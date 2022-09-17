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Нашивки российского оккупанта из Хабаровска, обнаруженные во время деоккупации Харьковщины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области у одного из оккупантов обнаружили нашивку 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, воины которой совершали военные преступления в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовали в сети.

У военного нашли нашивки с рашистской символикой и надписью "Мне не стыдно".

Отметим, крайняя справа нашивка - эмблема 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (64 ОМСБр).

В марте 2022 года военнослужащие этой бригады совершили военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области, а также подозреваются также в совершении массовых убийств в Андреевке Бучанского района.

Эта бригада оккупантов дислоцируется в поселке Князе-Волконское (Хабаровский край) и находится в составе 35-й общевойсковой армии.

Смотрите также: Украинские воины затрофеили технику оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Нашивки российского оккупанта из Хабаровска, обнаруженные во время деоккупации Харьковщины 01

Нашивки российского оккупанта из Хабаровска, обнаруженные во время деоккупации Харьковщины 02
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Топ комментарии
+33
Надеюсь "мне не стыдно" с трупа сняли.
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17.09.2022 17:15
+25
64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

Цензор, воїни - замініть будь ласка чим завгодно, бо до до воїнства кати не мають відношення
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17.09.2022 17:18
+9
У трупів взагалі ні стида ні совісті )
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17.09.2022 17:34
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Надеюсь "мне не стыдно" с трупа сняли.
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17.09.2022 17:15 Ответить
Саме так https://mobile.twitter.com/ZloyAtoshnik/status/1571079751355469824
Крайний правый значит приехал с Хабаровска Шоб сдохнуть в подсолнухах под Харьковом
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17.09.2022 17:20 Ответить
следующие нашивки у руссни:
- Совесть? не слышал!
- Вор, мародёр, убийца - звучит гордо
- Да, я украл стиралку и не жалею
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17.09.2022 18:41 Ответить
"Мертвые сраму не имут".
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17.09.2022 18:17 Ответить
К кацапам это отношения не имеет.
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17.09.2022 19:10 Ответить
найти владельца шевронов и самонарезами закрепить на лобешнике всю коллекцию...
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17.09.2022 17:17 Ответить
64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

Цензор, воїни - замініть будь ласка чим завгодно, бо до до воїнства кати не мають відношення
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17.09.2022 17:18 Ответить
нашивка позора.
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17.09.2022 17:18 Ответить
А чего этим гуманоидам стыдиться в их понимании?. Украина для них,как для нас Новая Зеландия. Психологическая обработка плюс природная тупость-и орки ринулись геноцидить.🤷
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17.09.2022 17:18 Ответить
Ні-і! Ми для цих гнид - "взбунтовавшиеся холопы, которых нужно примерно наказать, чтобы ужаснулись и заставить вновь работать на "Великую Россию"!
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17.09.2022 18:18 Ответить
Нє сидно, ну уйх з тобою...
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17.09.2022 17:23 Ответить
У трупів взагалі ні стида ні совісті )
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17.09.2022 17:34 Ответить
...навіть коли той труп ще живий і ходить
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17.09.2022 18:14 Ответить
та вродє воно поки шо не труп... поки що...
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17.09.2022 18:16 Ответить
Подивився на шеврони і згадав-тільки сьогодні показали депутата "Слуги народу" заболотного з такою ж буквою V на світері. Він давав грамоту якомусь лісникові.Чи є в нього вдома решта виставлених шевронів і кацапських гасл?Не здивуюсь,якщо знайдуться...
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17.09.2022 20:16 Ответить
В 35-й ОВА(Амурская обл.Штаб г.Белогорск)одни орки- отморозки,потомки каторжников.ВСУ их в плен не должно брать,только утилизировать в пакеты
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17.09.2022 18:00 Ответить
Треба ото "мнє нє стидно" передати тому довбо@обу з СН, що натягнув на себе майку з літерою V!
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17.09.2022 18:14 Ответить
"мне не стыдно"…
Нам - теж! Закопали як собаку і забули хто ти є!
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17.09.2022 18:14 Ответить
Ни мозгов, ни совести. потому и не стыдно.
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17.09.2022 18:16 Ответить
такі полонені мають закінчувати прикрим самогубством при спробі втечі
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17.09.2022 18:22 Ответить
serious breach of my Copyright, Sir
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18.09.2022 05:28 Ответить
і треба було їхати за девять тисяч км. щоб тут позорно здохнуть.
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17.09.2022 18:40 Ответить
А що це за ЗЕКовскі зірочки на шевроні?Чому три?Ну дві на "дельтах", а третя?На лобі?
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17.09.2022 19:36 Ответить
Эта русиш швайн уже на концерте Кобзона?
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17.09.2022 19:46 Ответить
 
 