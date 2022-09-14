"Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке

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Мы с первых дней войны 2014 года пишем о боевых действиях и наших героях. С началом полномасштабного вторжения в Россию мы начали работать 24 часа в сутки. Благодаря волонтерам мы увеличили количество новостей, чтобы максимально осветить и героическую борьбу наших защитников, и преступления российских оккупантов. Однако мы почти потеряли главный канал прибыли – рекламу.

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