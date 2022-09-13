Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко
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Російські загарбники в окупованому Маріуполі змушують дітей вчити гімн РФ та розповідають, що українці нібито "вигадана нація".
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Промивання мізків дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - зазначив він.
Також Андрющенко опублікував фотографії російських підручників для школярів та підписав: "Що одразу впадає в око - підручники. З російського підручника діти можуть дізнатись, що … українців у Росії не існує. Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці - вигадана нацистами нація".
"Тому коли мова йде про 15 років ув’язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за скалічені дитячі душі", - додав радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
отлично на музычку ложиться
Но приносили авторы и другие варианты, в частности Владимир Войнович. Самый лучший гимн россии - его!!!
ГИМН
Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным
с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.
Припев:
Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.
Припев
Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов замочим в сортире,
И всем олигархам дадим по мозгам.
Припев
Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров,
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.
Припев
Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
Я из лесу вышел поссать на мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка - к жопе прилипший навоз.
- Здорово, парнишка!
- Пошёл-ка ты *****!
- Чего материшься?
- А **** пристал?
- Откуда дровишки?
- Сарай разобрали.
Отца, слышишь, ******.
А я убежал.
В лесу раздавались удары по яйцам.
- А что, у отца-то большая семья?
- Семья-то большая, да толку в ней мало.
Как ******* - так двое, а жрать - *****!
... "Ну, мёртвая!" - крикнул малюточка басом,
отпил из горла и Некрасов упал...
а гімн ********** - то какофонія повна..що при совку те було жуть чути й співати - а це - трешак повний..
Ролик с этого лучшего прочтения "вирша" - 100% будет в пабликах неруских.
Мол - вот результат той пролитой крови за "мир"...
Должна быть спецоперация по недопущению этого!!! ❗❗❗
І ще стосовно розповідей Верещучки про "там наші люді".Уявіть як промили мізки за вісім років? Якщо там і були "нашіє люді", то зараз там вже "нєнашіє люді"! І перевиховувати там вже нічого бо в результаті матимемо імбецила з роздвоєною особистістю.