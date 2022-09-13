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Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе заставляют детей учить гимн РФ и рассказывают, что украинцы якобы "придуманная нация".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание – выучить гимн России", - отметил он.

Также Андрющенко опубликовал фотографии российских учебников для школьников и подписал: "Что сразу бросается в глаза - учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России не существует. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - вымышленная нацистами нация".

"Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - добавил мэр.

Также смотрите: Оккупанты устроили концерт на костях людей, погибших от российской бомбы в драмтеатре Мариуполя. ВИДЕО

Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко 01
Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко 02
Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко 03
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Топ комментарии
+13
не хотіли вчити український- тепер будуть вчити рашистський!
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13.09.2022 12:37
+6
А не ити в школу не можна.
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13.09.2022 12:39
+4
это тем кто начнет, это же учителя че их трогать
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13.09.2022 12:41
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не хотіли вчити український- тепер будуть вчити рашистський!
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13.09.2022 12:37 Ответить
А не ити в школу не можна.
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13.09.2022 12:39 Ответить
угу..бо батьків на підвал..
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13.09.2022 12:44 Ответить
это тем кто начнет, это же учителя че их трогать
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13.09.2022 12:41 Ответить
"Однажды в студеную зимнюю пору"
отлично на музычку ложиться
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13.09.2022 12:41 Ответить
лошадка примерзла пипиской к забору..
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13.09.2022 12:45 Ответить
Когда объявили конкурс на лучшие слова гимна(ударение на "а", гимнА) россии, то с самого начала было понятно, что победит С.Михалков.
Но приносили авторы и другие варианты, в частности Владимир Войнович. Самый лучший гимн россии - его!!!

ГИМН

Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным
с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.

Припев:

Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.

Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.

Припев

Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов замочим в сортире,
И всем олигархам дадим по мозгам.

Припев

Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров,
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.

Припев

Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
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13.09.2022 12:47 Ответить
Однажды в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел поссать на мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка - к жопе прилипший навоз.

- Здорово, парнишка!
- Пошёл-ка ты *****!
- Чего материшься?
- А **** пристал?
- Откуда дровишки?
- Сарай разобрали.
Отца, слышишь, ******.
А я убежал.

В лесу раздавались удары по яйцам.

- А что, у отца-то большая семья?
- Семья-то большая, да толку в ней мало.
Как ******* - так двое, а жрать - *****!

... "Ну, мёртвая!" - крикнул малюточка басом,
отпил из горла и Некрасов упал...
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13.09.2022 16:49 Ответить
я именно этот вариант и имел в виду, разве что текст опустил
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13.09.2022 18:30 Ответить
в мене очі повипадали те читати..бідні діти

а гімн ********** - то какофонія повна..що при совку те було жуть чути й співати - а це - трешак повний..
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13.09.2022 12:43 Ответить
какие чувства у вас вызывает гимн россии? - только чувство глубокого отвращения, по нашому - відрази...
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13.09.2022 12:46 Ответить
Тільки повна вата, або повний дебіл і пропитий алкаш, може віддати свою дитину в пекло рашистських "викладачів"! Тих "батьків" які це зробили - позбавити батьківських прав за знущання над дитиною!
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13.09.2022 12:49 Ответить
Засновника майбутньої Московії Чингис-хана забули намалювати.
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13.09.2022 12:52 Ответить
Конченые у....ны те родители которые отдали детей на промывку мозгов, даже в ватнолаптеногой ***..е моглиб уйти на семейку/домашнее, учить основные предметы сами по себе без всяких гамнов и промывок мозгов, на остальное гуманитарные положив с прибором, похрен было бы на тот потеряный год. Вата куле....
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13.09.2022 13:04 Ответить
Лишний повод увидеть. Нет никакой. "Россия". Есть набор племён абсолютно не соотносящиеся друг с другом. Просто имперское извращение. Непонятно почему все эти татары,буряты,коми ...вепсы--такие ничтожества. Ментальные рабы? Жесть🤦🤦🤦
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13.09.2022 13:10 Ответить
Вам би почитать Фрейда да вспомнить отрывки с ГеббСМИ рф.... и все станет на свои места. Все не моноэтнические образования - метод контроля ее частей. в рф это чеченцы в сша это черные. Патогени хороший материал для контроля...
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13.09.2022 13:14 Ответить
Очень хочется окупантам показать "мирную и спокойную" "освобожденную" Украину...

Ролик с этого лучшего прочтения "вирша" - 100% будет в пабликах неруских.

Мол - вот результат той пролитой крови за "мир"...

Должна быть спецоперация по недопущению этого!!! ❗❗❗
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13.09.2022 13:12 Ответить
То треба так дітей катувати.
І ще стосовно розповідей Верещучки про "там наші люді".Уявіть як промили мізки за вісім років? Якщо там і були "нашіє люді", то зараз там вже "нєнашіє люді"! І перевиховувати там вже нічого бо в результаті матимемо імбецила з роздвоєною особистістю.
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13.09.2022 13:30 Ответить
Та то хєрня, нас школярів 80х, колись гімну срср вчили і шо ? Бандерівську душу, ніякими недогімнами не витравиш !
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13.09.2022 14:37 Ответить
точь в точь советская книжка....только ссср заменили на россия но ссср не знает просто об этом он распался на части...
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13.09.2022 19:06 Ответить
 
 