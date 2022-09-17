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Предатели выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Предатели на оккупированных территориях массово выходят на связь с украинскими спецслужбами с предложением предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности.

Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим следующую тенденцию последних дней: прежде всего, коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно владения соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина. Сегодня мы видим такие обращения массовые" , – отметил он.

По словам Федорова, некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям, когда ВСУ деоккупируют территории.

"Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным Федеральной службой безопасности – именно такую основную угрозу они для себя видят", – добавил мэр.

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Топ комментарии
+28
Хто саме подзвонив?
єрмак, татаров, чи ота гнида з сбу, що кацапську церкву захищає?
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17.09.2022 10:41
+22
прям до слёз по сюжету "возвращение блудных слуг". атцу зелёному в матню вткнутся и скажут "пайми! прасти! случайно тихо ушли в лес!,..."
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17.09.2022 10:45
+22
Професійні зрадники.Піля перемоги Зелупа візьме їх в свою команду.Бо "кадровий голод,новиє ліца".. ну ви в курсі.
До того ж абсолютна більшість зрадників і так із ************** партії.
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17.09.2022 10:48
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Хто саме подзвонив?
єрмак, татаров, чи ота гнида з сбу, що кацапську церкву захищає?
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17.09.2022 10:41 Ответить
нет два слесаря водоканала и спятивший учитель ))
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17.09.2022 10:44 Ответить
прям до слёз по сюжету "возвращение блудных слуг". атцу зелёному в матню вткнутся и скажут "пайми! прасти! случайно тихо ушли в лес!,..."
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17.09.2022 10:45 Ответить
У нас вся влада та пів країни вже зрадники ! Зелі вже легше здати країну ніж продовжувати цей стпектакль.
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17.09.2022 10:46 Ответить
Такі пропозиції варто приймати. Мова може бути лише про послаблення відповідальності за умови "відплати кацапською кровю" - якщо інформація дійсно допомогла вбити багато окупантів.
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17.09.2022 10:47 Ответить
Професійні зрадники.Піля перемоги Зелупа візьме їх в свою команду.Бо "кадровий голод,новиє ліца".. ну ви в курсі.
До того ж абсолютна більшість зрадників і так із ************** партії.
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17.09.2022 10:48 Ответить
Шифрограми "юстасу"
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17.09.2022 10:48 Ответить
"..выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно владения соглашения об отмене или отсрочке"..
.."некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям.."
Кто-нибудь понял что автор имел в виду?
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17.09.2022 13:58 Ответить
Дивіться уважно мій комент. Там є смайлик( ), що я жартую про 95-те квартальне вкраплення в силові структури тіпа "Сівохо"
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17.09.2022 14:10 Ответить
Чому мер окупованого міста озвучує важливу розвідінформацію ?
Певно,щоб окупанти посилили пильність та фільтраційні заходи щодо витоку інформації,й виявлення української аґентури.👍
Ще мєдальку цьому пану від Єрмака !
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17.09.2022 10:51 Ответить
Не надто довіряйте тим 3,14дарам.
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17.09.2022 10:54 Ответить
Зрадив один раз, при нагоді ще раз зрадить!
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17.09.2022 10:59 Ответить
зрадник - це стан душі. зрадили українців, зраджують тепер кацапів, ніщо не завадить їм зрадити втрете, якщо ситуація переміниться. залишати їх асвабадітєлям, не потрібні вони тут, в Україні.
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17.09.2022 11:01 Ответить
досвід 14 року свідчить що толкового вони нічого не скажуть а от табунами відмажуться то це точно.
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17.09.2022 11:03 Ответить
Зрадникам небуття!
Вони причетні в Ізюмі до могил убієнних кацапами!
Кров 440 людей на їх руках також, а також кров українців, яких убила кацапія від 1914 року!
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17.09.2022 11:05 Ответить
Продолжать их тупо убивать без разбора. Тогда не будет ни зрады, ни референдумов.
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17.09.2022 11:28 Ответить
тобто вони більше бояться ФСБ
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17.09.2022 11:49 Ответить
Якщо людина метушиться туди-сюди,то це вже каже про її низьку свідомість,продажність,недалекість...
Навіщо вони нам?
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17.09.2022 12:32 Ответить
Главное побольше рассказывать обо всём... ох и балаболы... захватили Орланы и документацию и тут же растрындели... позвонили потенциальные шпионы и перебежчики, тут же растрындели...
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17.09.2022 13:36 Ответить
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17.09.2022 15:49 Ответить
Что ж, так и должно быть - предал, потом расскаялся, помог ВСУ, это учтется на суде. Получишь не 15, а 13.
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17.09.2022 16:15 Ответить
 
 