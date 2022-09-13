Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе заставляют детей учить гимн РФ и рассказывают, что украинцы якобы "придуманная нация".
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание – выучить гимн России", - отметил он.
Также Андрющенко опубликовал фотографии российских учебников для школьников и подписал: "Что сразу бросается в глаза - учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России не существует. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - вымышленная нацистами нация".
"Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - добавил мэр.
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отлично на музычку ложиться
Но приносили авторы и другие варианты, в частности Владимир Войнович. Самый лучший гимн россии - его!!!
ГИМН
Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным
с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.
Припев:
Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.
Припев
Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов замочим в сортире,
И всем олигархам дадим по мозгам.
Припев
Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров,
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.
Припев
Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
Я из лесу вышел поссать на мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка - к жопе прилипший навоз.
- Здорово, парнишка!
- Пошёл-ка ты *****!
- Чего материшься?
- А **** пристал?
- Откуда дровишки?
- Сарай разобрали.
Отца, слышишь, ******.
А я убежал.
В лесу раздавались удары по яйцам.
- А что, у отца-то большая семья?
- Семья-то большая, да толку в ней мало.
Как ******* - так двое, а жрать - *****!
... "Ну, мёртвая!" - крикнул малюточка басом,
отпил из горла и Некрасов упал...
а гімн ********** - то какофонія повна..що при совку те було жуть чути й співати - а це - трешак повний..
Ролик с этого лучшего прочтения "вирша" - 100% будет в пабликах неруских.
Мол - вот результат той пролитой крови за "мир"...
Должна быть спецоперация по недопущению этого!!! ❗❗❗
І ще стосовно розповідей Верещучки про "там наші люді".Уявіть як промили мізки за вісім років? Якщо там і були "нашіє люді", то зараз там вже "нєнашіє люді"! І перевиховувати там вже нічого бо в результаті матимемо імбецила з роздвоєною особистістю.