Партнери по антивоєнній коаліції мають стати гарантами безпеки України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про проєкт гарантій безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на звернення президента.

"Маємо результат у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, усією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що головне – чіткі та юридично обовʼязкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. "Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше і через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України", - пояснив глава держави.

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"Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних країн. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, що триватиме постійно", - зазначив Зеленський.