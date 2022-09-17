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Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, зранку 17 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селу у Запорізькому районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Увага! Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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холера іх знає !
Будьте прокляті , виродки кацапіі 😡