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Ми передали ЗСУ всі наші дрони, - IT-підприємець Крот

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Керуючий партнер TECHIIA Олег Крот уточнив, на що саме пішли його пожертвування української армії.

"Це не був фонд, це була ГО "Фундація Течія". Ми, мабуть, були одні з найефективніших, хто міг взяти гроші, проконтролювати, щоб жодну копійку не вкрали. Купити, привезти, розмитнити, оформити, по Україні провести логістику та привезти до кожного солдата", - розповів він, повідомляє Телеграф.

Крот уточнив, що пожертвувані гроші – кошти TECHIIA та його особисті. "По-перше, ця допомога пішла на бронежилети та каски. У перші дні було виділено близько 20 млн доларів на те, щоб їх закупити. Загалом ми закупили близько 30 тисяч касок та бронежилетів. Потім пішли медикаменти, засоби захисту, ми передали всі наші дрони, які у нас є, які були в запасі", - сказав ІТ-підприємець.
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Топ коментарі
+22
Є волонтери, яких можна засудити, а є валантьори, які непідсудно-осудні, що збирають політичні багажі на майбутнє... Кажете, возять допомогу....
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15.09.2022 18:16
+20
Тепер вже й по Чернігiвській
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15.09.2022 18:17
+6
Твари...в Бучу сразу после освобождения тоже зеленая слизь налетела пофоткаться. На фронте - ни единой зеленой мрази.
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15.09.2022 18:29
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Є волонтери, яких можна засудити, а є валантьори, які непідсудно-осудні, що збирають політичні багажі на майбутнє... Кажете, возять допомогу....
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15.09.2022 18:16 Відповісти
Твари...в Бучу сразу после освобождения тоже зеленая слизь налетела пофоткаться. На фронте - ни единой зеленой мрази.
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15.09.2022 18:29 Відповісти
Тепер вже й по Чернігiвській
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15.09.2022 18:17 Відповісти
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15.09.2022 18:22 Відповісти
Оці гниди зараз гуманітарку роздають прямо посеред вулиці-сам бачив: в двох бусиках коробки,списки,підходять молоді люди з дітьми,розписуються і забирають по коробці(що в коробках не знаю)
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15.09.2022 19:02 Відповісти
Щось нічого не чути про запоріжську гуманітарну місію, проте, як завжди ЗЄ встиг звинуватити замість суду волонтерів, приписавши їм шахрайство. Подумали про Притулу? А от і ніт... Притула більше прилєпа, тому винні інші, чужі, що не поділяють цєнності опи...
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15.09.2022 18:20 Відповісти
а шобелка преЗЕ лиш татушки хной на жопе спромоглась оформить как помощь ВСУ и Украине...
думаю именно оте татухи и помогли отстоять Киев... и погнать русню...
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15.09.2022 18:21 Відповісти
Пи д# ра сы 🤬🤢
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15.09.2022 18:22 Відповісти
Та ви ж поясніть читачам,що йдеться про закиди щодо нечесності цих бізнесменів-волонтерів 😉
https://forbes.ua/inside/tikha-techiya-zasnovniki-kholdingu-techiia-kazhut-shcho-vitratili-na-armiyu-ponad-2-mlrd-grn-zvidki-taki-groshi-09092022-8172
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15.09.2022 18:23 Відповісти
...крутится..
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15.09.2022 18:24 Відповісти
І знов питання.

Скільки дронів передав ЗСУ Квартал-95?
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15.09.2022 18:42 Відповісти
Вклав власні гроші і не назвав фонд своїм іменем на відміну від притули, який не вклав жодної власної копійки і назвав його своїм іменем.
Справжні люди роблять справжні справи, самозвані актори «купують» за чужі гроші віртуальні супутники!
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15.09.2022 20:54 Відповісти
 
 