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У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Відсутність у квартирах будь-якої води та електрики змушує людей влаштовувати стихійні мітинги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-сторінку Маріупольської міської ради

"У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди", - йдеться у повідомленні.

Перший стихійний мітинг влаштували мешканці одразу трьох будинків біля будівлі "Азовжитлокомплекс".  За їхніми словами, в оселях вже третій місяць немає води та світла. Комунальні служби окупованого міста  відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію. 

"Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини.Так виглядає "турбота" з боку окупантів", повідомили у міськраді Маріуполя. 

Мешканці інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі критична ситуація з продуктами харчування. Люди стоять у величезній черзі за хлібом, - міськрада. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Я можу зрозуміти людей, які через певні причини не змогли виїхати, поки існували гуманітарні коридори. Але більшість, що залишилась чекала на "русский мир" з мішками плюшек и захмарними зарплатами. Погано їм було при Україні, то тепер кацапська поліція швидко вправить мізки.
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15.09.2022 12:22
+26
Навіть після 2015р. коли кацапи вдарили по місту з градів, загинуло 38 людей та більше 100 поранено, кількість вати не дуже то і зменшилось. Вибрали мером колаборанта, голосували за ОПЗЖ, СН, навіть бл..ть шарія?
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15.09.2022 12:31
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Маріупільський Майдан?
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15.09.2022 12:18 Відповісти
Не скрепно, не сакрально, потрібно на коліна і челобітную царю.
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15.09.2022 12:56 Відповісти
А што же праізашло в раю? Для вати ж там тепер передайз: ні бендер -ні прапорів -радная говень-рузскій мір! Яка -*****- вода і світло! Ви у самому епіцентрі срср! насолоджуйтесь , ватні почвари !
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15.09.2022 14:10 Відповісти
Вода у марик тече зі Слов'янська.
"ждуни" надіялись що до зими Слов'янськ "відіжмуть"...
... та після звільнення Ізюму "ждуни" понялі шо води долго не буде - маскалі їх кінулі как лохов.
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15.09.2022 13:27 Відповісти
Ліпше пізно чим ніколи.
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15.09.2022 12:18 Відповісти
не злорадійте це наші люди в нелюдских умовах в окупації
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15.09.2022 12:25 Відповісти
Перші дні вони ж не мітингували.
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15.09.2022 12:33 Відповісти
Свои дома сидят, телевизор смотрят
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15.09.2022 12:55 Відповісти
Я можу зрозуміти людей, які через певні причини не змогли виїхати, поки існували гуманітарні коридори. Але більшість, що залишилась чекала на "русский мир" з мішками плюшек и захмарними зарплатами. Погано їм було при Україні, то тепер кацапська поліція швидко вправить мізки.
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15.09.2022 12:22 Відповісти
Навіть після 2015р. коли кацапи вдарили по місту з градів, загинуло 38 людей та більше 100 поранено, кількість вати не дуже то і зменшилось. Вибрали мером колаборанта, голосували за ОПЗЖ, СН, навіть бл..ть шарія?
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15.09.2022 12:31 Відповісти
Зачем эти условности?
У них же есть Сруский МирЪ!
Они так долго о нём мечтали
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15.09.2022 12:27 Відповісти
Та то таке, звикнуть, головне - не ********...
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15.09.2022 12:29 Відповісти
Не бомбят главное, главное без биндеровцев
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15.09.2022 12:57 Відповісти
Тільки це, змусило віткрити рота?
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15.09.2022 12:36 Відповісти
а шо такое ? в руском мире ******* ? дождались и не нравится теперь ?
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15.09.2022 12:45 Відповісти
И при этом они снимают говноролики как они якобы построили в Мариуполе школу АХАХАХАХ
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15.09.2022 12:46 Відповісти
сомневаюсь, скорее что-то отремонтировали
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15.09.2022 12:52 Відповісти
Да ну. А как же камни с неба?
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15.09.2022 12:50 Відповісти
То не с той оперы, то в Крыму верещали
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15.09.2022 12:54 Відповісти
Вважаю, що Марік до весни звільняти не слід. Всі там мають насолодитись рузькеміром сповна.
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15.09.2022 12:51 Відповісти
Хай там ватани передохнуть за зиму як мамонти!
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15.09.2022 14:13 Відповісти
В Мариуполе те кто остался не все но есть кто хотел русского мира потому что корни русские.
Украине нужно было еще лет 30 назад выселять русских с Украины.
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15.09.2022 12:57 Відповісти
Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины!
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15.09.2022 13:06 Відповісти
А на яку йще турботу сподіватися від окупантів
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15.09.2022 13:13 Відповісти
35 % андрофагів......Котику! Помиляєшся! 85 %- якщо не більше!
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15.09.2022 14:15 Відповісти
Всей правды нам не скажут
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15.09.2022 14:36 Відповісти
мітинг? як що вони українці, то нехай беруть в руки зброю і вбивають окупантів. але ніт, вони не українці, а лише вата ватная.
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15.09.2022 14:53 Відповісти
 
 