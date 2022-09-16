2 503 2
Морпіхи знищили 7 одиниць техніки окупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Морські піхотинці ЗСУ за добу знищили 7 одиниць ворожої техніки. Зокрема, БМП, САУ та вантажівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
"Військовослужбовці Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжували давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України. Протягом минулої доби, морські піхотинці знищили 2 БМП, 2 вантажівки та 2 мінометних розрахунки російських окупантів", – йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль
показати весь коментар16.09.2022 17:23 Відповісти Мені подобається 2
Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар16.09.2022 17:25 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...