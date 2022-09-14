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Новости Война
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"Шервул" передала военным в Сумской области форму собственного производства

шеврул

Компания "Шервул" передала военным Вооруженных сил Украины в Сумской области партию одежды для военных собственного производства.

Это стало известно по итогам встречи посла Турции в Украине с руководством Сумской ОВА и предприятиями области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

ООО "Шервул" занимается изготовлением тканей и пледов, производство расположено в Сумской области. Некоторое сырье закупает в Турции. С марта компания выполняет оборонные заказы.

"Из турецкого сырья шьем много единиц одежды, в том числе носки, белье, рубашки - все, что нужно нашим военным. Все это изготавливается на территории Сумской области. Турецкой стороне благодарны за сотрудничество, своевременную поставку сырья. Также благодарны таможне за сотрудничество. Это все помогает поставлять заказы военным оперативно и своевременно", - сообщил заместитель директора предприятия Евгений Старшок.

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По результатам встречи компания безвозмездно передала на нужды армии партию одежды для военных.

По словам посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере, Суммы постепенно восстанавливаются, и начинается новая страница в истории города.

Автор: 

помощь (7763) Сумская область (3004) Турция (3371)


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14.09.2022 19:25 Ответить
Саме краще для захисників України. Навіть шкарпетки бавовна з поліуретаном. Тепліше і міцніші
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14.09.2022 19:28 Ответить
У кацапов такое чувство, что есть какое-то климатическое оружие из СССР. В Индии было 50 градусов, чтобы зерно засохло, когда они давали продовольственным шантажом. Сейчас стали примораживать непрерывно, зимой наверняка под -35 будет в надежде, что совковая техника выдержит, а НАТОвская сломается от такого холода. Надо уже шить свитерки для Химарсов, чтобы они не подмерзали. Снимать перед пуском, затем после пуска и охлаждения снова окутывать в тепленькую одежку.
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14.09.2022 20:00 Ответить
А ще шапочки з фольги
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14.09.2022 20:43 Ответить
Скоро в магазинах вашого міста.Ні,це не гуманітарка.Це ми самі власними силами зробили і ні це не та компанія яка нам дала партію одягу.Може так і в Запоріжжі казали?
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14.09.2022 20:28 Ответить
ти платний ботяра ,чи безнадійний песиміст ? Непотрібно в кожному випадку вчинки людей судити за своїм внутрішнім нікчемним кодексом.
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14.09.2022 20:47 Ответить
Безплатний.Просто не знаю як побачити хороше коли є так багато поганого в результаті чого це погане переважує дещо хороше.Слідство інфо тобі в поміч роздивитись щось хороше.Репортаж про батальйон СУД.
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15.09.2022 07:06 Ответить
 
 