Морпіхи знищили 7 одиниць техніки окупантів

Морські піхотинці ЗСУ за добу знищили 7 одиниць ворожої техніки. Зокрема, БМП, САУ та вантажівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

"Військовослужбовці Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжували давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України. Протягом минулої доби, морські піхотинці знищили 2 БМП, 2 вантажівки та 2 мінометних розрахунки російських окупантів", – йдеться в повідомленні.

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