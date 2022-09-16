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Морпіхи знищили 7 одиниць техніки окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

Морські піхотинці ЗСУ за добу знищили 7 одиниць ворожої техніки. Зокрема, БМП, САУ та вантажівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

"Військовослужбовці Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжували давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України. Протягом минулої доби, морські піхотинці знищили 2 БМП, 2 вантажівки та 2 мінометних розрахунки російських окупантів", – йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українські морпіхи знищили ворожий танк, 2 гаубиці, 2 САУ та іншу техніку росіян, - ВМС. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Морпіхи прямо Боги віини -- низькии уклін.
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16.09.2022 17:23 Відповісти
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16.09.2022 17:25 Відповісти
 
 