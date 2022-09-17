С начала полномасштабного вторжения россиян погибли 42 спасателя, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины во время исполнения обязанностей погибли 43 спасателя,
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Во время выполнения своих обязанностей отдали собственные жизни 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", - отмечается в сообщении.
Всего с начала вторжения ГСЧС осуществила более 50 тыс. выездов на ликвидацию российских обстрелов, спасла жизнь почти двух тысяч человек и эвакуировала более 2 млн украинцев.
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