Нашивки российского оккупанта из Хабаровска, обнаруженные во время деоккупации Харьковщины. ФОТО

В Харьковской области у одного из оккупантов обнаружили нашивку 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, воины которой совершали военные преступления в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовали в сети.

У военного нашли нашивки с рашистской символикой и надписью "Мне не стыдно".

Отметим, крайняя справа нашивка - эмблема 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (64 ОМСБр).

В марте 2022 года военнослужащие этой бригады совершили военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области, а также подозреваются также в совершении массовых убийств в Андреевке Бучанского района.

Эта бригада оккупантов дислоцируется в поселке Князе-Волконское (Хабаровский край) и находится в составе 35-й общевойсковой армии.

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