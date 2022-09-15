Злоумышленницу, которая обворовывала погибших военных, задержали в Донецкой области

Женщина на украденные средства устроила себе "шоппинг" по магазинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Донецкой области.

Женщина похитила банковские карты у двух погибших военнослужащих. В общей сложности потратила 9 тысяч гривен.

В полицию обратилась супруга погибшего воина с заявлением об исчезновении средств с его банковской карты. Правоохранителям удалось выяснить, что к преступлению причастна 41-летняя работница одного из моргов Покровского района Донецкой области.

Женщина во время осмотра тела военнослужащего выявила банковскую карту и решила ею воспользоваться. Злоумышленница отправилась по магазинам. Потратив 5 тысяч гривен, женщина выбросила карточку в мусорку.

Выяснилось, что женщина причастна к еще одному аналогичному факту, во время которого она завладела 4000 гривнами.

Начато уголовное производство, готовится сообщение о подозрении фигурантке. В условиях военного положения воровке грозит до 8 лет лишения свободы.

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