Россияне нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья

Сегодня, утром 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по селу в Запорожском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Внимание! Враг нанес ракетный удар по селу неподалеку от Запорожья. Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.