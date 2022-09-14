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Новини Війна
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Зеленського просять конфіскувати активи російських олігархів, - петиція

назк

Санкційна політика України виходить на новий рівень. Кабмін робить акцент на питанні конфіскації майна російських олігархів на території України та країн, що запровадили проти них санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

10 вересня прем'єр Шмигаль анонсував повторне накладення урядом санкцій на низку українських та російських підсанкційних осіб, зокрема, Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску.

"Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України", - пояснив глава уряду.

Глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що Україна добиватиметься від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка в подальшому стане основою для міжнародного механізму відшкодування Росією збитків Україні.

Крім того, НАЗК сформувало список росіян, на яких мають бути накладені санкції. 12 вересня агентство анонсувало намір передати цей список, до якого увійшли понад 1 400 осіб, США. Як роз’яснено у заяві, ці особи є керівниками та власниками організацій, до яких вже застосовані санкції США. Тепер американському уряду буде запропоновано запровадити санкції і щодо них.

НАЗК займається постійним моніторингом осіб, відносно яких необхідно застосувати санкції. Систематизовані дані оприлюднюються на сайті Війна/санкції. Зокрема, на сайті сформовано список "Топ 50 кандидатів на застосування санкцій".

Крім озвучених в заяві НАЗК Ельвіри Набіулліної, голови правління центрального банку росії, та власника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, до переданого США списку потенційно потрапляють такі відомі російські олігархи, як Петро Авен та Михайло Фрідман - власники АТ "Альфа-банку".

Найкрупніший російський приватний "Альфа-Банк" потрапив до санкційного списку США ще наприкінці лютого 2022 року. Втім, як і більшість інших російських компаній, щодо яких діють американські санкції, наразі не перебуває під санкціями в Україні. В Україні продовжує діяти " дочка" "Альфа-банку".

Останнім часом пропутінські олігархи активізували свої зусилля для уникнення або зняття діючих санкцій. Так, зокрема, 9 вересня з’явилась чергова заява Міхаіла Фрідмана про намір передати українській "дочці" "Альфа-банку" 1 млрд дол власних коштів. Видання The Wall Street Journal пов’язує цей демарш російського олігарха з прагненням позбутись санкцій, які діють щодо Фрідмана в Великій Британії. Нагадаємо, що подібна заява вже звучала від Фрідмана в травні цього року, але не закінчилась жодними діями.

Українські експерти скептично ставляться до перспектив конфіскації активів. В коментарі ЕспресоTV адвокатка і громадська діячка Тетяна Козаченко заявила: "Я не вірю, що буде конфісковано майно російських олігархів".

За її словами, для позбавлення права власності фізичних осіб згідно діючих законів необхідно довести злочин та шкоду з боку російських олігархів. Механізм, що дозволить стягнути їх активи для компенсації шкоди є складним та та не дозволяє діяти ефективно

Водночас в Україні дуже швидко набирає голосів зареєстрована на сайті Офісу Президента петиція"Про конфіскацію та передачу у власність держави майна російських олігархів в Україні", автор якої пропонує внести зміни до законодавства, які дозволять "здійснити відшкодування збитків, завданих Україні та народу України російською військовою агресією" за рахунок активів підсанкційних олігархів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) конфіскація (848) олігарх (930) росія (64926) петиція (320) актив (237)


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Топ коментарі
+16
....абрамовича у першу чергу.
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14.09.2022 14:30
+14
так це не АЛІГАРХИ - цеж ПАРТНЬОРИ)
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14.09.2022 14:31
+11
ОН УЖЕ ПОЛУЧИЛ свои откаты , особенно на строительстве , по этому не будет конфискации , они повязаны наглухо .
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14.09.2022 14:36
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це потрібно було зробити, ще в 2014, з моменту початку війни!
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14.09.2022 14:29 Відповісти
Это не писец ли⁉️🤢🤡👹ZE ОБОРОТНЯ Оказывается нужно ПРОСИТЬ⁉️⁉️⁉️⁉️ОН ЖЕ ВЫПРЫГИВАЛ ИЗ ТРУСОВ , обращаясь к партнёрам , чтобы те "ВВЕЛИ САНКЦИИ" , а его нужно просить ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛИЦЕМЕР ХАМЕЛИОН ИЛИ ВСЕТАК-КИ В ДОЛЯХ 🤮🤮🤮🤮

с дерьмаком ********** КОШЕЛЬКОВ🤮
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14.09.2022 14:48 Відповісти
....абрамовича у першу чергу.
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14.09.2022 14:30 Відповісти
Захід кормить ПОДАТКАМИ НАРОДУ своїх країн ОПУ ТА УСЮ Татровщину , а Баум друг Арахамії,смотрящий за гральним бізнесом рашистського криміналітету в Україні качає гроші на віну кацапам
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14.09.2022 14:42 Відповісти
Ні, коломойського.
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14.09.2022 14:43 Відповісти
Він на це дивиться як на свою здобич. А ви конфіскувати, конфіскувати...
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14.09.2022 14:30 Відповісти
ОН УЖЕ ПОЛУЧИЛ свои откаты , особенно на строительстве , по этому не будет конфискации , они повязаны наглухо .
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14.09.2022 14:36 Відповісти
а чем, собственно, он "заполнял" знаменитые 28 млрд? Активами чего или кого? Квартала 95? На самом деле вопрос в будущем потребует изучения, так же как и ковидный фонд.
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14.09.2022 14:31 Відповісти
Напевно легше пообіцяти комунізм, ніж конфіскувати активи російських олігархів. Хоча обіцяли конфіскувати активи російських олігархів, але ще не досягли консенсусу як справедливо розділити між своїми.
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14.09.2022 14:31 Відповісти
так це не АЛІГАРХИ - цеж ПАРТНЬОРИ)
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14.09.2022 14:31 Відповісти
А звідки ж клоуну підганятимуть відкати?
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14.09.2022 14:31 Відповісти
конфіскує 100 відсотків- в свою пользу₴!!
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14.09.2022 14:33 Відповісти
Да ну, это же партнёры дерьмаков и арахамий, как можно, низя
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14.09.2022 14:35 Відповісти
Що просто так безкоштовно ЗЄ конфіскує активи кацапських олігархів? Та ні в жисть!!!

Вони ще поторгуються, обговорять відкати.
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14.09.2022 14:39 Відповісти
Те що має діяти по закону, в Україні по петиції.
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14.09.2022 14:41 Відповісти
krtmn

@krtmn79

·

https://twitter.com/krtmn79/status/1569971836838117377 2 ч

За последние 3 года были прощены многомиллиардные долги олигархам, отказались от претензий к раше за Крым, теперь, благодаря бездействию Украины, ЕС сняли санкции с януковича и пшонки и они смогли вернуть свои деньги. Зеленский - щедрая душа.
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14.09.2022 14:41 Відповісти
олігофрітєльно - найвеличніше непорозуміння вимагає найсуворіших санкцій від Європи а само яшкається з орковськими бандюками...
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14.09.2022 14:42 Відповісти
просят?
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14.09.2022 14:47 Відповісти
Оказывается, его еще просить надо..
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14.09.2022 14:52 Відповісти
Пінчук організовує для Єрмаківщини ТАЄМНЕ ПІАРШОУ Yes в дні найзапекліших боїв, ,Арахамія допомагає Абрамовичу відсудити бабки Хйла,бо той допоміг Єрмаківщині віддати на смерть азовців !!! НУ НЕ СVКИ
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14.09.2022 14:47 Відповісти
Підписав. Цікаво, скажуть знову, не на часі?
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14.09.2022 14:48 Відповісти
Оказывается, еще ПРОСИТЬ надо... Он шо воно як..
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14.09.2022 14:50 Відповісти
Ну і до кого ця петиція? До «людини», яка сама є ставлеником олігарха?
З тим же успіхом можна написати петицію про добровільну відставку зеленського!
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14.09.2022 14:56 Відповісти
Боневтік збирається не конфісковувать активи ,а дать кацапам громадянство
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14.09.2022 14:58 Відповісти
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14.09.2022 14:59 Відповісти
Обстригти братанів? Ну нє, це вже буде антисемітизм...
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14.09.2022 15:06 Відповісти
А він ламається як воша на гребінці
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14.09.2022 15:10 Відповісти
NIZZZJAAAA .....Jermak nidast savratj !
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14.09.2022 15:17 Відповісти
Фридман, Вексельберг и Абрамович заплатили мильярд доляров отступных Украине за снятие санкци Конгресса и ЕС...насколько я помню на рабZee 118 миллиардеров в списке Forbes...у каждого взять по ярду долярів і Zeля войдет в список Форбс...
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14.09.2022 15:22 Відповісти
Якщо добре покопатись, можливо вже можно вносить.
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14.09.2022 15:43 Відповісти
Лёгким движением пера российские олигархи превращаются в иностранных инвесторов
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14.09.2022 15:23 Відповісти
В уважаемых иностранных инвесторов.Инвестняни в зеленых фартухах уже их заждались.
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14.09.2022 15:44 Відповісти
В країнах з НАТО прекрасно знають чим займаються чуваки з команди ЗеКодломойскіих...каже політолог Тарас Чорновіл....
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14.09.2022 15:27 Відповісти
После войны,Зе гайки закрутит хуже *****.
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14.09.2022 15:46 Відповісти
Зеленський: дайте більше, мало допомагаєте...
Але, петиція? просять? Це жах. Нема слів.
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14.09.2022 15:50 Відповісти
Бюджет порожній. На наступний рік всі заплановані кошти на витрати іноземного походження.
Але ж зеля в своїх не братиме..
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14.09.2022 15:51 Відповісти
Ніколи не пишіть в таких формулюваннях "просять",ми ВИМАГАЄМО !
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14.09.2022 16:05 Відповісти
красти у своїх? це ж не для "Зе"ка!
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14.09.2022 16:25 Відповісти
Зелупу петиціями змушують виконувати свою роботу, то виникає питання: а нафіга це чмо незугарне обирали?
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14.09.2022 16:40 Відповісти
 
 