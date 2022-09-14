"Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке
Друзья! Мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы Цензор.НЕТ. Каждый текст, каждое сообщение в соцсетях, фото и видео с передовой – создаются благодаря вашему неравнодушию к работе нашей команды.
Мы с первых дней войны 2014 года пишем о боевых действиях и наших героях. С началом полномасштабного вторжения в Россию мы начали работать 24 часа в сутки. Благодаря волонтерам мы увеличили количество новостей, чтобы максимально осветить и героическую борьбу наших защитников, и преступления российских оккупантов. Однако мы почти потеряли главный канал прибыли – рекламу.
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Мы благодарны нашим читателям по всему миру, которые уже помогли нам. Благодаря вам, каждый день выходят новые публикации о наших воинах, защищающих Украину. Ваша поддержка помогает нам в командировках, чтобы снять войну прямо под вражеским огнем.
Мы будем признательны за любую денежную помощь и другие форматы поддержки.
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"Фейсбук видалив "Фабрику тролів" Володимира Зеленського вартістю 2 мільйони доларів. Було видалено 168 акаунтів, 149 сторінок, та 79 груп."
В Офісі презедента цб новину не коментують...
Принаймні Єрмак і Подоляк мовчать, як в рот води набрали
А ти і далі "захищай" зєльоне чмо від "ботів Порошенка", зєлєбобічка
Коли Бутусов топив за твоє зєльоне чмо протів Порошенка - чому ти його не захищала?
Ти ж за справедливість? Чи за розмінування Чонгару і разворовування гуманітарки?
Зробіть монобанку, а оце повідомлення про необхідність допомоги закріпіть в шапку сайту, щоб люди змогли вам допомогти до того моменту, як повідомлення потоне в... Рекламі...
Справа в тому, що колектив допомагає передовій, Бутусов постійно на бойових позиціях. Це все ДОРОГО. А за рекламу платять значно менше, ніж раніше.
Тому ви або помагаєте, або просто стуліть рота. Все вам не так. Зараз не до вашого комфорту.
Я дійсно вдячний цензору, і його команді за новини
Спробую закинути якщо воно прийматиме євро
на жалость давят , ЦУКИ
Очевидно не до вас.
В таких і снігу взимку не допросишся.
не ПИШИТЬ дурню . Цензор читають тількі їзза. коментарів , а новин без коментів на кожномусайті , но никому це не інтересно .
Оплата відхилена
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Чи то багато охочих, чи мене хакнули