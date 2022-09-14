"Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки
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Ми з перших днів війни 2014 року пишемо про бойові дії та наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення Росії ми почали працювати 24 години на добу. Завдяки волонтерам ми збільшили кількість новин, щоб максимально висвітлити і героїчну боротьбу наших захисників, і злочини російських окупантів. Проте ми майже втратили головний канал прибутку - рекламу.
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"Фейсбук видалив "Фабрику тролів" Володимира Зеленського вартістю 2 мільйони доларів. Було видалено 168 акаунтів, 149 сторінок, та 79 груп."
В Офісі презедента цб новину не коментують...
Принаймні Єрмак і Подоляк мовчать, як в рот води набрали
А ти і далі "захищай" зєльоне чмо від "ботів Порошенка", зєлєбобічка
Коли Бутусов топив за твоє зєльоне чмо протів Порошенка - чому ти його не захищала?
Ти ж за справедливість? Чи за розмінування Чонгару і разворовування гуманітарки?
Зробіть монобанку, а оце повідомлення про необхідність допомоги закріпіть в шапку сайту, щоб люди змогли вам допомогти до того моменту, як повідомлення потоне в... Рекламі...
Справа в тому, що колектив допомагає передовій, Бутусов постійно на бойових позиціях. Це все ДОРОГО. А за рекламу платять значно менше, ніж раніше.
Тому ви або помагаєте, або просто стуліть рота. Все вам не так. Зараз не до вашого комфорту.
Я дійсно вдячний цензору, і його команді за новини
Спробую закинути якщо воно прийматиме євро
на жалость давят , ЦУКИ
Очевидно не до вас.
В таких і снігу взимку не допросишся.
не ПИШИТЬ дурню . Цензор читають тількі їзза. коментарів , а новин без коментів на кожномусайті , но никому це не інтересно .
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Чи то багато охочих, чи мене хакнули