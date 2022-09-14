Зеленського просять конфіскувати активи російських олігархів, - петиція

Санкційна політика України виходить на новий рівень. Кабмін робить акцент на питанні конфіскації майна російських олігархів на території України та країн, що запровадили проти них санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

10 вересня прем'єр Шмигаль анонсував повторне накладення урядом санкцій на низку українських та російських підсанкційних осіб, зокрема, Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску.

"Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України", - пояснив глава уряду.

Глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що Україна добиватиметься від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка в подальшому стане основою для міжнародного механізму відшкодування Росією збитків Україні.

Крім того, НАЗК сформувало список росіян, на яких мають бути накладені санкції. 12 вересня агентство анонсувало намір передати цей список, до якого увійшли понад 1 400 осіб, США. Як роз’яснено у заяві, ці особи є керівниками та власниками організацій, до яких вже застосовані санкції США. Тепер американському уряду буде запропоновано запровадити санкції і щодо них.

НАЗК займається постійним моніторингом осіб, відносно яких необхідно застосувати санкції. Систематизовані дані оприлюднюються на сайті Війна/санкції. Зокрема, на сайті сформовано список "Топ 50 кандидатів на застосування санкцій".

Крім озвучених в заяві НАЗК Ельвіри Набіулліної, голови правління центрального банку росії, та власника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, до переданого США списку потенційно потрапляють такі відомі російські олігархи, як Петро Авен та Михайло Фрідман - власники АТ "Альфа-банку".

Найкрупніший російський приватний "Альфа-Банк" потрапив до санкційного списку США ще наприкінці лютого 2022 року. Втім, як і більшість інших російських компаній, щодо яких діють американські санкції, наразі не перебуває під санкціями в Україні. В Україні продовжує діяти " дочка" "Альфа-банку".

Останнім часом пропутінські олігархи активізували свої зусилля для уникнення або зняття діючих санкцій. Так, зокрема, 9 вересня з’явилась чергова заява Міхаіла Фрідмана про намір передати українській "дочці" "Альфа-банку" 1 млрд дол власних коштів. Видання The Wall Street Journal пов’язує цей демарш російського олігарха з прагненням позбутись санкцій, які діють щодо Фрідмана в Великій Британії. Нагадаємо, що подібна заява вже звучала від Фрідмана в травні цього року, але не закінчилась жодними діями.

Українські експерти скептично ставляться до перспектив конфіскації активів. В коментарі ЕспресоTV адвокатка і громадська діячка Тетяна Козаченко заявила: "Я не вірю, що буде конфісковано майно російських олігархів".

За її словами, для позбавлення права власності фізичних осіб згідно діючих законів необхідно довести злочин та шкоду з боку російських олігархів. Механізм, що дозволить стягнути їх активи для компенсації шкоди є складним та та не дозволяє діяти ефективно

Водночас в Україні дуже швидко набирає голосів зареєстрована на сайті Офісу Президента петиція"Про конфіскацію та передачу у власність держави майна російських олігархів в Україні", автор якої пропонує внести зміни до законодавства, які дозволять "здійснити відшкодування збитків, завданих Україні та народу України російською військовою агресією" за рахунок активів підсанкційних олігархів.