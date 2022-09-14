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Новости Война
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Партнеры по антивоенной коалиции должны стать гарантами безопасности Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал о проекте гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Есть результат в работе над гарантиями безопасности для нашего государства. Сегодня был представлен пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена – именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые оставят украинцев в покое и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины.

Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главное – четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора. "То есть все то, чего у нашего государства не было раньше и поэтому Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины", - объяснил глава государства.

Смотрите: Стабилизационные мероприятия завершены на площади 4 тыс. кв. км, еще на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных стран. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и постоянно продолжающейся коалицией мира", - отметил Зеленский.

безопасность (1101) Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+27
Партнеры должны -вимагати від ЗЕЛЕНСЬКОГО : 1звільнити Єрмака 2. Вигнати Татарова. .3 відкрити справу на АРАХАМІЮ.
ЦЕ ЯК МІНІМУМ

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13.09.2022 22:58
+25
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13.09.2022 22:43
+21
...якби ж тільки у цьому
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13.09.2022 22:45
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Правила форума Совет форумчан
Шо они кому должны???
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13.09.2022 22:41 Ответить
Партнеры должны -вимагати від ЗЕЛЕНСЬКОГО : 1звільнити Єрмака 2. Вигнати Татарова. .3 відкрити справу на АРАХАМІЮ.
ЦЕ ЯК МІНІМУМ

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13.09.2022 22:58 Ответить
Це називається в народі- «вечером деньги а утром стулья или утром деньги а вечером стулья»
э
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13.09.2022 23:08 Ответить
а мне хочется спросить у тупоголового буратино - а если не надут гарантии то что ? ты их накажешь ? санкции против Америки введешь?
что за долпайоп
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13.09.2022 23:25 Ответить
Ця людина повністю піднялася на праці продюсерів. Вони викоростовували його (включаючи довєрєнноє ліцо Хйла Кіркорова) ,а він -їх. В Омані Єрмака було затверджено головним продюсером . А далі все на наших очахь
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13.09.2022 23:36 Ответить
ну оно такое тупое, такое жалкое - хочет статть не лохом, но у него ни чег не получается
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13.09.2022 23:39 Ответить
ну и формально США и НАТО уже
дали нам гарантии - это ОРУЖИЕ ДЕНЬГИ И САНКЦИИ
плюс Британия ядерной бомбой прикроет
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13.09.2022 23:54 Ответить
лично зеленскому и его оманской шобле никто ничего не должен
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13.09.2022 23:21 Ответить
"старі пісні про Зраду"

вовік, ніяких гарантів !
тільки:

1. НАТО
2. Власні ЗСУ, які здатні наодинці захистити Україну від рашки (як в Польщі)
3. Військовий союз "Річ Посполита Нова" - Польща, Україна, Балтія
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13.09.2022 23:42 Ответить
Таки мають?
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13.09.2022 22:42 Ответить
помилка в першому слові
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13.09.2022 22:43 Ответить
...якби ж тільки у цьому
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13.09.2022 22:45 Ответить
то природа просто відпочила..
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13.09.2022 23:00 Ответить
Зеленський молодець , добре втягує Єрмака в гру, ніби той має довіру у партнерів . Це в той час, коли партнери відсікли ОПУ ВІД ВІЙСЬКОВИХ ТАЄМНИЦЬ . Мабуть Джонсонюк таки перевербував

Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена - Джерело:
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13.09.2022 23:21 Ответить
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13.09.2022 22:43 Ответить
асфальт постелемо..гуманітарку вкрадемо..
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13.09.2022 23:02 Ответить
ЦЕРКВУ ***** захистимо ще й Томас термосом назвемо ! Бо у ту рашистську церкву Ваня Баканов для звітів про зраду ходив
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13.09.2022 23:15 Ответить
у Лаврі засідають..повний капець..
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13.09.2022 23:17 Ответить
Хітовий плакат ! Браво
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14.09.2022 06:48 Ответить
...дякую
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14.09.2022 12:31 Ответить
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13.09.2022 22:43 Ответить
Тю! Так Арахамія ж ПАРТНЕРІВ ГЕБЕЛЬСАМИ назвав перед самісінькою війною ! А під час війни , в перші ж дні,коли рашисти почали захвачувати територї , про визволення котрих Ви зараз ведете документацію ,Арахамія вів перемовини з РАШИСТАМИ РАЗОМ З ОПЗЖистомЧАЛИМ
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13.09.2022 22:53 Ответить
Напишіть йо,що коаліція є і назва НАТО, побудована без нього і до неї Україна має дорогу через Конституцію України
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13.09.2022 22:43 Ответить
А зебілу пофіг на конституцію
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13.09.2022 22:46 Ответить
Так я знаю. Значить є варіанти без зебілів
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13.09.2022 22:48 Ответить
під керівництвом єрмака? Ну погане передчуття , час покаже чи справедливо воно погане...
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13.09.2022 22:44 Ответить
зрадника дерьмака у тюрму
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13.09.2022 22:45 Ответить
Зебіл хоче аналог будапештського меморандуму, нам потрібно тільки НАТО
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13.09.2022 22:45 Ответить
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13.09.2022 22:58 Ответить
Це той чувак, котрому нєудавшійся гауляйтер Мураєв своє бабло на врємя залишив
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13.09.2022 23:11 Ответить
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14.09.2022 09:03 Ответить
Угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО - вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

- Договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-ta-anders-fog-rasmussen-prezentuyut-rekomendac-77729

Щодо вище названих країн питань не виникає. А про які "гаранти" Східної Європи йдеться?
Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, параша, бульбашія,
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13.09.2022 23:13 Ответить
а как же Китай, зеля?
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13.09.2022 22:45 Ответить
Абрамовичу кишеня ***** вів договорняки з Арахамією
Арахамія вів договорняки в Китаї не так задовго до спільних планів СІ з ****** про захоплення України
Арахамія створив з гаманцем Жуйла Абрамовичем інформаційний шум типу рятування азовців, навколо здачі їх на тортури й смерть .
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13.09.2022 23:05 Ответить
...забагато шани для цієї мавпи, ось це вже ближче
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13.09.2022 23:30 Ответить
"понять-простить" ?

нє, не проканає....
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13.09.2022 23:48 Ответить
...я так гадаю, що воно цього б дуже бажало
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13.09.2022 23:54 Ответить
зебил, опять меморандум ищет, коцапы будут рады в меморандум, им ниче не грозит...
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13.09.2022 22:46 Ответить
Україні тільки в НАТО, а ти, сраний клоун, підеш накуй разом з Ермаком.
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13.09.2022 22:46 Ответить
Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку з бетоном на копитах, з балкону на асвальт, чи отрута або живцем у землю в мішку догори ногами! Але скоріш за все - Хрещатик, орден "ZE-прабздітілюхерову" з гайкою на спині й закидаємо камінням - за КОЖНУ людину, яка загинула з 24.02.22... Якщо встигнемо до арешту й того, як воно повіситься у камері на шкарпетках...
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14.09.2022 11:10 Ответить
пока не убьют дермака, дело с мертвой точки не сдвинется. это ж коцапская гнида, которую зе крышует...
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13.09.2022 22:47 Ответить
Потому зеуйопище надо мочить в сортире, а ермак "исчезнет по факту рождения"!!! САМ. Вместе с остатками шоблы!
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14.09.2022 11:12 Ответить
взагалі не розумію, як можна було конченого виродка Ермака, який 3 роки відповідав за зовнішню політику і відносини з РФ, тримати при владі і ще поручати якісь вести якісь серьозні переговори? Зеля хоч усвідомлює, що його повісять разом з Ермаком?
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13.09.2022 22:50 Ответить
при чому на одній мотузці)))
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13.09.2022 22:55 Ответить
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13.09.2022 23:20 Ответить
ТІЛЬКИ НАТО! Інакше на*ой!

Самі подумайте про те з якого чуда нам хтось буде давати гарантії якщо взамін ми їм не даємо таких самих гарантій. Крім того якщо є можливість раз і назавжди розібратись з рф, то навіщо відкладати?

Звичайно нато не ідеальне і гора різних договорів та що головне з кожною країною окремо це є набагато краще, але нам і нато не завадить, а що головне стати його частиною тепер проблеми не буде.

Все решта це залишити майбутньому режиму на росії шанс поквитатись з нами. Тому рф тільки в нуль із розвалом як найбільшу атомну державу ссср. Потім повернення на батьківщину наших історичних земель які були нашими до совка та створення дмз на сусідніх з ними землями росіян. Після чого нато і гора договорів з кожною країною окрем і ніяк інакше. Бо все інше це лиш імітація діяльності.
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13.09.2022 22:53 Ответить
а цей все не вгамується,всі йому повинні... ***** є тільки одна гарантія безпеки це НАТО,все решта розвід лохів на вокзалі.
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13.09.2022 22:53 Ответить
гарантія безпеки України це наші ЗСУ і власна, *******, високоточна зброя
без зброї, гарні дороги + ворогу
купувати зброю, дорого
особливо коли її купують люди єрмака або всякі свинарчуки...
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13.09.2022 22:55 Ответить
блаЗЄнський, а чому не НАТО? Чому не робите жодних кроків щодо вступу, а віддали все на поталу "козиреві"?
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13.09.2022 22:56 Ответить
НЕИЗЛЕЧИМЫЙ ДЕБИЛ, ***!!!
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13.09.2022 23:01 Ответить
Не було , не було, і знову...загундосив!
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13.09.2022 23:01 Ответить
"... під керівництвом андрія єрмака...",-далі можна не читати.
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13.09.2022 23:07 Ответить
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13.09.2022 23:29 Ответить
...та ще й з вухами
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13.09.2022 23:32 Ответить
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14.09.2022 02:28 Ответить
Єдина гарантія - НАТО!Репарації - обов'язково!
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13.09.2022 23:30 Ответить
Коаліція НЕ антивоєнна а АНТИРАШИСТСЬКА!
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13.09.2022 23:39 Ответить
"Маємо результат у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. "зелениі зрадники" мають чергову прорашистську куйню.котру всовує українському народові рашистський агент єрмак.Результат безпеки НАТО. А не чергова зрада ,в котрій не згадується,що у випадку нападу на Україну гаранти безпеки тут же відправляють свої війска для захисту України Нахер Україні такі гарантії безпеки,котрі Україна зараз вже має і повторюють те,що зараз вже роблять країни на котрі вказує "зезрада"???
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13.09.2022 23:40 Ответить
Конституцію почитай. НАТО, незалежно від бажань *****, дерьмака, ну і твого.
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13.09.2022 23:59 Ответить
Це просто цирк. 100% пастка від кацапів. Є НАТО і є Основний союзник США поза НАТО (ОСП НАТО), що ще потрібно? Кремль розуміє що після перемоги України у війні ії членство в НАТО буде реальне як ніколи. Тому почав через свою європейську агентуру та "кротів" у Києві проштовхувати створення паралельної структури спеціально під Україну щоб залишити ії поза НАТО. Це друга серія мутного, не такого як у всіх країн Європи якогось аналога кандидата в члени ЄС якій кацапи невдало проштовхували раніше.
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14.09.2022 00:22 Ответить
Щось не дожену.
Антивоєнну чи антиросійську?
Чи це одне і теж?
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14.09.2022 01:09 Ответить
Партнери по антивоєнній коаліції мають стати гарантами безпеки України, - Зеленський Джерело:

Зе ПРОСТО ГОТУЄ ПЕРЕМОВИНИ З КАЦАПАМИ.
Далі можна не продовжувати.
Називається підкласти свиню Україні
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14.09.2022 02:26 Ответить
100500!!! А от бидлятині це пояснити... - безнадійно!
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14.09.2022 11:14 Ответить
зеленский, ты руководишь внешней политикой... почитай сообщение Ассошиэйтэд Пресс по поводу встречи окурка с китайским си -
"The meeting has a special significance in view of the current international situation," Mr Ushakov told reporters, saying Mr Putin and Mr Xi will discuss the international situation, along with regional issues and bilateral cooperation.
China has pointedly refused to criticise Russia's action in Ukraine and denounced Western sanctions against Moscow.
Russia, in turn, has strongly backed China amid tensions with the US that followed a recent visit to Taiwan by US House speaker Nancy Pelosi.
"China has taken a well-balanced approach to the Ukrainian crisis, clearly expressing its understanding of the reasons that prompted Russia to launch the special military operation," Mr Ushakov said.
"The issue will be thoroughly discussed during the meeting."

но так как с английским ты далеко не на ты - вот перевод (ГУГЛ)
«Встреча имеет особое значение с учетом текущей международной ситуации», - сказал г-н Ушаков журналистам, добавив, что г-н Путин и г-н Си обсудят международную ситуацию, а также региональные вопросы и двустороннее сотрудничество.

Китай демонстративно отказался критиковать действия России на Украине и осудил западные санкции против Москвы.

Россия, в свою очередь, решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США, возникшей после недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Китай взвешенно подошел к украинскому кризису, четко заявив о своем понимании причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию», - сказал Ушаков.

«Вопрос будет подробно обсужден на встрече».
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14.09.2022 05:28 Ответить
"Китай демонстративно отказался критиковать действия России на Украине и осудил западные санкции против Москвы".
больше 200 дней войны... вонючий никому не нужный китай так и не осудил страну свинопасов... НУЖНЫ ЛИ ВООБЩЕ КАКИЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ? НЕТ!
так и ты выступи и скажи... скажи внятно, не одним местом ни о чем, а конкретно - китай и индия болт положили на Украину... им все-равно - будет Украина жить или нет... покупают зерно, продукцию машиностроения, скупают земли...
ни одного китайца в Украине не должно оставаться... нахер всех студентов этих стран, нахер все отношения... эти две страны - это вши на теле Земли...
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14.09.2022 05:34 Ответить
"Больше 200 дней", блRть?! З лютого 2014-го року скільки терміну? ******* бидлятина взагалі протухла й меле шось "аби було"?
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14.09.2022 11:16 Ответить
Як це чмо вже дістало.
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14.09.2022 06:18 Ответить
Знову гаранти ? А основним гарантом буде Путлер, який видасть Зелі ярлик на князювання на 25 років.
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14.09.2022 07:29 Ответить
що він несе?
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14.09.2022 08:18 Ответить
Чем отличаетя Буратино от Чарли Чаплина,спросили Рональда Рейгана...
Рейгана не задумавшись...Чаплин Гений... Буратино просто кусок полена...🤣🤒
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14.09.2022 09:00 Ответить
На кого працюєте? Вже гарантували!!! Росія - в числі "гарантів"! Тільки членство в НАТО!
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14.09.2022 09:15 Ответить
Це пробний камінь на "примирення" з Путіним! Шеф, як ні як!
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14.09.2022 09:16 Ответить
Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - ви бл..дь чи знущаєтеся з України?

Яке нах..й "як мають реагувати"? Гарантія безпеки - це конкретний покроковий план озброєння України у найстисліші терміни - тобто Україна має бути забезпечена зброєю! а не мати обіцянки цяцянки що в майбутньому у разі чого хто і що має привезти... - це млять той же будапештський меморандум у новому варіанті
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14.09.2022 09:54 Ответить
дебіл, крім НАТО, немає захисту.
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14.09.2022 10:28 Ответить
 
 