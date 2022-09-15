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Новости Происшествия
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мошенничество (1126) Донецкая область (7113) военнослужащие (5634)

Злоумышленницу, которая обворовывала погибших военных, задержали в Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

картка

Женщина на украденные средства устроила себе "шоппинг" по магазинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Донецкой области.

Женщина похитила банковские карты у двух погибших военнослужащих. В общей сложности потратила 9 тысяч гривен.

В полицию обратилась супруга погибшего воина с заявлением об исчезновении средств с его банковской карты. Правоохранителям удалось выяснить, что к преступлению причастна 41-летняя работница одного из моргов Покровского района Донецкой области.

Женщина во время осмотра тела военнослужащего выявила банковскую карту и решила ею воспользоваться. Злоумышленница отправилась по магазинам. Потратив 5 тысяч гривен, женщина выбросила карточку в мусорку.

Выяснилось, что женщина причастна к еще одному аналогичному факту, во время которого она завладела 4000 гривнами.

Начато уголовное производство, готовится сообщение о подозрении фигурантке. В условиях военного положения воровке грозит до 8 лет лишения свободы.

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Топ комментарии
+14
Стопудово кацапка 🤔
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15.09.2022 15:43
+10
Якою потворою потрібно бути, щоб таким займатися?
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15.09.2022 15:42
+10
Поясніть, а чи ця курва краща за команду зеленського, які вкрали у людей гуманітарку і потім продавали її у супермаркетах?!!
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15.09.2022 17:03
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Очевидний недолік PayPass
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15.09.2022 15:39 Ответить
Посадить и все майно конфисковать -- ТВАРЬ
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15.09.2022 15:53 Ответить
Та ні, сам Paypass тут ні до чого, це на терміналі налаштовують не питати pin при проведенні безконтактної оплати. Так само і на Амазон Кіндлі можна придбати книгу за одним тільки номером картки, без всяких CVV та 3d secure кодів.
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15.09.2022 16:10 Ответить
Очевидне порушення безпекових правил. Дурня у тому, що налаштування - питати чи не питати пін має виставляти власник картки, а не терміналу. Бо це безпека грошей власника карти.
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15.09.2022 16:46 Ответить
біомусор,гній і гівно
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15.09.2022 15:39 Ответить
А смайлик тут до чого? Щось смішне прочитали?
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15.09.2022 16:48 Ответить
намахана
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15.09.2022 15:40 Ответить
Якою потворою потрібно бути, щоб таким займатися?
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15.09.2022 15:42 Ответить
Стопудово кацапка 🤔
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15.09.2022 15:43 Ответить
Які ж мерзенні тварюки живуть серед нас
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15.09.2022 15:43 Ответить
Повісити ку@ ву привселюдно , щоби інші боялися так робити з нашими
Героями 😠
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15.09.2022 15:43 Ответить
от ****... озолотилась???
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15.09.2022 15:43 Ответить
аморальна курва....
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15.09.2022 15:43 Ответить
Стаття 432 ККУ, частина друга "викрадення майна у мертвих або поранених", з обтяжуючими - це не "до 8", а "від 5 до 10", а в її випадку (повторила двічі + обтяжуючі) = десятку собі заробила 100%.
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15.09.2022 15:44 Ответить
Не піде! Там "спеціальний суб"єкт" повинен буть - військовослужбовець А вона такою не є Так що там інша стаття буде - "загальнокримінальна "
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15.09.2022 15:58 Ответить
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15.09.2022 15:46 Ответить
А не замала пляшка ?😕
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15.09.2022 15:55 Ответить
Суд Лінча!!!!
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15.09.2022 15:55 Ответить
Руки відрубати наволочі
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15.09.2022 16:02 Ответить
Есть просто люди, которые не могут удержаться. Просто никак не могут. Они обычные, хорошие, добрые люди, но бесы перемагают.
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15.09.2022 16:09 Ответить
Ну беса - то не привлечёшь к ответственности, а вот эту тварь на долгие годы, обязательно надо посадить, с полной конфискацией всего имущества.
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15.09.2022 16:29 Ответить
Я думаю, тут надо лечить. Электрошоком.
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15.09.2022 16:35 Ответить
електростільцем
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15.09.2022 17:01 Ответить
Як казав Антибиотик у Кине про бандицкий путлебургер...
Сегодня выгодно воровать вагонами и тибя не пасодють...украдешь лисипед загремишь на 5 лет...
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15.09.2022 16:24 Ответить
у нас без кіна наявний приклад - крадуть цілими сотнями вагонів, автівок - а їм посади, медальки
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15.09.2022 17:03 Ответить
Яка ж сволота! А якби був закон за мародерство-ростріл на місці. то мабудь подумала б. В той час. як пенсіонери останню гривну віддають. дітки маленькі щось там вироблять та по 3 гр продають. передають волонтерам. Розірвати скотиняку!!
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15.09.2022 16:29 Ответить
Я даже не сомневаюсь за кого она голосовала на последних выборах. Это же очевидно!!!
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15.09.2022 16:41 Ответить
за потерпілого? у свіженькому дтп?))
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15.09.2022 17:05 Ответить
Поясніть, а чи ця курва краща за команду зеленського, які вкрали у людей гуманітарку і потім продавали її у супермаркетах?!!
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15.09.2022 17:03 Ответить
Нічим вона не краща , але кажуть , що притягти зелених до
відповідпльності не на часі
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15.09.2022 19:06 Ответить
Донбасянин він такий.
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15.09.2022 17:09 Ответить
Этой твари, никакого прощения не должно быть, строжайшее наказание для неё, чтоб и другим неповадно было.
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15.09.2022 18:12 Ответить
 
 