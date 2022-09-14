Партнеры по антивоенной коалиции должны стать гарантами безопасности Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о проекте гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Есть результат в работе над гарантиями безопасности для нашего государства. Сегодня был представлен пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена – именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые оставят украинцев в покое и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины.

Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главное – четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора. "То есть все то, чего у нашего государства не было раньше и поэтому Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины", - объяснил глава государства.

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"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных стран. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и постоянно продолжающейся коалицией мира", - отметил Зеленский.