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Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

Сьогодні, зранку 17 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селу у Запорізькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Увага! Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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Кацапи гатять по наших містах і селах навмання , мабуть для галочки ,
холера іх знає !

Будьте прокляті , виродки кацапіі 😡
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17.09.2022 09:34 Відповісти
 
 