Зрадники виходять на зв’язок з українськими спецслужбами, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зрадники на окупованих територіях масово виходять на зв’язок з українськими спецслужбами з пропозицією надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності.
Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо наступну тенденцію останніх днів: перш за все колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо уладання угоди про скасування чи відтермінування, чи послабшання їхньої відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити державі Україна. Сьогодні ми бачимо такі звернення є масовими", - зазначив він.
За словами Федорова, деякі зрадники сьогодні просто ховаються з метою здатися українській владі, коли ЗСУ деокупують території.
"Вони чітко розуміють, що краще відсидіти якійсь срок у в'язниці, але за законом, ніж бути зачищеним Федеральною службою безпеки - саме таку основну загрозу вони для себе бачать", - додав мер.
Будь ласка, зачекайте...
єрмак, татаров, чи ота гнида з сбу, що кацапську церкву захищає?
До того ж абсолютна більшість зрадників і так із ************** партії.
.."некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям.."
Кто-нибудь понял что автор имел в виду?
Певно,щоб окупанти посилили пильність та фільтраційні заходи щодо витоку інформації,й виявлення української аґентури.👍
Ще мєдальку цьому пану від Єрмака !
Вони причетні в Ізюмі до могил убієнних кацапами!
Кров 440 людей на їх руках також, а також кров українців, яких убила кацапія від 1914 року!
Навіщо вони нам?