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В Мариуполе люди выходят на митинги из-за отсутствия воды и света

маріуполь

Отсутствие в квартирах какой либо воды и электричества заставляет людей устраивать стихийные митинги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-страницу Мариупольского городского совета.

"В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода", - говорится в сообщении.

Первый стихийный митинг устроили жители сразу трех домов возле здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Коммунальные службы оккупированного города отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

"Люди выживают. Администрация же не дает никаких ответов о причинах. Так выглядит "забота" со стороны оккупантов", - сообщили в горсовете Мариуполя.

Жители других районов возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни.

Также смотрите: В Мариуполе критическая обстановка с продуктами питания. Люди стоят в огромной очереди за хлебом, – горсовет. ВИДЕО

Мариуполь (5706) оккупация (10119) коммунальные услуги (350)


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Топ комментарии
+30
Я можу зрозуміти людей, які через певні причини не змогли виїхати, поки існували гуманітарні коридори. Але більшість, що залишилась чекала на "русский мир" з мішками плюшек и захмарними зарплатами. Погано їм було при Україні, то тепер кацапська поліція швидко вправить мізки.
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15.09.2022 12:22
+26
Навіть після 2015р. коли кацапи вдарили по місту з градів, загинуло 38 людей та більше 100 поранено, кількість вати не дуже то і зменшилось. Вибрали мером колаборанта, голосували за ОПЗЖ, СН, навіть бл..ть шарія?
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15.09.2022 12:31
+20
Зачем эти условности?
У них же есть Сруский МирЪ!
Они так долго о нём мечтали
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15.09.2022 12:27
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Маріупільський Майдан?
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15.09.2022 12:18 Ответить
Не скрепно, не сакрально, потрібно на коліна і челобітную царю.
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15.09.2022 12:56 Ответить
А што же праізашло в раю? Для вати ж там тепер передайз: ні бендер -ні прапорів -радная говень-рузскій мір! Яка -*****- вода і світло! Ви у самому епіцентрі срср! насолоджуйтесь , ватні почвари !
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15.09.2022 14:10 Ответить
Вода у марик тече зі Слов'янська.
"ждуни" надіялись що до зими Слов'янськ "відіжмуть"...
... та після звільнення Ізюму "ждуни" понялі шо води долго не буде - маскалі їх кінулі как лохов.
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15.09.2022 13:27 Ответить
Ліпше пізно чим ніколи.
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15.09.2022 12:18 Ответить
не злорадійте це наші люди в нелюдских умовах в окупації
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15.09.2022 12:25 Ответить
Перші дні вони ж не мітингували.
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15.09.2022 12:33 Ответить
Свои дома сидят, телевизор смотрят
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15.09.2022 12:55 Ответить
Я можу зрозуміти людей, які через певні причини не змогли виїхати, поки існували гуманітарні коридори. Але більшість, що залишилась чекала на "русский мир" з мішками плюшек и захмарними зарплатами. Погано їм було при Україні, то тепер кацапська поліція швидко вправить мізки.
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15.09.2022 12:22 Ответить
Навіть після 2015р. коли кацапи вдарили по місту з градів, загинуло 38 людей та більше 100 поранено, кількість вати не дуже то і зменшилось. Вибрали мером колаборанта, голосували за ОПЗЖ, СН, навіть бл..ть шарія?
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15.09.2022 12:31 Ответить
Зачем эти условности?
У них же есть Сруский МирЪ!
Они так долго о нём мечтали
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15.09.2022 12:27 Ответить
Та то таке, звикнуть, головне - не ********...
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15.09.2022 12:29 Ответить
Не бомбят главное, главное без биндеровцев
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15.09.2022 12:57 Ответить
Тільки це, змусило віткрити рота?
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15.09.2022 12:36 Ответить
а шо такое ? в руском мире ******* ? дождались и не нравится теперь ?
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15.09.2022 12:45 Ответить
И при этом они снимают говноролики как они якобы построили в Мариуполе школу АХАХАХАХ
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15.09.2022 12:46 Ответить
сомневаюсь, скорее что-то отремонтировали
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15.09.2022 12:52 Ответить
Да ну. А как же камни с неба?
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15.09.2022 12:50 Ответить
То не с той оперы, то в Крыму верещали
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15.09.2022 12:54 Ответить
Вважаю, що Марік до весни звільняти не слід. Всі там мають насолодитись рузькеміром сповна.
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15.09.2022 12:51 Ответить
Хай там ватани передохнуть за зиму як мамонти!
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15.09.2022 14:13 Ответить
В Мариуполе те кто остался не все но есть кто хотел русского мира потому что корни русские.
Украине нужно было еще лет 30 назад выселять русских с Украины.
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15.09.2022 12:57 Ответить
Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины!
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15.09.2022 13:06 Ответить
А на яку йще турботу сподіватися від окупантів
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15.09.2022 13:13 Ответить
35 % андрофагів......Котику! Помиляєшся! 85 %- якщо не більше!
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15.09.2022 14:15 Ответить
Всей правды нам не скажут
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15.09.2022 14:36 Ответить
мітинг? як що вони українці, то нехай беруть в руки зброю і вбивають окупантів. але ніт, вони не українці, а лише вата ватная.
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15.09.2022 14:53 Ответить
 
 