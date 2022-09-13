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Партнери по антивоєнній коаліції мають стати гарантами безпеки України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про проєкт гарантій безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на звернення президента.

"Маємо результат у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, усією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що головне – чіткі та юридично обовʼязкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. "Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше і через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України", - пояснив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОП презентували проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України. В основі - створення коаліції гарантів

"Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних країн. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, що триватиме постійно", - зазначив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Партнеры должны -вимагати від ЗЕЛЕНСЬКОГО : 1звільнити Єрмака 2. Вигнати Татарова. .3 відкрити справу на АРАХАМІЮ.
ЦЕ ЯК МІНІМУМ

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13.09.2022 22:58
+25
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13.09.2022 22:43
+21
...якби ж тільки у цьому
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13.09.2022 22:45
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Шо они кому должны???
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13.09.2022 22:41 Відповісти
Партнеры должны -вимагати від ЗЕЛЕНСЬКОГО : 1звільнити Єрмака 2. Вигнати Татарова. .3 відкрити справу на АРАХАМІЮ.
ЦЕ ЯК МІНІМУМ

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13.09.2022 22:58 Відповісти
Це називається в народі- «вечером деньги а утром стулья или утром деньги а вечером стулья»
э
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13.09.2022 23:08 Відповісти
а мне хочется спросить у тупоголового буратино - а если не надут гарантии то что ? ты их накажешь ? санкции против Америки введешь?
что за долпайоп
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13.09.2022 23:25 Відповісти
Ця людина повністю піднялася на праці продюсерів. Вони викоростовували його (включаючи довєрєнноє ліцо Хйла Кіркорова) ,а він -їх. В Омані Єрмака було затверджено головним продюсером . А далі все на наших очахь
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13.09.2022 23:36 Відповісти
ну оно такое тупое, такое жалкое - хочет статть не лохом, но у него ни чег не получается
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13.09.2022 23:39 Відповісти
ну и формально США и НАТО уже
дали нам гарантии - это ОРУЖИЕ ДЕНЬГИ И САНКЦИИ
плюс Британия ядерной бомбой прикроет
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13.09.2022 23:54 Відповісти
лично зеленскому и его оманской шобле никто ничего не должен
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13.09.2022 23:21 Відповісти
"старі пісні про Зраду"

вовік, ніяких гарантів !
тільки:

1. НАТО
2. Власні ЗСУ, які здатні наодинці захистити Україну від рашки (як в Польщі)
3. Військовий союз "Річ Посполита Нова" - Польща, Україна, Балтія
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13.09.2022 23:42 Відповісти
Таки мають?
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13.09.2022 22:42 Відповісти
помилка в першому слові
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13.09.2022 22:43 Відповісти
...якби ж тільки у цьому
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13.09.2022 22:45 Відповісти
то природа просто відпочила..
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13.09.2022 23:00 Відповісти
Зеленський молодець , добре втягує Єрмака в гру, ніби той має довіру у партнерів . Це в той час, коли партнери відсікли ОПУ ВІД ВІЙСЬКОВИХ ТАЄМНИЦЬ . Мабуть Джонсонюк таки перевербував

Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена - Джерело: https://censor.net/ua/n3366942
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13.09.2022 23:21 Відповісти
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13.09.2022 22:43 Відповісти
асфальт постелемо..гуманітарку вкрадемо..
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13.09.2022 23:02 Відповісти
ЦЕРКВУ ***** захистимо ще й Томас термосом назвемо ! Бо у ту рашистську церкву Ваня Баканов для звітів про зраду ходив
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13.09.2022 23:15 Відповісти
у Лаврі засідають..повний капець..
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13.09.2022 23:17 Відповісти
Хітовий плакат ! Браво
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14.09.2022 06:48 Відповісти
...дякую
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14.09.2022 12:31 Відповісти
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13.09.2022 22:43 Відповісти
Тю! Так Арахамія ж ПАРТНЕРІВ ГЕБЕЛЬСАМИ назвав перед самісінькою війною ! А під час війни , в перші ж дні,коли рашисти почали захвачувати територї , про визволення котрих Ви зараз ведете документацію ,Арахамія вів перемовини з РАШИСТАМИ РАЗОМ З ОПЗЖистомЧАЛИМ
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13.09.2022 22:53 Відповісти
Напишіть йо,що коаліція є і назва НАТО, побудована без нього і до неї Україна має дорогу через Конституцію України
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13.09.2022 22:43 Відповісти
А зебілу пофіг на конституцію
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13.09.2022 22:46 Відповісти
Так я знаю. Значить є варіанти без зебілів
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13.09.2022 22:48 Відповісти
під керівництвом єрмака? Ну погане передчуття , час покаже чи справедливо воно погане...
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13.09.2022 22:44 Відповісти
зрадника дерьмака у тюрму
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13.09.2022 22:45 Відповісти
Зебіл хоче аналог будапештського меморандуму, нам потрібно тільки НАТО
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13.09.2022 22:45 Відповісти
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13.09.2022 22:58 Відповісти
Це той чувак, котрому нєудавшійся гауляйтер Мураєв своє бабло на врємя залишив
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13.09.2022 23:11 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3364719/biznes_murayeva_oformyv_na_sebe_drug_zelenskogo_ta_sponsor_slugy_narodu_slyusaryev
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14.09.2022 09:03 Відповісти
Угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО - вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

- Договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-ta-anders-fog-rasmussen-prezentuyut-rekomendac-77729

Щодо вище названих країн питань не виникає. А про які "гаранти" Східної Європи йдеться?
Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, параша, бульбашія,
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13.09.2022 23:13 Відповісти
а как же Китай, зеля?
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13.09.2022 22:45 Відповісти
Абрамовичу кишеня ***** вів договорняки з Арахамією
Арахамія вів договорняки в Китаї не так задовго до спільних планів СІ з ****** про захоплення України
Арахамія створив з гаманцем Жуйла Абрамовичем інформаційний шум типу рятування азовців, навколо здачі їх на тортури й смерть .
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13.09.2022 23:05 Відповісти
...забагато шани для цієї мавпи, ось це вже ближче
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13.09.2022 23:30 Відповісти
"понять-простить" ?

нє, не проканає....
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13.09.2022 23:48 Відповісти
...я так гадаю, що воно цього б дуже бажало
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13.09.2022 23:54 Відповісти
зебил, опять меморандум ищет, коцапы будут рады в меморандум, им ниче не грозит...
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13.09.2022 22:46 Відповісти
Україні тільки в НАТО, а ти, сраний клоун, підеш накуй разом з Ермаком.
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13.09.2022 22:46 Відповісти
Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку з бетоном на копитах, з балкону на асвальт, чи отрута або живцем у землю в мішку догори ногами! Але скоріш за все - Хрещатик, орден "ZE-прабздітілюхерову" з гайкою на спині й закидаємо камінням - за КОЖНУ людину, яка загинула з 24.02.22... Якщо встигнемо до арешту й того, як воно повіситься у камері на шкарпетках...
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14.09.2022 11:10 Відповісти
пока не убьют дермака, дело с мертвой точки не сдвинется. это ж коцапская гнида, которую зе крышует...
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13.09.2022 22:47 Відповісти
Потому зеуйопище надо мочить в сортире, а ермак "исчезнет по факту рождения"!!! САМ. Вместе с остатками шоблы!
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14.09.2022 11:12 Відповісти
взагалі не розумію, як можна було конченого виродка Ермака, який 3 роки відповідав за зовнішню політику і відносини з РФ, тримати при владі і ще поручати якісь вести якісь серьозні переговори? Зеля хоч усвідомлює, що його повісять разом з Ермаком?
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13.09.2022 22:50 Відповісти
при чому на одній мотузці)))
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13.09.2022 22:55 Відповісти
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13.09.2022 23:20 Відповісти
ТІЛЬКИ НАТО! Інакше на*ой!

Самі подумайте про те з якого чуда нам хтось буде давати гарантії якщо взамін ми їм не даємо таких самих гарантій. Крім того якщо є можливість раз і назавжди розібратись з рф, то навіщо відкладати?

Звичайно нато не ідеальне і гора різних договорів та що головне з кожною країною окремо це є набагато краще, але нам і нато не завадить, а що головне стати його частиною тепер проблеми не буде.

Все решта це залишити майбутньому режиму на росії шанс поквитатись з нами. Тому рф тільки в нуль із розвалом як найбільшу атомну державу ссср. Потім повернення на батьківщину наших історичних земель які були нашими до совка та створення дмз на сусідніх з ними землями росіян. Після чого нато і гора договорів з кожною країною окрем і ніяк інакше. Бо все інше це лиш імітація діяльності.
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13.09.2022 22:53 Відповісти
а цей все не вгамується,всі йому повинні... ***** є тільки одна гарантія безпеки це НАТО,все решта розвід лохів на вокзалі.
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13.09.2022 22:53 Відповісти
гарантія безпеки України це наші ЗСУ і власна, *******, високоточна зброя
без зброї, гарні дороги + ворогу
купувати зброю, дорого
особливо коли її купують люди єрмака або всякі свинарчуки...
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13.09.2022 22:55 Відповісти
блаЗЄнський, а чому не НАТО? Чому не робите жодних кроків щодо вступу, а віддали все на поталу "козиреві"?
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13.09.2022 22:56 Відповісти
НЕИЗЛЕЧИМЫЙ ДЕБИЛ, ***!!!
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13.09.2022 23:01 Відповісти
Не було , не було, і знову...загундосив!
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13.09.2022 23:01 Відповісти
"... під керівництвом андрія єрмака...",-далі можна не читати.
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13.09.2022 23:07 Відповісти
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13.09.2022 23:29 Відповісти
...та ще й з вухами
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13.09.2022 23:32 Відповісти
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14.09.2022 02:28 Відповісти
Єдина гарантія - НАТО!Репарації - обов'язково!
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13.09.2022 23:30 Відповісти
Коаліція НЕ антивоєнна а АНТИРАШИСТСЬКА!
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13.09.2022 23:39 Відповісти
"Маємо результат у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. "зелениі зрадники" мають чергову прорашистську куйню.котру всовує українському народові рашистський агент єрмак.Результат безпеки НАТО. А не чергова зрада ,в котрій не згадується,що у випадку нападу на Україну гаранти безпеки тут же відправляють свої війска для захисту України Нахер Україні такі гарантії безпеки,котрі Україна зараз вже має і повторюють те,що зараз вже роблять країни на котрі вказує "зезрада"???
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13.09.2022 23:40 Відповісти
Конституцію почитай. НАТО, незалежно від бажань *****, дерьмака, ну і твого.
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13.09.2022 23:59 Відповісти
Це просто цирк. 100% пастка від кацапів. Є НАТО і є Основний союзник США поза НАТО (ОСП НАТО), що ще потрібно? Кремль розуміє що після перемоги України у війні ії членство в НАТО буде реальне як ніколи. Тому почав через свою європейську агентуру та "кротів" у Києві проштовхувати створення паралельної структури спеціально під Україну щоб залишити ії поза НАТО. Це друга серія мутного, не такого як у всіх країн Європи якогось аналога кандидата в члени ЄС якій кацапи невдало проштовхували раніше.
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14.09.2022 00:22 Відповісти
Щось не дожену.
Антивоєнну чи антиросійську?
Чи це одне і теж?
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14.09.2022 01:09 Відповісти
Партнери по антивоєнній коаліції мають стати гарантами безпеки України, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3366942

Зе ПРОСТО ГОТУЄ ПЕРЕМОВИНИ З КАЦАПАМИ.
Далі можна не продовжувати.
Називається підкласти свиню Україні
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14.09.2022 02:26 Відповісти
100500!!! А от бидлятині це пояснити... - безнадійно!
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14.09.2022 11:14 Відповісти
зеленский, ты руководишь внешней политикой... почитай сообщение Ассошиэйтэд Пресс по поводу встречи окурка с китайским си -
"The meeting has a special significance in view of the current international situation," Mr Ushakov told reporters, saying Mr Putin and Mr Xi will discuss the international situation, along with regional issues and bilateral cooperation.
China has pointedly refused to criticise Russia's action in Ukraine and denounced Western sanctions against Moscow.
Russia, in turn, has strongly backed China amid tensions with the US that followed a recent visit to Taiwan by US House speaker Nancy Pelosi.
"China has taken a well-balanced approach to the Ukrainian crisis, clearly expressing its understanding of the reasons that prompted Russia to launch the special military operation," Mr Ushakov said.
"The issue will be thoroughly discussed during the meeting."

но так как с английским ты далеко не на ты - вот перевод (ГУГЛ)
«Встреча имеет особое значение с учетом текущей международной ситуации», - сказал г-н Ушаков журналистам, добавив, что г-н Путин и г-н Си обсудят международную ситуацию, а также региональные вопросы и двустороннее сотрудничество.

Китай демонстративно отказался критиковать действия России на Украине и осудил западные санкции против Москвы.

Россия, в свою очередь, решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США, возникшей после недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Китай взвешенно подошел к украинскому кризису, четко заявив о своем понимании причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию», - сказал Ушаков.

«Вопрос будет подробно обсужден на встрече».
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14.09.2022 05:28 Відповісти
"Китай демонстративно отказался критиковать действия России на Украине и осудил западные санкции против Москвы".
больше 200 дней войны... вонючий никому не нужный китай так и не осудил страну свинопасов... НУЖНЫ ЛИ ВООБЩЕ КАКИЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ? НЕТ!
так и ты выступи и скажи... скажи внятно, не одним местом ни о чем, а конкретно - китай и индия болт положили на Украину... им все-равно - будет Украина жить или нет... покупают зерно, продукцию машиностроения, скупают земли...
ни одного китайца в Украине не должно оставаться... нахер всех студентов этих стран, нахер все отношения... эти две страны - это вши на теле Земли...
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14.09.2022 05:34 Відповісти
"Больше 200 дней", блRть?! З лютого 2014-го року скільки терміну? ******* бидлятина взагалі протухла й меле шось "аби було"?
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14.09.2022 11:16 Відповісти
Як це чмо вже дістало.
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14.09.2022 06:18 Відповісти
Знову гаранти ? А основним гарантом буде Путлер, який видасть Зелі ярлик на князювання на 25 років.
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14.09.2022 07:29 Відповісти
що він несе?
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14.09.2022 08:18 Відповісти
Чем отличаетя Буратино от Чарли Чаплина,спросили Рональда Рейгана...
Рейгана не задумавшись...Чаплин Гений... Буратино просто кусок полена...🤣🤒
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14.09.2022 09:00 Відповісти
На кого працюєте? Вже гарантували!!! Росія - в числі "гарантів"! Тільки членство в НАТО!
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14.09.2022 09:15 Відповісти
Це пробний камінь на "примирення" з Путіним! Шеф, як ні як!
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14.09.2022 09:16 Відповісти
Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - ви бл..дь чи знущаєтеся з України?

Яке нах..й "як мають реагувати"? Гарантія безпеки - це конкретний покроковий план озброєння України у найстисліші терміни - тобто Україна має бути забезпечена зброєю! а не мати обіцянки цяцянки що в майбутньому у разі чого хто і що має привезти... - це млять той же будапештський меморандум у новому варіанті
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14.09.2022 09:54 Відповісти
дебіл, крім НАТО, немає захисту.
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14.09.2022 10:28 Відповісти
 
 