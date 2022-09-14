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Новости Война
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Зеленского просят конфисковать активы российских олигархов, - петиция

назк

Санкционная политика Украины выходит на новый уровень. Кабмин делает акцент на вопросе конфискации имущества российских олигархов на территории Украины и введенных против них санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

10 сентября премьер Шмигаль анонсировал повторное наложение правительством санкций на ряд украинских и российских подсанкционных лиц, в частности, Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску.

"Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", – пояснил глава правительства.

Глава Минюста Денис Малюска заявил, что Украина будет добиваться от Генеральной Ассамблеи ООН принятия резолюции, которая в дальнейшем станет основой для международного механизма возмещения Россией ущерба Украине.

Кроме того, НАПК сформировало список россиян, на которых должны быть наложены санкции. 12 сентября агентство анонсировало намерение передать этот список, в который вошли более 1400 человек, США. Как разъясняется в заявлении, эти лица являются руководителями и собственниками организаций, к которым уже применены санкции США. Теперь американскому правительству будет предложено ввести санкции в отношении них.

НАПК занимается постоянным мониторингом лиц, в отношении которых необходимо применить санкции. Систематизированные данные публикуются на сайте Война/санкции. В частности, на сайте сформирован список "Топ 50 кандидатов на применение санкций".

Помимо озвученных в заявлении НАПК Эльвиры Набиуллиной, председателя правления центрального банка россии, и владельца компании "Лукойл" Вагита Алекперова, в переданный США список потенциально попадают такие известные российские олигархи как Петр Авен и Михаил Фридман - владельцы АО "Альфа-банка".

Крупнейший российский частный Альфа-Банк попал в санкционный список США еще в конце февраля 2022 года. Впрочем, как и большинство других российских компаний, в отношении которых действуют американские санкции, пока не находятся под санкциями в Украине. В Украине продолжает действовать "дочка" "Альфа-банка".

В последнее время пропутинские олигархи активизировали свои усилия по избежанию или снятию действующих санкций. Так, в частности, 9 сентября появилось очередное заявление Михаила Фридмана о намерении передать украинской "дочке" "Альфа-банку" 1 млрд долл. собственных средств. Издание The Wall Street Journal связывает этот демарш российского олигарха со стремлением избавиться от санкций, действующих в отношении Фридмана в Великобритании. Напомним, что подобное заявление уже звучало от Фридмана в мае этого года, но не закончилось никакими действиями.

Украинские эксперты скептически относятся к перспективам конфискации активов. В комментарии ЭспрессоTV адвокат и общественный деятель Татьяна Козаченко заявила: "Я не верю, что будет конфисковано имущество российских олигархов".

По ее словам, для лишения права собственности физических лиц согласно действующим законам необходимо доказать преступление и ущерб российским олигархам. Механизм, позволяющий взыскать их активы для компенсации вреда, является сложным и не позволяет действовать эффективно

В то же время в Украине очень быстро набирает голосов зарегистрированная на сайте Офиса Президента петиция "О конфискации и передаче в собственность государства имущества российских олигархов в Украине", автор которой предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят "осуществить возмещение ущерба, нанесенного Украине и народу Украины российской военной "агрессией" за счет активов подсанкционных олигархов.

Зеленский Владимир (20232) конфискация (599) олигарх (1027) россия (95365) петиция (356) актив (91)


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Топ комментарии
+16
....абрамовича у першу чергу.
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14.09.2022 14:30
+14
так це не АЛІГАРХИ - цеж ПАРТНЬОРИ)
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14.09.2022 14:31
+11
ОН УЖЕ ПОЛУЧИЛ свои откаты , особенно на строительстве , по этому не будет конфискации , они повязаны наглухо .
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14.09.2022 14:36
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Правила форума Совет форумчан
це потрібно було зробити, ще в 2014, з моменту початку війни!
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14.09.2022 14:29 Ответить
Это не писец ли⁉️🤢🤡👹ZE ОБОРОТНЯ Оказывается нужно ПРОСИТЬ⁉️⁉️⁉️⁉️ОН ЖЕ ВЫПРЫГИВАЛ ИЗ ТРУСОВ , обращаясь к партнёрам , чтобы те "ВВЕЛИ САНКЦИИ" , а его нужно просить ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛИЦЕМЕР ХАМЕЛИОН ИЛИ ВСЕТАК-КИ В ДОЛЯХ 🤮🤮🤮🤮

с дерьмаком ********** КОШЕЛЬКОВ🤮
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14.09.2022 14:48 Ответить
....абрамовича у першу чергу.
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14.09.2022 14:30 Ответить
Захід кормить ПОДАТКАМИ НАРОДУ своїх країн ОПУ ТА УСЮ Татровщину , а Баум друг Арахамії,смотрящий за гральним бізнесом рашистського криміналітету в Україні качає гроші на віну кацапам
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14.09.2022 14:42 Ответить
Ні, коломойського.
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14.09.2022 14:43 Ответить
Він на це дивиться як на свою здобич. А ви конфіскувати, конфіскувати...
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14.09.2022 14:30 Ответить
ОН УЖЕ ПОЛУЧИЛ свои откаты , особенно на строительстве , по этому не будет конфискации , они повязаны наглухо .
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14.09.2022 14:36 Ответить
а чем, собственно, он "заполнял" знаменитые 28 млрд? Активами чего или кого? Квартала 95? На самом деле вопрос в будущем потребует изучения, так же как и ковидный фонд.
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14.09.2022 14:31 Ответить
Напевно легше пообіцяти комунізм, ніж конфіскувати активи російських олігархів. Хоча обіцяли конфіскувати активи російських олігархів, але ще не досягли консенсусу як справедливо розділити між своїми.
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14.09.2022 14:31 Ответить
так це не АЛІГАРХИ - цеж ПАРТНЬОРИ)
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14.09.2022 14:31 Ответить
А звідки ж клоуну підганятимуть відкати?
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14.09.2022 14:31 Ответить
конфіскує 100 відсотків- в свою пользу₴!!
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14.09.2022 14:33 Ответить
Да ну, это же партнёры дерьмаков и арахамий, как можно, низя
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14.09.2022 14:35 Ответить
Що просто так безкоштовно ЗЄ конфіскує активи кацапських олігархів? Та ні в жисть!!!

Вони ще поторгуються, обговорять відкати.
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14.09.2022 14:39 Ответить
Те що має діяти по закону, в Україні по петиції.
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14.09.2022 14:41 Ответить
krtmn

@krtmn79

·

https://twitter.com/krtmn79/status/1569971836838117377 2 ч

За последние 3 года были прощены многомиллиардные долги олигархам, отказались от претензий к раше за Крым, теперь, благодаря бездействию Украины, ЕС сняли санкции с януковича и пшонки и они смогли вернуть свои деньги. Зеленский - щедрая душа.
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14.09.2022 14:41 Ответить
олігофрітєльно - найвеличніше непорозуміння вимагає найсуворіших санкцій від Європи а само яшкається з орковськими бандюками...
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14.09.2022 14:42 Ответить
просят?
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14.09.2022 14:47 Ответить
Оказывается, его еще просить надо..
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14.09.2022 14:52 Ответить
Пінчук організовує для Єрмаківщини ТАЄМНЕ ПІАРШОУ Yes в дні найзапекліших боїв, ,Арахамія допомагає Абрамовичу відсудити бабки Хйла,бо той допоміг Єрмаківщині віддати на смерть азовців !!! НУ НЕ СVКИ
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14.09.2022 14:47 Ответить
Підписав. Цікаво, скажуть знову, не на часі?
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14.09.2022 14:48 Ответить
Оказывается, еще ПРОСИТЬ надо... Он шо воно як..
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14.09.2022 14:50 Ответить
Ну і до кого ця петиція? До «людини», яка сама є ставлеником олігарха?
З тим же успіхом можна написати петицію про добровільну відставку зеленського!
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14.09.2022 14:56 Ответить
Боневтік збирається не конфісковувать активи ,а дать кацапам громадянство
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14.09.2022 14:58 Ответить
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14.09.2022 14:59 Ответить
Обстригти братанів? Ну нє, це вже буде антисемітизм...
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14.09.2022 15:06 Ответить
А він ламається як воша на гребінці
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14.09.2022 15:10 Ответить
NIZZZJAAAA .....Jermak nidast savratj !
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14.09.2022 15:17 Ответить
Фридман, Вексельберг и Абрамович заплатили мильярд доляров отступных Украине за снятие санкци Конгресса и ЕС...насколько я помню на рабZee 118 миллиардеров в списке Forbes...у каждого взять по ярду долярів і Zeля войдет в список Форбс...
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14.09.2022 15:22 Ответить
Якщо добре покопатись, можливо вже можно вносить.
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14.09.2022 15:43 Ответить
Лёгким движением пера российские олигархи превращаются в иностранных инвесторов
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14.09.2022 15:23 Ответить
В уважаемых иностранных инвесторов.Инвестняни в зеленых фартухах уже их заждались.
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14.09.2022 15:44 Ответить
В країнах з НАТО прекрасно знають чим займаються чуваки з команди ЗеКодломойскіих...каже політолог Тарас Чорновіл....
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14.09.2022 15:27 Ответить
После войны,Зе гайки закрутит хуже *****.
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14.09.2022 15:46 Ответить
Зеленський: дайте більше, мало допомагаєте...
Але, петиція? просять? Це жах. Нема слів.
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14.09.2022 15:50 Ответить
Бюджет порожній. На наступний рік всі заплановані кошти на витрати іноземного походження.
Але ж зеля в своїх не братиме..
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14.09.2022 15:51 Ответить
Ніколи не пишіть в таких формулюваннях "просять",ми ВИМАГАЄМО !
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14.09.2022 16:05 Ответить
красти у своїх? це ж не для "Зе"ка!
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14.09.2022 16:25 Ответить
Зелупу петиціями змушують виконувати свою роботу, то виникає питання: а нафіга це чмо незугарне обирали?
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14.09.2022 16:40 Ответить
 
 