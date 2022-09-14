УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10239 відвідувачів онлайн
Новини
13 381 59

"Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки

цензор,допомога,підтримка,донат

Друзі! Ми потребуємо вашої фінансової підтримки для подальшої роботи Цензор.НЕТ. Кожен текст, кожен допис у соцмережах, фото і відео з передової - створюються завдяки вашій небайдужості до роботи нашої команди.

Ми з перших днів війни 2014 року пишемо про бойові дії та наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення Росії ми почали працювати 24 години на добу. Завдяки волонтерам ми збільшили кількість новин, щоб максимально висвітлити і героїчну боротьбу наших захисників, і злочини російських окупантів. Проте ми майже втратили головний канал прибутку - рекламу.

Команда "Цензор.НЕТ" потребує вашої фінансової підтримки для подальшої роботи редакції та сайту. Якщо ви поділяєте наші цінності, допоможіть нам добровільним внеском, щоб ми могли боротися на інформаційному фронті до перемоги України над окупантами.

Ми вдячні нашим читачам по всьому світу, які вже допогли нам. Завдяки вам, щодня виходять нові публікації про наших воїнів, що боронять Україну. Ваша підтримка допомагає нам у відрядженнях, щоб відзняти війну безпосередньо під ворожим вогнем.

Ми будемо вдячні за будь-яку грошову допомогу та інші формати підтримки.

Отримувач коштів: ГО "АГЕНТСТВО ВІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ: 39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881 / в АТ "ОЩАДБАНК" / МФО: 300465

Призначення платежу: "БЕЗПОВОРОТНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА"

* Зверніть будь ласка увагу, що потрібно обов'язково вказати призначення платежу інакше банк не прийме перерахування коштів

Якщо ви бажаєте підтримати нас через платіжну систему за допомогою картки – реквізити знаходяться за цим посиланням (censor.net/ua/aid).

Наша зброя - це правда! Слава Україні!

Автор: 

допомога (8294) Цензор.НЕТ (138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Все давно закріплене і в кожній новині.
Справа в тому, що колектив допомагає передовій, Бутусов постійно на бойових позиціях. Це все ДОРОГО. А за рекламу платять значно менше, ніж раніше.
Тому ви або помагаєте, або просто стуліть рота. Все вам не так. Зараз не до вашого комфорту.
показати весь коментар
14.09.2022 09:21
+8
Через пару дней скину 1000 гривен...я ж по факту на цензоре с декабря 2004 г...как бы старожил...
показати весь коментар
14.09.2022 09:27
+6
Я читаю Цензор року з 2005-2006 (не пам'ятаю точно) як один з основних новинних ресурсів. Зареєструвався для коментів тільки з початком повномасштабної війни. Щодо 2019-якщо натякаєте на вибір-то я голосував не за чинного президента. Я про це не раз тут казав. І війну я бачив теж не з дивану.
показати весь коментар
14.09.2022 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
GO!!! Разом все подолаємо!
показати весь коментар
14.09.2022 08:51 Відповісти
Вы не поняли. Я поддерживаю Вашу позицию.
показати весь коментар
14.09.2022 19:18 Відповісти
Тогда вибачаюсь..Не до пиняли друг друга)))
показати весь коментар
15.09.2022 09:04 Відповісти
На тему "ботов Порошенка":

"Фейсбук видалив "Фабрику тролів" Володимира Зеленського вартістю 2 мільйони доларів. Було видалено 168 акаунтів, 149 сторінок, та 79 груп."

В Офісі презедента цб новину не коментують...

Принаймні Єрмак і Подоляк мовчать, як в рот води набрали

А ти і далі "захищай" зєльоне чмо від "ботів Порошенка", зєлєбобічка

Коли Бутусов топив за твоє зєльоне чмо протів Порошенка - чому ти його не захищала?

Ти ж за справедливість? Чи за розмінування Чонгару і разворовування гуманітарки?
показати весь коментар
25.09.2022 11:43 Відповісти
Трохи попхну через годину.
показати весь коментар
14.09.2022 08:54 Відповісти
у мене теж реклами - дофуіща!!
показати весь коментар
14.09.2022 09:10 Відповісти
Я тоже её вижу
показати весь коментар
14.09.2022 09:44 Відповісти
Та та реклама всюдию. Якби не поставив блокувальника Add blok то на моніторі булаб одна реклама.
показати весь коментар
14.09.2022 08:59 Відповісти
Я перепрошую, але... Зверху реклама, знизу спонсорський контент від маркетгід, одразу з двома '' *********** *****"чи ви думаєте людям в кайф на то дивити?

Зробіть монобанку, а оце повідомлення про необхідність допомоги закріпіть в шапку сайту, щоб люди змогли вам допомогти до того моменту, як повідомлення потоне в... Рекламі...
показати весь коментар
14.09.2022 09:14 Відповісти
Все давно закріплене і в кожній новині.
Справа в тому, що колектив допомагає передовій, Бутусов постійно на бойових позиціях. Це все ДОРОГО. А за рекламу платять значно менше, ніж раніше.
Тому ви або помагаєте, або просто стуліть рота. Все вам не так. Зараз не до вашого комфорту.
показати весь коментар
14.09.2022 09:21 Відповісти
Я не проти реклами, не проти допомогти, але, коли ви кажете, що ви втратили рекламу, це так дивно, що одразу виникає бажання написати, що то не так...

Я дійсно вдячний цензору, і його команді за новини
Спробую закинути якщо воно прийматиме євро
показати весь коментар
14.09.2022 09:30 Відповісти
Да, фотка ***** висить постійно . Я вже уваги не звертаю , но хтось же туди пхае вбивцю
показати весь коментар
14.09.2022 10:01 Відповісти
в мене хайла нема
показати весь коментар
14.09.2022 10:03 Відповісти
В мене знизу сторінки « о странном поведении хутина рассказал сотрудник фсб» и такая морда плачущего хутина

на жалость давят , ЦУКИ
показати весь коментар
14.09.2022 10:14 Відповісти
А ви були тут навесні 19-го? Вас все влаштовувало?
показати весь коментар
14.09.2022 09:26 Відповісти
Ето друґоє.
показати весь коментар
14.09.2022 09:27 Відповісти
Я читаю Цензор року з 2005-2006 (не пам'ятаю точно) як один з основних новинних ресурсів. Зареєструвався для коментів тільки з початком повномасштабної війни. Щодо 2019-якщо натякаєте на вибір-то я голосував не за чинного президента. Я про це не раз тут казав. І війну я бачив теж не з дивану.
показати весь коментар
14.09.2022 09:40 Відповісти
Звертаються до небайдужих.
Очевидно не до вас.
В таких і снігу взимку не допросишся.
показати весь коментар
14.09.2022 10:01 Відповісти
«Закрийте коментарі, бо вони не несуть ніякої користі для контенту»
не ПИШИТЬ дурню . Цензор читають тількі їзза. коментарів , а новин без коментів на кожномусайті , но никому це не інтересно .
показати весь коментар
14.09.2022 10:05 Відповісти
Через пару дней скину 1000 гривен...я ж по факту на цензоре с декабря 2004 г...как бы старожил...
показати весь коментар
14.09.2022 09:27 Відповісти
Скажіть, будь ласка, хто із-за кордону переводив гроші, все доходить ок?
показати весь коментар
14.09.2022 10:16 Відповісти
Спобував карткою:

Оплата відхилена
З даними реквізитами вже є інший запит на оплату протягом поточної хвилини. Повторіть оплату через хвилину.

Чи то багато охочих, чи мене хакнули
показати весь коментар
14.09.2022 10:43 Відповісти
А куди подівся вчорашній стрім? Вас знову репресують?
показати весь коментар
14.09.2022 10:52 Відповісти
Раніше переводив і все получалось тепер ні Я не банкір і не знаю що таке ЇБАН і аферта поверніть стару систему номер рахунку і кнопку проплатить.
показати весь коментар
14.09.2022 11:52 Відповісти
**** - банківський розрахунковий рахунок міжнародного стандарту. Інших зараз в Україні не існує.
показати весь коментар
14.09.2022 13:33 Відповісти
+
показати весь коментар
14.09.2022 12:22 Відповісти
+
показати весь коментар
14.09.2022 13:30 Відповісти
Все норм. Перевірив по Опендатабот і ЄДРПОУ, і назву, і власників. Все співпадає. Платіж пройшов.
показати весь коментар
14.09.2022 13:32 Відповісти
вот я бы и с радостью, но я сам без работы уже полгода. Кто бы мне помог
показати весь коментар
14.09.2022 14:23 Відповісти
Дуже не зручно переводити на ощад - втратити 10-15 хв напружуючи зір щоб звіряти чифри - ви жартуєте?!
показати весь коментар
14.09.2022 14:45 Відповісти
Я все скопіював і відправив за допомогою мобільного додатку. Зайняло пару хвилин.
показати весь коментар
15.09.2022 00:05 Відповісти
+
показати весь коментар
14.09.2022 15:52 Відповісти
Це тільки на єдиний марахвон бюджетні кошти з твоїх податків виділяються, і ніхто в тебе не питає, хочеш ти цього чи ні. А підтримка нормальних змі - справа добровільна. І потрібна.
показати весь коментар
14.09.2022 18:28 Відповісти
Только "добровольцев"(ботов) как то не ахти много оказалось. Куда же они убежали все? Как говно лить и паралельно прославлять шоколад - их сотнями тут. Ну такое, бывает.
показати весь коментар
14.09.2022 18:47 Відповісти
Тільки що скинув на **** 10 т Гр і закликаю іньших допомагати цензору так же як ми допомогаємо ЗСУ. Юрій,це в першу чергу наша зброя від внутрішнього ворога і якщо він звернувся за допомогою, то ми зобов'язані йому допомогти. По великому рахунку ми допомогам самі собі. Дякую всім небайдужим.
показати весь коментар
14.09.2022 18:02 Відповісти
Дякую що ви є. Задонатив! але трохи менше порохоботської херні
показати весь коментар
14.09.2022 21:18 Відповісти
 
 