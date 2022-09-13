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Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники в окупованому Маріуполі змушують дітей вчити гімн РФ та розповідають, що українці нібито "вигадана нація".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Промивання мізків дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - зазначив він.

Також Андрющенко опублікував фотографії російських підручників для школярів та підписав: "Що одразу впадає в око - підручники. З російського підручника діти можуть дізнатись, що … українців у Росії не існує. Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці - вигадана нацистами нація".

"Тому коли мова йде про 15 років ув’язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за скалічені дитячі душі", - додав радник мера.

Також читайте: Донеччани негативно ставляться до маріупольців через російську пропаганду, - Донецька ОВА

Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко 01
Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко 02
Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
не хотіли вчити український- тепер будуть вчити рашистський!
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13.09.2022 12:37
+6
А не ити в школу не можна.
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13.09.2022 12:39
+4
это тем кто начнет, это же учителя че их трогать
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13.09.2022 12:41
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не хотіли вчити український- тепер будуть вчити рашистський!
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13.09.2022 12:37 Відповісти
А не ити в школу не можна.
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13.09.2022 12:39 Відповісти
угу..бо батьків на підвал..
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13.09.2022 12:44 Відповісти
это тем кто начнет, это же учителя че их трогать
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13.09.2022 12:41 Відповісти
"Однажды в студеную зимнюю пору"
отлично на музычку ложиться
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13.09.2022 12:41 Відповісти
лошадка примерзла пипиской к забору..
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13.09.2022 12:45 Відповісти
Когда объявили конкурс на лучшие слова гимна(ударение на "а", гимнА) россии, то с самого начала было понятно, что победит С.Михалков.
Но приносили авторы и другие варианты, в частности Владимир Войнович. Самый лучший гимн россии - его!!!

ГИМН

Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным
с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.

Припев:

Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.

Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.

Припев

Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов замочим в сортире,
И всем олигархам дадим по мозгам.

Припев

Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров,
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.

Припев

Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
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13.09.2022 12:47 Відповісти
Однажды в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел поссать на мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка - к жопе прилипший навоз.

- Здорово, парнишка!
- Пошёл-ка ты *****!
- Чего материшься?
- А **** пристал?
- Откуда дровишки?
- Сарай разобрали.
Отца, слышишь, ******.
А я убежал.

В лесу раздавались удары по яйцам.

- А что, у отца-то большая семья?
- Семья-то большая, да толку в ней мало.
Как ******* - так двое, а жрать - *****!

... "Ну, мёртвая!" - крикнул малюточка басом,
отпил из горла и Некрасов упал...
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13.09.2022 16:49 Відповісти
я именно этот вариант и имел в виду, разве что текст опустил
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13.09.2022 18:30 Відповісти
в мене очі повипадали те читати..бідні діти

а гімн ********** - то какофонія повна..що при совку те було жуть чути й співати - а це - трешак повний..
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13.09.2022 12:43 Відповісти
какие чувства у вас вызывает гимн россии? - только чувство глубокого отвращения, по нашому - відрази...
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13.09.2022 12:46 Відповісти
Тільки повна вата, або повний дебіл і пропитий алкаш, може віддати свою дитину в пекло рашистських "викладачів"! Тих "батьків" які це зробили - позбавити батьківських прав за знущання над дитиною!
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13.09.2022 12:49 Відповісти
Засновника майбутньої Московії Чингис-хана забули намалювати.
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13.09.2022 12:52 Відповісти
Конченые у....ны те родители которые отдали детей на промывку мозгов, даже в ватнолаптеногой ***..е моглиб уйти на семейку/домашнее, учить основные предметы сами по себе без всяких гамнов и промывок мозгов, на остальное гуманитарные положив с прибором, похрен было бы на тот потеряный год. Вата куле....
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13.09.2022 13:04 Відповісти
Лишний повод увидеть. Нет никакой. "Россия". Есть набор племён абсолютно не соотносящиеся друг с другом. Просто имперское извращение. Непонятно почему все эти татары,буряты,коми ...вепсы--такие ничтожества. Ментальные рабы? Жесть🤦🤦🤦
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13.09.2022 13:10 Відповісти
Вам би почитать Фрейда да вспомнить отрывки с ГеббСМИ рф.... и все станет на свои места. Все не моноэтнические образования - метод контроля ее частей. в рф это чеченцы в сша это черные. Патогени хороший материал для контроля...
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13.09.2022 13:14 Відповісти
Очень хочется окупантам показать "мирную и спокойную" "освобожденную" Украину...

Ролик с этого лучшего прочтения "вирша" - 100% будет в пабликах неруских.

Мол - вот результат той пролитой крови за "мир"...

Должна быть спецоперация по недопущению этого!!! ❗❗❗
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13.09.2022 13:12 Відповісти
То треба так дітей катувати.
І ще стосовно розповідей Верещучки про "там наші люді".Уявіть як промили мізки за вісім років? Якщо там і були "нашіє люді", то зараз там вже "нєнашіє люді"! І перевиховувати там вже нічого бо в результаті матимемо імбецила з роздвоєною особистістю.
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13.09.2022 13:30 Відповісти
Та то хєрня, нас школярів 80х, колись гімну срср вчили і шо ? Бандерівську душу, ніякими недогімнами не витравиш !
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13.09.2022 14:37 Відповісти
точь в точь советская книжка....только ссср заменили на россия но ссср не знает просто об этом он распался на части...
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13.09.2022 19:06 Відповісти
 
 