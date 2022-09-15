Зловмисницю, яка обкрадала загиблих військових, затримали на Донеччині
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Жінка на вкрадені кошти влаштувала собі "шопінг" по крамницях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції Донецької області.
Жінка викрала банківські картки двох загиблих військовослужбовців. Загалом витратила 9 тисяч гривень.
До поліції звернулася дружина загиблого воїна зі заявою про зникнення коштів з його банківської картки. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що до злочину причетна 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району Донецької області.
Жінка під час огляду тіла військовослужбовця виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника.
З'ясувалося, що жінка причетна до ще одного аналогічного факту, під час якого вона заволоділа 4000 гривень.
Розпочато кримінальне впровадження, готується оголошення підозри фігурантці. В умовах воєнного стану крадійці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Героями 😠
Сегодня выгодно воровать вагонами и тибя не пасодють...украдешь лисипед загремишь на 5 лет...
відповідпльності не на часі