Самый длинный в Европе пассажирский маршрут запустили в Одессе
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В Одессе запустили самый длинный в Европе пассажирский маршрут "Север-Юг" протяженностью 29 километров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Маршрут объединил два самых больших спальных микрорайона — Таирова и Котовского.
"С сегодняшнего дня 40 вагонов маршрута №7 будут курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги через Лузановку, Пересыпь, центр города, железнодорожный вокзал и Юго-Западный массив", — говорится в сообщении.
Время движения составляет 2 часа 2 минуты.
Реализация проекта трамвайного сообщения началась с 2015 года. Для этого была проделана титаническая работа: капитальный ремонт на улицах Софиевской, Преображенской, Новощепном ряду, спуске Маринеска, Тираспольской площади.
Реализация проекта "Север-Юг" позволит жителям спальных микрорайонов добираться общественным электрическим транспортом до центральной части города, районов "Привоза" и железнодорожного вокзала.
Отмечается, что трамвайное сообщение имеет существенные преимущества перед автобусным, ведь тариф на проезд вдвое меньше, а уровень комфорта выше. На линии работают четыре четырехсекционных вагона "Одиссей МАХ". Интервал движения – 5-6 минут.
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Якщо Ви подивитесь на карту Одеси, то побачите, що вона витягнута вздовж акваторії моря.
Так от це маршрут між найвіддаленішимі краями Одеси!
Але скорш за все їм це буде непотрібно, вони скорше проїдуться на електричному екскурсійному автомобільчику до Аркадії за 100-150 гривень з носа.
Who's Kotovs'kyi?
Которому в Одессе нет ни памятника, ни названия улицы/площади.
Но стоит заметить, что НАШ маршрут проходящий, даже делающий полукруг по всему оживлённому центру у Старой Риги эти 18 километров проходит ВСЕГО за 1 час 2 минуты!
То есть рижский трамвай в среднем идёт со скоростью 29 км/час, а одесский - 23,8 км/час!