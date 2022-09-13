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Новости Общество
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Одесса (7384) трамвай (198) транспорт (1738)

Самый длинный в Европе пассажирский маршрут запустили в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Общество

трамвай

В Одессе запустили самый длинный в Европе пассажирский маршрут "Север-Юг" протяженностью 29 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Маршрут объединил два самых больших спальных микрорайона — Таирова и Котовского.

"С сегодняшнего дня 40 вагонов маршрута №7 будут курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги через Лузановку, Пересыпь, центр города, железнодорожный вокзал и Юго-Западный массив", — говорится в сообщении.

Время движения составляет 2 часа 2 минуты.

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Реализация проекта трамвайного сообщения началась с 2015 года. Для этого была проделана титаническая работа: капитальный ремонт на улицах Софиевской, Преображенской, Новощепном ряду, спуске Маринеска, Тираспольской площади.

Реализация проекта "Север-Юг" позволит жителям спальных микрорайонов добираться общественным электрическим транспортом до центральной части города, районов "Привоза" и железнодорожного вокзала.

Отмечается, что трамвайное сообщение имеет существенные преимущества перед автобусным, ведь тариф на проезд вдвое меньше, а уровень комфорта выше. На линии работают четыре четырехсекционных вагона "Одиссей МАХ". Интервал движения – 5-6 минут.
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Топ комментарии
+9
Здорово! Вітаю, одесити! Комфортних поїздок
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13.09.2022 20:10
+9
Район ''Котовського''!
Who's Kotovs'kyi?
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13.09.2022 20:35
+5
нет просто удобно до центра с поселка без пересадки
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13.09.2022 20:23
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Здорово! Вітаю, одесити! Комфортних поїздок
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13.09.2022 20:10 Ответить
Нуу дві години у путі у міському транспорті,навряд чи назвеш комфортом.Найсправді тут лише в єкономії коштовності питання.З пересадками буде скоріше
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13.09.2022 20:16 Ответить
нет просто удобно до центра с поселка без пересадки
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13.09.2022 20:23 Ответить
Навіть дальше!

Якщо Ви подивитесь на карту Одеси, то побачите, що вона витягнута вздовж акваторії моря.

Так от це маршрут між найвіддаленішимі краями Одеси!
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13.09.2022 20:46 Ответить
так оно так и было! Я против соединения с одного конца города на другой.Обе ветки должны вести в центр,нахрена огород городить?Кто в здравом уме будет езить с одного конца города в другой,тратя на это 2а долбанных часа(и это в идеале!!!)А то что эти трамваи регулярно сходят с рельс,в особенности зимой,то расскажите мне об этом,вдруг я не знаю... Трамваями коллапс перевозок в Одессе не решить!По крайней мере по этим путям и на этих составах.Трасса Север -Юг и по ней автобус,вот блеать и все!Но ее никак не достроят уже 10ять лет....
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14.09.2022 15:04 Ответить
Я не думаю что пол города будет каждый день ездить из одного спальника в другой через весь город)). Из спальника в центр и обратно. Думаю около часа это будет занимать.
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13.09.2022 20:53 Ответить
Большинство поездок будет из спального района в центр. И всего за час, а утром в маршрутки мало того что переполнены, так ещё пробки и стоишь 1.5-2 часа до центра. А вечером то же самое в другую сторону. Итого минус 4 часа жизни в сутки каждый будний день. Добавь к этому 8 часов на сон и это в сумме -50 процентов сознательное жизни человека. Типа прожил 50 лет, а на самом деле 25.
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13.09.2022 21:32 Ответить
Родной,так из спального района в центр и надо было пускать,а точнее оно уже так и было.Открою тебе тайну,в период совка со спального района ходила электричка,что было много быстрее этого хлама на разбитых путях.И не плохо было бы это восстановить или пустить там скоростной трамвай!Давай еще закольцуем все маршруты города ,так же быстрее,по твоему ?! Башкой думать нужно! Маршрутки априори отстой.Вместо них давно нужно было пустить крупногабаритные муниципальные автобусы,как и делают во многих городах.Но на маршрутах друзья мера бабло колотят...
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14.09.2022 14:55 Ответить
Для туристів буде нормально!
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13.09.2022 20:31 Ответить
Для русо-турісто - таки да.
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13.09.2022 20:41 Ответить
русо-турісто йдуть нах....й
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13.09.2022 20:57 Ответить
Туристи, якщо їм треба, проїдуться на автівці.

Але скорш за все їм це буде непотрібно, вони скорше проїдуться на електричному екскурсійному автомобільчику до Аркадії за 100-150 гривень з носа.
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13.09.2022 20:49 Ответить
Район ''Котовського''!
Who's Kotovs'kyi?
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13.09.2022 20:35 Ответить
Кацапский недобиток, кучу всего ещё переименовать
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13.09.2022 21:29 Ответить
Современник Михаила Винницкого, он же Миша Японец, столетие+ назад в Одессе.
Которому в Одессе нет ни памятника, ни названия улицы/площади.
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14.09.2022 05:16 Ответить
я не на захист Котовського,але що такого значного зробив бандит Мишка Япончик за для розвітку Одеси?Може ще й Монє Артилеристу пам'ятник?Вшановувати треба або захистників(борців за свободу) або видатних діячив країни.До речі,котовський був теж грабіжник як і Япончик.Так шо "слава" в них однакова
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14.09.2022 15:19 Ответить
Є такий такий поц, з двома російськими паспортами і все що він не робить - таке саме.
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13.09.2022 20:40 Ответить
Вот прям зацепили так, что начал перемерять длину самого длинного маршрута №1 из Иманты до Юглы в Риге (Латвия). Получилось действительно меньше, "всего" 18 километров.

Но стоит заметить, что НАШ маршрут проходящий, даже делающий полукруг по всему оживлённому центру у Старой Риги эти 18 километров проходит ВСЕГО за 1 час 2 минуты!

То есть рижский трамвай в среднем идёт со скоростью 29 км/час, а одесский - 23,8 км/час!
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13.09.2022 21:27 Ответить
При этом на маршруте не более 4 одиночных трамвая очень старых чешких татра.. Одесситы уже смеются над ватно-зеленой инициативой - необходимо трамваи оборудовать туалетами, ресторанами и спальными местами ......
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13.09.2022 21:58 Ответить
Меня это уже не цепит. В Риге не особенно много места где строить длинные маршруты трамваев. В Болдераю нужна полностью новая колея что далеко и дорого. Там уже собирается пустить пригородный поезд по существующим рельсам. В Пиньки ещё дальше и дороже и там идёт городской автобус №4. Буду рад если уже существующие линии трамвая в Риге переделает для трамваев в низким полом. И простится с татрами моего детства.
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13.09.2022 23:25 Ответить
Мы 20 лет ждали этого "метро". Наконец-то.
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13.09.2022 21:28 Ответить
Жителі Троєщини вам заздрять нєпадєцкі. Вони чекають своє метро вже більше 35 років😁
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13.09.2022 21:46 Ответить
Чему вы радуетесь? Это полный дебилизм, копирка рАсеи. На маршруте опять будут два одиночных трамвая покрашенных, но полностью старых и не рабочих. Почему кацапский труханов не пустит сдвоенные или строенные трамваи через хотя бы пять минут? Потому что маршрутки скотовозки принадлежат чиновникам из мерии, облсовета и прокурорским. С пос. Котовского выделили кормушку - одну полосу типа для маршруток, по которой едут скотовозки с интервалом в пять минут. Зато стоят в кустах менты и доят водителей если на эту полосу заезжают. Одна скотовозка вмещает 20 человек. Для остального транспорта правая полоса закрыта. За пять минут по этой полосе может проехать при скорости 40 км в час 300 автомобилей, при условии, что в каждом автомобиле в среднем два человека, это 600 человек!!!!! Отвезти ребенка в школу в центр, надо потратить час в пробке на несчастных 15 км, при свободной правой полосе. Зато УРЯ, мы открыли самый ДЛИННЫЙ и дебильный маршрут - догоним и перегоним Америку ....... Очередная зеленая показуха для видосиков. Как и видосики про войну. Только видосиками войну не выиграть. Война выигрывается кровью и жизнями простых Украинцев, а не видосиками и пиаром чинуш и политиков.
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13.09.2022 21:54 Ответить
Не знаю, не знаю. В Германии есть маршрут скоростного трамвая Кёльн-Бонн, например. А там зело больше 29 км. Вроде, километров 40.
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14.09.2022 00:21 Ответить
Це міжміський маршрут. А в нас маршрут по місту з одного кінця до майже протилежного кінця.
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14.09.2022 01:34 Ответить
Якби тей маршрут зробили "надземним"(типу підвісний 🚟 монорельс) - це було б просто ЧУДОВО! А той варіант що зробили зараз - то вважаю проміжним рішенням питання(зважаючи на той безперервний дєрібан лисого бубна трухи шо ми маємо у Одесі ще й під час активної фази війни😠). Ті трамваї 🚃 будуть десь пів години(якщо не більше) рухатись центральною історичною частиною міста по вулиці Преображенській, яка у "час пік" може бути закоркована на 8-9 балів😏 Тому сподіваюсь після нашої Перемоги і зміни влади на більш адекватну, питання транспортного сполучення "північ-південь" в Одесі буде вирішене на більш якісному рівні -якого заслуговує наша прекрасна Українська💛💙 перлина біля Чорного моря❤️
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14.09.2022 00:28 Ответить
"Восточный - 3», через «Автовокзал», «пл. Горького», станцию «Кривой Рог», пл. «Освобождения» к остановке "Авиаколледж") будет 21,5 км .
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14.09.2022 10:49 Ответить
Название "котовского" под декоммунизацию подпадает ?
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14.09.2022 12:11 Ответить
 
 