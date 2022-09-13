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Харків та область знову знеструмлені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Харків та область знову знеструмлені. Це пов’язано з серією ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", - зазначив Тимошенко.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
показати весь коментар13.09.2022 10:04
+8 Елена Сухова
показати весь коментар13.09.2022 10:11
+8 Дмитрий 297cdebe
показати весь коментар13.09.2022 10:14
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Будь ласка, зачекайте...
У нас головна ціль виграти війну, а не найбільше нашкодити рускім.
подивись якось допити полонених, в яких вони розповідають як жили місяцями в окопах, жерли одну картоху, не милися, та навіть підтиралися лопухами, бо не давали їм паперу, в той час, як офіцери жили в хатах українців та кожен день жерли шашлики з віднятої у українців худоби. і нічого, мовчки терпіли.
Але холодну голову ми зобов'язані мати та не забувати все що робить з на нами "наша" влада... Особливо цинічним як на мене: це списувати борги через суд на податки з підприємства які отримав в результаті рейдерського захоплення... Це навіть вже не фінт з накачкою "кредитів" під мізерні застави Приватом своїх же прокладок в офшори...
Это лишило возможности ответить своими силами никого не спрашивая
А возможно и вторжения не было бы
Джерело: коментар Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters
Значить у Байдена є якісь причини на офіційному рівні не визнавати паРашу терористом . Це всього лиш політика .
Але для нас це нічого не міняє , як і для кацапні , і для американців . Все буде так як і було до цього .
Інакше їм не дійде , що - так робити як роблять вони (бомбардують наші об'єкти ) , так би мовити - не є хорошим вчинком , і навіть - шкідливо для їхнього здоров'я . .
Безкарність породжує вседозволеність .