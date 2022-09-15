У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла
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Відсутність у квартирах будь-якої води та електрики змушує людей влаштовувати стихійні мітинги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-сторінку Маріупольської міської ради.
"У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди", - йдеться у повідомленні.
Перший стихійний мітинг влаштували мешканці одразу трьох будинків біля будівлі "Азовжитлокомплекс". За їхніми словами, в оселях вже третій місяць немає води та світла. Комунальні служби окупованого міста відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.
"Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини.Так виглядає "турбота" з боку окупантів", повідомили у міськраді Маріуполя.
Мешканці інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя.
Будь ласка, зачекайте...
"ждуни" надіялись що до зими Слов'янськ "відіжмуть"...
... та після звільнення Ізюму "ждуни" понялі шо води долго не буде - маскалі їх кінулі как лохов.
У них же есть Сруский МирЪ!
Они так долго о нём мечтали
Украине нужно было еще лет 30 назад выселять русских с Украины.