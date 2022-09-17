Предатели выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров
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Предатели на оккупированных территориях массово выходят на связь с украинскими спецслужбами с предложением предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности.
Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим следующую тенденцию последних дней: прежде всего, коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно владения соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина. Сегодня мы видим такие обращения массовые" , – отметил он.
По словам Федорова, некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям, когда ВСУ деоккупируют территории.
"Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным Федеральной службой безопасности – именно такую основную угрозу они для себя видят", – добавил мэр.
Пожалуйста, подождите...
єрмак, татаров, чи ота гнида з сбу, що кацапську церкву захищає?
До того ж абсолютна більшість зрадників і так із ************** партії.
.."некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям.."
Кто-нибудь понял что автор имел в виду?
Певно,щоб окупанти посилили пильність та фільтраційні заходи щодо витоку інформації,й виявлення української аґентури.👍
Ще мєдальку цьому пану від Єрмака !
Вони причетні в Ізюмі до могил убієнних кацапами!
Кров 440 людей на їх руках також, а також кров українців, яких убила кацапія від 1914 року!
Навіщо вони нам?