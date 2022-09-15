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шахрайство (668) Донецька область (5666) військовослужбовці (3941)

Зловмисницю, яка обкрадала загиблих військових, затримали на Донеччині

Новини Цензор.НЕТ Події

картка

Жінка на вкрадені кошти влаштувала собі "шопінг" по крамницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції Донецької області.

Жінка викрала банківські картки двох загиблих військовослужбовців. Загалом витратила 9 тисяч гривень. 

До поліції звернулася дружина загиблого воїна зі заявою про зникнення коштів з його банківської картки. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що до злочину причетна  41-річна працівниця одного з моргів Покровського району Донецької області. 

Жінка під час огляду тіла військовослужбовця виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника. 

З'ясувалося, що жінка причетна до ще одного аналогічного факту, під час якого вона заволоділа 4000 гривень. 

Розпочато кримінальне впровадження, готується оголошення підозри фігурантці. В умовах воєнного стану крадійці загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Стопудово кацапка 🤔
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15.09.2022 15:43
+10
Якою потворою потрібно бути, щоб таким займатися?
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15.09.2022 15:42
+10
Поясніть, а чи ця курва краща за команду зеленського, які вкрали у людей гуманітарку і потім продавали її у супермаркетах?!!
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15.09.2022 17:03
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Очевидний недолік PayPass
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15.09.2022 15:39 Відповісти
Посадить и все майно конфисковать -- ТВАРЬ
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15.09.2022 15:53 Відповісти
Та ні, сам Paypass тут ні до чого, це на терміналі налаштовують не питати pin при проведенні безконтактної оплати. Так само і на Амазон Кіндлі можна придбати книгу за одним тільки номером картки, без всяких CVV та 3d secure кодів.
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15.09.2022 16:10 Відповісти
Очевидне порушення безпекових правил. Дурня у тому, що налаштування - питати чи не питати пін має виставляти власник картки, а не терміналу. Бо це безпека грошей власника карти.
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15.09.2022 16:46 Відповісти
біомусор,гній і гівно
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15.09.2022 15:39 Відповісти
А смайлик тут до чого? Щось смішне прочитали?
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15.09.2022 16:48 Відповісти
намахана
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15.09.2022 15:40 Відповісти
Якою потворою потрібно бути, щоб таким займатися?
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15.09.2022 15:42 Відповісти
Стопудово кацапка 🤔
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15.09.2022 15:43 Відповісти
Які ж мерзенні тварюки живуть серед нас
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15.09.2022 15:43 Відповісти
Повісити ку@ ву привселюдно , щоби інші боялися так робити з нашими
Героями 😠
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15.09.2022 15:43 Відповісти
от ****... озолотилась???
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15.09.2022 15:43 Відповісти
аморальна курва....
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15.09.2022 15:43 Відповісти
Стаття 432 ККУ, частина друга "викрадення майна у мертвих або поранених", з обтяжуючими - це не "до 8", а "від 5 до 10", а в її випадку (повторила двічі + обтяжуючі) = десятку собі заробила 100%.
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15.09.2022 15:44 Відповісти
Не піде! Там "спеціальний суб"єкт" повинен буть - військовослужбовець А вона такою не є Так що там інша стаття буде - "загальнокримінальна "
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15.09.2022 15:58 Відповісти
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15.09.2022 15:46 Відповісти
А не замала пляшка ?😕
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15.09.2022 15:55 Відповісти
Суд Лінча!!!!
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15.09.2022 15:55 Відповісти
Руки відрубати наволочі
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15.09.2022 16:02 Відповісти
Есть просто люди, которые не могут удержаться. Просто никак не могут. Они обычные, хорошие, добрые люди, но бесы перемагают.
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15.09.2022 16:09 Відповісти
Ну беса - то не привлечёшь к ответственности, а вот эту тварь на долгие годы, обязательно надо посадить, с полной конфискацией всего имущества.
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15.09.2022 16:29 Відповісти
Я думаю, тут надо лечить. Электрошоком.
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15.09.2022 16:35 Відповісти
електростільцем
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15.09.2022 17:01 Відповісти
Як казав Антибиотик у Кине про бандицкий путлебургер...
Сегодня выгодно воровать вагонами и тибя не пасодють...украдешь лисипед загремишь на 5 лет...
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15.09.2022 16:24 Відповісти
у нас без кіна наявний приклад - крадуть цілими сотнями вагонів, автівок - а їм посади, медальки
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15.09.2022 17:03 Відповісти
Яка ж сволота! А якби був закон за мародерство-ростріл на місці. то мабудь подумала б. В той час. як пенсіонери останню гривну віддають. дітки маленькі щось там вироблять та по 3 гр продають. передають волонтерам. Розірвати скотиняку!!
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15.09.2022 16:29 Відповісти
Я даже не сомневаюсь за кого она голосовала на последних выборах. Это же очевидно!!!
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15.09.2022 16:41 Відповісти
за потерпілого? у свіженькому дтп?))
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15.09.2022 17:05 Відповісти
Поясніть, а чи ця курва краща за команду зеленського, які вкрали у людей гуманітарку і потім продавали її у супермаркетах?!!
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15.09.2022 17:03 Відповісти
Нічим вона не краща , але кажуть , що притягти зелених до
відповідпльності не на часі
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15.09.2022 19:06 Відповісти
Донбасянин він такий.
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15.09.2022 17:09 Відповісти
Этой твари, никакого прощения не должно быть, строжайшее наказание для неё, чтоб и другим неповадно было.
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15.09.2022 18:12 Відповісти
 
 