Предатели выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров

Предатели на оккупированных территориях массово выходят на связь с украинскими спецслужбами с предложением предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности.

Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим следующую тенденцию последних дней: прежде всего, коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно владения соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина. Сегодня мы видим такие обращения массовые" , – отметил он.

По словам Федорова, некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям, когда ВСУ деоккупируют территории.

"Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным Федеральной службой безопасности – именно такую основную угрозу они для себя видят", – добавил мэр.

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