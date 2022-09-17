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Россияне нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, утром 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по селу в Запорожском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Внимание! Враг нанес ракетный удар по селу неподалеку от Запорожья. Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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холера іх знає !
Будьте прокляті , виродки кацапіі 😡