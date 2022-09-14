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"Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке

цензор,допомога,підтримка,донат

Друзья! Мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы Цензор.НЕТ. Каждый текст, каждое сообщение в соцсетях, фото и видео с передовой – создаются благодаря вашему неравнодушию к работе нашей команды.

Мы с первых дней войны 2014 года пишем о боевых действиях и наших героях. С началом полномасштабного вторжения в Россию мы начали работать 24 часа в сутки. Благодаря волонтерам мы увеличили количество новостей, чтобы максимально осветить и героическую борьбу наших защитников, и преступления российских оккупантов. Однако мы почти потеряли главный канал прибыли – рекламу.

Команда "Цензор.НЕТ" нуждается в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы редакции и сайта. Если вы разделяете наши ценности, помогите нам добровольным вкладом, чтобы мы могли бороться на информационном фронте до победы Украины над оккупантами.

Мы благодарны нашим читателям по всему миру, которые уже помогли нам. Благодаря вам, каждый день выходят новые публикации о наших воинах, защищающих Украину. Ваша поддержка помогает нам в командировках, чтобы снять войну прямо под вражеским огнем.

Мы будем признательны за любую денежную помощь и другие форматы поддержки.

Отримувач коштів: ГО "АГЕНТСТВО ВІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ: 39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881 / в АТ "ОЩАДБАНК" / МФО: 300465

Призначення платежу: "БЕЗПОВОРОТНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА"

* Обратите внимание, что нужно обязательно указать назначение платежа иначе банк не примет перечисления средств

Если вы хотите поддержать нас через платежную систему с помощью карты – реквизиты находятся по этой ссылке (censor.net/ru/aid).

Наше оружие – это правда! Слава Украине!

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Топ комментарии
+16
Все давно закріплене і в кожній новині.
Справа в тому, що колектив допомагає передовій, Бутусов постійно на бойових позиціях. Це все ДОРОГО. А за рекламу платять значно менше, ніж раніше.
Тому ви або помагаєте, або просто стуліть рота. Все вам не так. Зараз не до вашого комфорту.
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14.09.2022 09:21
+8
Через пару дней скину 1000 гривен...я ж по факту на цензоре с декабря 2004 г...как бы старожил...
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14.09.2022 09:27
+6
Я читаю Цензор року з 2005-2006 (не пам'ятаю точно) як один з основних новинних ресурсів. Зареєструвався для коментів тільки з початком повномасштабної війни. Щодо 2019-якщо натякаєте на вибір-то я голосував не за чинного президента. Я про це не раз тут казав. І війну я бачив теж не з дивану.
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14.09.2022 09:40
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GO!!! Разом все подолаємо!
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14.09.2022 08:51 Ответить
Вы не поняли. Я поддерживаю Вашу позицию.
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14.09.2022 19:18 Ответить
Тогда вибачаюсь..Не до пиняли друг друга)))
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15.09.2022 09:04 Ответить
На тему "ботов Порошенка":

"Фейсбук видалив "Фабрику тролів" Володимира Зеленського вартістю 2 мільйони доларів. Було видалено 168 акаунтів, 149 сторінок, та 79 груп."

В Офісі презедента цб новину не коментують...

Принаймні Єрмак і Подоляк мовчать, як в рот води набрали

А ти і далі "захищай" зєльоне чмо від "ботів Порошенка", зєлєбобічка

Коли Бутусов топив за твоє зєльоне чмо протів Порошенка - чому ти його не захищала?

Ти ж за справедливість? Чи за розмінування Чонгару і разворовування гуманітарки?
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25.09.2022 11:43 Ответить
Трохи попхну через годину.
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14.09.2022 08:54 Ответить
у мене теж реклами - дофуіща!!
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14.09.2022 09:10 Ответить
Я тоже её вижу
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14.09.2022 09:44 Ответить
Та та реклама всюдию. Якби не поставив блокувальника Add blok то на моніторі булаб одна реклама.
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14.09.2022 08:59 Ответить
Я перепрошую, але... Зверху реклама, знизу спонсорський контент від маркетгід, одразу з двома '' *********** *****"чи ви думаєте людям в кайф на то дивити?

Зробіть монобанку, а оце повідомлення про необхідність допомоги закріпіть в шапку сайту, щоб люди змогли вам допомогти до того моменту, як повідомлення потоне в... Рекламі...
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14.09.2022 09:14 Ответить
Все давно закріплене і в кожній новині.
Справа в тому, що колектив допомагає передовій, Бутусов постійно на бойових позиціях. Це все ДОРОГО. А за рекламу платять значно менше, ніж раніше.
Тому ви або помагаєте, або просто стуліть рота. Все вам не так. Зараз не до вашого комфорту.
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14.09.2022 09:21 Ответить
Я не проти реклами, не проти допомогти, але, коли ви кажете, що ви втратили рекламу, це так дивно, що одразу виникає бажання написати, що то не так...

Я дійсно вдячний цензору, і його команді за новини
Спробую закинути якщо воно прийматиме євро
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14.09.2022 09:30 Ответить
Да, фотка ***** висить постійно . Я вже уваги не звертаю , но хтось же туди пхае вбивцю
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14.09.2022 10:01 Ответить
в мене хайла нема
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14.09.2022 10:03 Ответить
В мене знизу сторінки « о странном поведении хутина рассказал сотрудник фсб» и такая морда плачущего хутина

на жалость давят , ЦУКИ
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14.09.2022 10:14 Ответить
А ви були тут навесні 19-го? Вас все влаштовувало?
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14.09.2022 09:26 Ответить
Ето друґоє.
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14.09.2022 09:27 Ответить
Я читаю Цензор року з 2005-2006 (не пам'ятаю точно) як один з основних новинних ресурсів. Зареєструвався для коментів тільки з початком повномасштабної війни. Щодо 2019-якщо натякаєте на вибір-то я голосував не за чинного президента. Я про це не раз тут казав. І війну я бачив теж не з дивану.
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14.09.2022 09:40 Ответить
Звертаються до небайдужих.
Очевидно не до вас.
В таких і снігу взимку не допросишся.
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14.09.2022 10:01 Ответить
«Закрийте коментарі, бо вони не несуть ніякої користі для контенту»
не ПИШИТЬ дурню . Цензор читають тількі їзза. коментарів , а новин без коментів на кожномусайті , но никому це не інтересно .
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14.09.2022 10:05 Ответить
Через пару дней скину 1000 гривен...я ж по факту на цензоре с декабря 2004 г...как бы старожил...
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14.09.2022 09:27 Ответить
Скажіть, будь ласка, хто із-за кордону переводив гроші, все доходить ок?
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14.09.2022 10:16 Ответить
Спобував карткою:

Оплата відхилена
З даними реквізитами вже є інший запит на оплату протягом поточної хвилини. Повторіть оплату через хвилину.

Чи то багато охочих, чи мене хакнули
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14.09.2022 10:43 Ответить
А куди подівся вчорашній стрім? Вас знову репресують?
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14.09.2022 10:52 Ответить
Раніше переводив і все получалось тепер ні Я не банкір і не знаю що таке ЇБАН і аферта поверніть стару систему номер рахунку і кнопку проплатить.
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14.09.2022 11:52 Ответить
**** - банківський розрахунковий рахунок міжнародного стандарту. Інших зараз в Україні не існує.
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14.09.2022 13:33 Ответить
+
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14.09.2022 12:22 Ответить
+
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14.09.2022 13:30 Ответить
Все норм. Перевірив по Опендатабот і ЄДРПОУ, і назву, і власників. Все співпадає. Платіж пройшов.
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14.09.2022 13:32 Ответить
вот я бы и с радостью, но я сам без работы уже полгода. Кто бы мне помог
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14.09.2022 14:23 Ответить
Дуже не зручно переводити на ощад - втратити 10-15 хв напружуючи зір щоб звіряти чифри - ви жартуєте?!
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14.09.2022 14:45 Ответить
Я все скопіював і відправив за допомогою мобільного додатку. Зайняло пару хвилин.
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15.09.2022 00:05 Ответить
+
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14.09.2022 15:52 Ответить
Це тільки на єдиний марахвон бюджетні кошти з твоїх податків виділяються, і ніхто в тебе не питає, хочеш ти цього чи ні. А підтримка нормальних змі - справа добровільна. І потрібна.
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14.09.2022 18:28 Ответить
Только "добровольцев"(ботов) как то не ахти много оказалось. Куда же они убежали все? Как говно лить и паралельно прославлять шоколад - их сотнями тут. Ну такое, бывает.
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14.09.2022 18:47 Ответить
Тільки що скинув на **** 10 т Гр і закликаю іньших допомагати цензору так же як ми допомогаємо ЗСУ. Юрій,це в першу чергу наша зброя від внутрішнього ворога і якщо він звернувся за допомогою, то ми зобов'язані йому допомогти. По великому рахунку ми допомогам самі собі. Дякую всім небайдужим.
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14.09.2022 18:02 Ответить
Дякую що ви є. Задонатив! але трохи менше порохоботської херні
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14.09.2022 21:18 Ответить
 
 