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Новини Війна
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"Шервул" передала військовим на Сумщині форму власного виробництва

шеврул

Компанія "Шервул" передала військовим Збройних сил України у Сумській області партію одягу для військових власного виробництва.

Це стало відомо за підсумками зустрічі посла Туреччини в Україні з керівництво Сумської ОВА та підприємствами області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

ТОВ "Шервул" займається виготовленням тканин та пледів, виробництво розташоване у Сумській області. Деяку сировину закуповує в Туреччині. З березня компанія виконує оборонні замовлення.

"З турецької сировини шиємо багато одиниць одягу, у тому числі шкарпетки, білизну, сорочки - усе, що потрібно нашим військовим. Усе це виготовляється на території Сумської області. Турецькій стороні вдячні за співробітництво, своєчасне постачання сировини. Також вдячні митниці за співпрацю. Це все допомагає постачати замовлення військовим оперативно та своєчасно", - повідомив заступник директора підприємства Євген Старшок.

За результатами зустрічі компанія безоплатно передала на потреби армії партію одягу для військових.

За словами посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере, Суми поступово відновлюються, й починається нова сторінка в історії міста.

Автор: 

допомога (8294) Сумська область (3550) Туреччина (3491)


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14.09.2022 19:25 Відповісти
Саме краще для захисників України. Навіть шкарпетки бавовна з поліуретаном. Тепліше і міцніші
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14.09.2022 19:28 Відповісти
У кацапов такое чувство, что есть какое-то климатическое оружие из СССР. В Индии было 50 градусов, чтобы зерно засохло, когда они давали продовольственным шантажом. Сейчас стали примораживать непрерывно, зимой наверняка под -35 будет в надежде, что совковая техника выдержит, а НАТОвская сломается от такого холода. Надо уже шить свитерки для Химарсов, чтобы они не подмерзали. Снимать перед пуском, затем после пуска и охлаждения снова окутывать в тепленькую одежку.
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14.09.2022 20:00 Відповісти
А ще шапочки з фольги
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14.09.2022 20:43 Відповісти
Скоро в магазинах вашого міста.Ні,це не гуманітарка.Це ми самі власними силами зробили і ні це не та компанія яка нам дала партію одягу.Може так і в Запоріжжі казали?
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14.09.2022 20:28 Відповісти
ти платний ботяра ,чи безнадійний песиміст ? Непотрібно в кожному випадку вчинки людей судити за своїм внутрішнім нікчемним кодексом.
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14.09.2022 20:47 Відповісти
Безплатний.Просто не знаю як побачити хороше коли є так багато поганого в результаті чого це погане переважує дещо хороше.Слідство інфо тобі в поміч роздивитись щось хороше.Репортаж про батальйон СУД.
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15.09.2022 07:06 Відповісти
 
 