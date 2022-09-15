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Новости ОбществоВойна в Украине
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война (46506) дроны (2065)

Мы передали ВСУ все наши дроны, - IT-предприниматель Крот

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Управляющий партнер TECHIIA Олег Крот уточнил, на что именно пошли его пожертвования украинской армии.

"Это не был фонд, это была ОО "Фундация Течия". Мы, пожалуй, были одни из самых эффективных, кто мог взять деньги, проконтролировать, чтобы ни одна копейка не была украдена. Купить, привезти, растаможить, оформить, по Украине провести логистику и привезти к каждому солдату", - рассказал он, сообщает Телеграф.

Крот уточнил, что пожертвованные деньги - средства TECHIIA и его личные. "Во-первых, эта помощь пошла на бронежилеты и каски. В первые дни было выделено около 20 млн долларов на то, чтобы их закупить. В общей сложности мы закупили около 30 тысяч касок и бронежилетов. Потом пошли медикаменты, средства защиты, мы передали все наши дроны, которые у нас есть, которые были в запасе", - сказал IT-предприниматель.
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Топ комментарии
+22
Є волонтери, яких можна засудити, а є валантьори, які непідсудно-осудні, що збирають політичні багажі на майбутнє... Кажете, возять допомогу....
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15.09.2022 18:16
+20
Тепер вже й по Чернігiвській
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15.09.2022 18:17
+6
Твари...в Бучу сразу после освобождения тоже зеленая слизь налетела пофоткаться. На фронте - ни единой зеленой мрази.
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15.09.2022 18:29
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Є волонтери, яких можна засудити, а є валантьори, які непідсудно-осудні, що збирають політичні багажі на майбутнє... Кажете, возять допомогу....
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15.09.2022 18:16 Ответить
Твари...в Бучу сразу после освобождения тоже зеленая слизь налетела пофоткаться. На фронте - ни единой зеленой мрази.
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15.09.2022 18:29 Ответить
Тепер вже й по Чернігiвській
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15.09.2022 18:17 Ответить
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15.09.2022 18:22 Ответить
Оці гниди зараз гуманітарку роздають прямо посеред вулиці-сам бачив: в двох бусиках коробки,списки,підходять молоді люди з дітьми,розписуються і забирають по коробці(що в коробках не знаю)
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15.09.2022 19:02 Ответить
Щось нічого не чути про запоріжську гуманітарну місію, проте, як завжди ЗЄ встиг звинуватити замість суду волонтерів, приписавши їм шахрайство. Подумали про Притулу? А от і ніт... Притула більше прилєпа, тому винні інші, чужі, що не поділяють цєнності опи...
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15.09.2022 18:20 Ответить
а шобелка преЗЕ лиш татушки хной на жопе спромоглась оформить как помощь ВСУ и Украине...
думаю именно оте татухи и помогли отстоять Киев... и погнать русню...
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15.09.2022 18:21 Ответить
Пи д# ра сы 🤬🤢
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15.09.2022 18:22 Ответить
Та ви ж поясніть читачам,що йдеться про закиди щодо нечесності цих бізнесменів-волонтерів 😉
https://forbes.ua/inside/tikha-techiya-zasnovniki-kholdingu-techiia-kazhut-shcho-vitratili-na-armiyu-ponad-2-mlrd-grn-zvidki-taki-groshi-09092022-8172
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15.09.2022 18:23 Ответить
...крутится..
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15.09.2022 18:24 Ответить
І знов питання.

Скільки дронів передав ЗСУ Квартал-95?
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15.09.2022 18:42 Ответить
Вклав власні гроші і не назвав фонд своїм іменем на відміну від притули, який не вклав жодної власної копійки і назвав його своїм іменем.
Справжні люди роблять справжні справи, самозвані актори «купують» за чужі гроші віртуальні супутники!
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15.09.2022 20:54 Ответить
 
 