чому Україна не отримує далекобійну зброю. Не наплювать буде і ботоксу,якщо пару областей кацапії погрузять в темряву. Не забувайте, що їх Армія не в кремлі,а на кордоні України
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13.09.2022 10:29 Ответить
навіть якщо всі міста прикордоння не просто занурять в темряву, а зітруть з поверхні планети, ***** буде наплювати. і армія дружнім стадом буде робити те, що накаже хазяїн.
подивись якось допити полонених, в яких вони розповідають як жили місяцями в окопах, жерли одну картоху, не милися, та навіть підтиралися лопухами, бо не давали їм паперу, в той час, як офіцери жили в хатах українців та кожен день жерли шашлики з віднятої у українців худоби. і нічого, мовчки терпіли.
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13.09.2022 10:35 Ответить
Знову,армія орків стоїть або на кордоні або поряд або в районах України. Заберіть комунікацію. У них Маска не має.
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13.09.2022 10:37 Ответить
супутниковий зв'язок у них є. для отримання наказу від фюрера комунікацій вистачить. не треба зовсім робити з армії паРаші середньовічні банди, вони такі тільки по суті, але оснащення в них є.
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13.09.2022 10:40 Ответить
Це змінить багато! Для путіна дуже важливо спокій росіян, щоб не бунтували. На разі росіяни не відчувають цю війну ніяким боком. Коли війна прийде до них, вони зрозуміють, що вона їм не потрібна. В такому стані як зараз, війна може тривати десятиліття. Щоб зупинити війну , потрібно, щоб у росіян під ногами все горіло і вибухало по всій країні. Тільки тоді вони зрозуміють , що це дійсео війна, а не спецоперація.
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13.09.2022 11:22 Ответить
Цього х**ло і чекає! Йому потрібен найменший привід, щоб заспівати "Вставай, страна огромная!.." Він збив літак у 2014-му, але його міньони помилилися і, замість московського літака, збили той самий боїнг. А тепер він ніяк не може набрати собі вдосталь м'яса, бо м'ясо пручається і на "операцію" чомусь не хоче. А якщо почнеться бомбардування їхніх міст, то вже на захист своїх самок та личинок м'ясо швидко та залюбки побіжить по зброю.
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13.09.2022 12:13 Ответить
Так, це історичне питання: "Чому "промахнулись"... Якщо це все ж "план" то скоріше для дегуманізації россіяненів, робота з світовим образом "русСького". Підготовка підвалин для "всі в Рай"... Курськ, Ту-154, "Зимняя вишня"... Все це - розчеловечивание... Мабуть і орками вже їх не назвати... Якісь вурдолаки... Пу - то дивергент такий як і Ленін аби здолати їх, непритомних...

Але холодну голову ми зобов'язані мати та не забувати все що робить з на нами "наша" влада... Особливо цинічним як на мене: це списувати борги через суд на податки з підприємства які отримав в результаті рейдерського захоплення... Це навіть вже не фінт з накачкою "кредитів" під мізерні застави Приватом своїх же прокладок в офшори...
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13.09.2022 13:06 Ответить
А ось і ні хера. Вони біжать коли пропаганда розповідає про успіхі і "без потерь", коли стає ясно, що усе по-дорослому, стати "м'ясом" досить мало бажаючих.
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13.09.2022 22:53 Ответить
паРаша - це мацква та підербург. решта може вигорати синім полум'ям.
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13.09.2022 13:05 Ответить
Симетрічні удари у відповідь змінить ставлення кацапського населення, зокрема Білгорду, до війни. Вони не будуть вже так радіти пускам ракет по Харкову, знаючи що зразу же прилетить у відповідь, а може і два рази.
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13.09.2022 22:44 Ответить
Дякуємо пану Байдену, що офіційно дозволив ***** безкарно займатись військовим тероризмом! 🤬
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13.09.2022 10:05 Ответить
Байден запретил стрелять по раше из нашего же оружия? Смерч, ураган - до белгорода достанут.
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13.09.2022 10:12 Ответить
А тем кто 3 года ракетную программу блокировал ничего не сказать?
Это лишило возможности ответить своими силами никого не спрашивая

А возможно и вторжения не было бы
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13.09.2022 10:14 Ответить
...
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13.09.2022 10:15 Ответить
Президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Джерело: коментар Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters
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13.09.2022 10:24 Ответить
Та й що з того . ? Де офіційна заява Байдена про те що він дозволяє ***** займатись тероризмом . ? Навіщо ці - вільні інтерпретації . ?
Значить у Байдена є якісь причини на офіційному рівні не визнавати паРашу терористом . Це всього лиш політика .
Але для нас це нічого не міняє , як і для кацапні , і для американців . Все буде так як і було до цього .
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13.09.2022 10:38 Ответить
Без бомбардувань кацапських енергетичних об'єктів , діла не буде . .
Інакше їм не дійде , що - так робити як роблять вони (бомбардують наші об'єкти ) , так би мовити - не є хорошим вчинком , і навіть - шкідливо для їхнього здоров'я . .
Безкарність породжує вседозволеність .
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13.09.2022 10:14 Ответить
відкопайте гепу і онуфрій з попами обнесе харків..-точно поможе
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13.09.2022 10:32 Ответить
 
 