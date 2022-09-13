Партнери по антивоєнній коаліції мають стати гарантами безпеки України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський розповів про проєкт гарантій безпеки для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на звернення президента.
"Маємо результат у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.
Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, усією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що головне – чіткі та юридично обовʼязкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. "Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше і через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України", - пояснив глава держави.
"Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних країн. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, що триватиме постійно", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ЦЕ ЯК МІНІМУМ
э
что за долпайоп
дали нам гарантии - это ОРУЖИЕ ДЕНЬГИ И САНКЦИИ
плюс Британия ядерной бомбой прикроет
вовік, ніяких гарантів !
тільки:
1. НАТО
2. Власні ЗСУ, які здатні наодинці захистити Україну від рашки (як в Польщі)
3. Військовий союз "Річ Посполита Нова" - Польща, Україна, Балтія
Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена - Джерело: https://censor.net/ua/n3366942
- Договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.
https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-ta-anders-fog-rasmussen-prezentuyut-rekomendac-77729
Щодо вище названих країн питань не виникає. А про які "гаранти" Східної Європи йдеться?
Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, параша, бульбашія,
Арахамія вів договорняки в Китаї не так задовго до спільних планів СІ з ****** про захоплення України
Арахамія створив з гаманцем Жуйла Абрамовичем інформаційний шум типу рятування азовців, навколо здачі їх на тортури й смерть .
нє, не проканає....
Самі подумайте про те з якого чуда нам хтось буде давати гарантії якщо взамін ми їм не даємо таких самих гарантій. Крім того якщо є можливість раз і назавжди розібратись з рф, то навіщо відкладати?
Звичайно нато не ідеальне і гора різних договорів та що головне з кожною країною окремо це є набагато краще, але нам і нато не завадить, а що головне стати його частиною тепер проблеми не буде.
Все решта це залишити майбутньому режиму на росії шанс поквитатись з нами. Тому рф тільки в нуль із розвалом як найбільшу атомну державу ссср. Потім повернення на батьківщину наших історичних земель які були нашими до совка та створення дмз на сусідніх з ними землями росіян. Після чого нато і гора договорів з кожною країною окрем і ніяк інакше. Бо все інше це лиш імітація діяльності.
без зброї, гарні дороги + ворогу
купувати зброю, дорого
особливо коли її купують люди єрмака або всякі свинарчуки...
Антивоєнну чи антиросійську?
Чи це одне і теж?
Зе ПРОСТО ГОТУЄ ПЕРЕМОВИНИ З КАЦАПАМИ.
Далі можна не продовжувати.
Називається підкласти свиню Україні
"The meeting has a special significance in view of the current international situation," Mr Ushakov told reporters, saying Mr Putin and Mr Xi will discuss the international situation, along with regional issues and bilateral cooperation.
China has pointedly refused to criticise Russia's action in Ukraine and denounced Western sanctions against Moscow.
Russia, in turn, has strongly backed China amid tensions with the US that followed a recent visit to Taiwan by US House speaker Nancy Pelosi.
"China has taken a well-balanced approach to the Ukrainian crisis, clearly expressing its understanding of the reasons that prompted Russia to launch the special military operation," Mr Ushakov said.
"The issue will be thoroughly discussed during the meeting."
но так как с английским ты далеко не на ты - вот перевод (ГУГЛ)
«Встреча имеет особое значение с учетом текущей международной ситуации», - сказал г-н Ушаков журналистам, добавив, что г-н Путин и г-н Си обсудят международную ситуацию, а также региональные вопросы и двустороннее сотрудничество.
Китай демонстративно отказался критиковать действия России на Украине и осудил западные санкции против Москвы.
Россия, в свою очередь, решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США, возникшей после недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Китай взвешенно подошел к украинскому кризису, четко заявив о своем понимании причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию», - сказал Ушаков.
«Вопрос будет подробно обсужден на встрече».
больше 200 дней войны... вонючий никому не нужный китай так и не осудил страну свинопасов... НУЖНЫ ЛИ ВООБЩЕ КАКИЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ? НЕТ!
так и ты выступи и скажи... скажи внятно, не одним местом ни о чем, а конкретно - китай и индия болт положили на Украину... им все-равно - будет Украина жить или нет... покупают зерно, продукцию машиностроения, скупают земли...
ни одного китайца в Украине не должно оставаться... нахер всех студентов этих стран, нахер все отношения... эти две страны - это вши на теле Земли...
Рейгана не задумавшись...Чаплин Гений... Буратино просто кусок полена...🤣🤒
Яке нах..й "як мають реагувати"? Гарантія безпеки - це конкретний покроковий план озброєння України у найстисліші терміни - тобто Україна має бути забезпечена зброєю! а не мати обіцянки цяцянки що в майбутньому у разі чого хто і що має привезти... - це млять той же будапештський меморандум у новому варіанті