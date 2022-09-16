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Морпехи уничтожили 7 единиц техники оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс

Морские пехотинцы ВСУ за сутки уничтожили 7 единиц вражеской техники. В частности, БМП, САУ и грузовики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице ВМС ВСУ.

"Военнослужащие Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжали давать достойный отпор агрессору на разных направлениях обороны Украины. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 2 БМП, 2 грузовика и 2 минометных расчета российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские морпехи уничтожили вражеский танк, 2 гаубицы, 2 САУ и другую технику россиян, - ВМС. ВИДЕО
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Морпіхи прямо Боги віини -- низькии уклін.
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16.09.2022 17:23 Ответить
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16.09.2022 17:25 Ответить
 
 