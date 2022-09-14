Зеленского просят конфисковать активы российских олигархов, - петиция

Санкционная политика Украины выходит на новый уровень. Кабмин делает акцент на вопросе конфискации имущества российских олигархов на территории Украины и введенных против них санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

10 сентября премьер Шмигаль анонсировал повторное наложение правительством санкций на ряд украинских и российских подсанкционных лиц, в частности, Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску.

"Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", – пояснил глава правительства.

Глава Минюста Денис Малюска заявил, что Украина будет добиваться от Генеральной Ассамблеи ООН принятия резолюции, которая в дальнейшем станет основой для международного механизма возмещения Россией ущерба Украине.

Кроме того, НАПК сформировало список россиян, на которых должны быть наложены санкции. 12 сентября агентство анонсировало намерение передать этот список, в который вошли более 1400 человек, США. Как разъясняется в заявлении, эти лица являются руководителями и собственниками организаций, к которым уже применены санкции США. Теперь американскому правительству будет предложено ввести санкции в отношении них.

НАПК занимается постоянным мониторингом лиц, в отношении которых необходимо применить санкции. Систематизированные данные публикуются на сайте Война/санкции. В частности, на сайте сформирован список "Топ 50 кандидатов на применение санкций".

Помимо озвученных в заявлении НАПК Эльвиры Набиуллиной, председателя правления центрального банка россии, и владельца компании "Лукойл" Вагита Алекперова, в переданный США список потенциально попадают такие известные российские олигархи как Петр Авен и Михаил Фридман - владельцы АО "Альфа-банка".

Крупнейший российский частный Альфа-Банк попал в санкционный список США еще в конце февраля 2022 года. Впрочем, как и большинство других российских компаний, в отношении которых действуют американские санкции, пока не находятся под санкциями в Украине. В Украине продолжает действовать "дочка" "Альфа-банка".

В последнее время пропутинские олигархи активизировали свои усилия по избежанию или снятию действующих санкций. Так, в частности, 9 сентября появилось очередное заявление Михаила Фридмана о намерении передать украинской "дочке" "Альфа-банку" 1 млрд долл. собственных средств. Издание The Wall Street Journal связывает этот демарш российского олигарха со стремлением избавиться от санкций, действующих в отношении Фридмана в Великобритании. Напомним, что подобное заявление уже звучало от Фридмана в мае этого года, но не закончилось никакими действиями.

Украинские эксперты скептически относятся к перспективам конфискации активов. В комментарии ЭспрессоTV адвокат и общественный деятель Татьяна Козаченко заявила: "Я не верю, что будет конфисковано имущество российских олигархов".

По ее словам, для лишения права собственности физических лиц согласно действующим законам необходимо доказать преступление и ущерб российским олигархам. Механизм, позволяющий взыскать их активы для компенсации вреда, является сложным и не позволяет действовать эффективно

В то же время в Украине очень быстро набирает голосов зарегистрированная на сайте Офиса Президента петиция "О конфискации и передаче в собственность государства имущества российских олигархов в Украине", автор которой предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят "осуществить возмещение ущерба, нанесенного Украине и народу Украины российской военной "агрессией" за счет активов подсанкционных олигархов.