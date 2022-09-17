Зрадники виходять на зв’язок з українськими спецслужбами, - Федоров

Зрадники на окупованих територіях масово виходять на зв’язок з українськими спецслужбами з пропозицією надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо наступну тенденцію останніх днів: перш за все колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо уладання угоди про скасування чи відтермінування, чи послабшання їхньої відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити державі Україна. Сьогодні ми бачимо такі звернення є масовими", - зазначив він.

За словами Федорова, деякі зрадники сьогодні просто ховаються з метою здатися українській владі, коли ЗСУ деокупують території.

"Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якійсь срок у в'язниці, але за законом, ніж бути зачищеним Федеральною службою безпеки - саме таку основну загрозу вони для себе бачать", - додав мер.

Читайте: Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора