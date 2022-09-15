Мы передали ВСУ все наши дроны, - IT-предприниматель Крот

Управляющий партнер TECHIIA Олег Крот уточнил, на что именно пошли его пожертвования украинской армии.

"Это не был фонд, это была ОО "Фундация Течия". Мы, пожалуй, были одни из самых эффективных, кто мог взять деньги, проконтролировать, чтобы ни одна копейка не была украдена. Купить, привезти, растаможить, оформить, по Украине провести логистику и привезти к каждому солдату", - рассказал он, сообщает Телеграф.

Крот уточнил, что пожертвованные деньги - средства TECHIIA и его личные. "Во-первых, эта помощь пошла на бронежилеты и каски. В первые дни было выделено около 20 млн долларов на то, чтобы их закупить. В общей сложности мы закупили около 30 тысяч касок и бронежилетов. Потом пошли медикаменты, средства защиты, мы передали все наши дроны, которые у нас есть, которые были в запасе", - сказал IT-предприниматель.