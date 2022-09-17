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Россияне нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Сегодня, утром 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по селу в Запорожском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Внимание! Враг нанес ракетный удар по селу неподалеку от Запорожья. Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - говорится в сообщении.

Смотрите: Захватчики ударили ракетами по Запорожской области: разрушили гимназию, спортклуб, дома. ФОТОрепортаж

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Кацапи гатять по наших містах і селах навмання , мабуть для галочки ,
холера іх знає !

Будьте прокляті , виродки кацапіі 😡
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17.09.2022 09:34 Ответить
 
 