ВСУ успешно отразили наступления россиян вблизи 9 населенных пунктов, - Генштаб

Генеральный Штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 13 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

Российские оккупанты продолжают обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения, пытаются принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменное, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времевка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

В течение суток враг нанес 2 ракетных, 8 авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В рамках командно-штабной учебы на полигоне "Брестский" вооруженные силы республики Беларусь отработали розыгрыш действий с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника, с последующим его вытеснением за пределы страны.

На других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковка, Товстодубово, Гудово, Атинское и Стукаловка Сумской области;

на Харьковском направлении – Казачья Лопань, Барановка, Купянск;

на Краматорском направлении – Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Григоровка и Закотное;

на Бахмутском направлении – Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Опытное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка;

на Запорожском направлении – Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Малые Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Темировка и Новополье.

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70-ти вылетов.

Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные. Похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны Российской Федерации.

Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Продолжается понижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника. Среди оккупантов все больше распространяется практика самоискалечений, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Также подтверждено уничтожение 11 сентября текущего года складов с боеприпасами противника в районе города Херсона".