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З початку повномасштабного вторгнення росіян загинуло 42 рятувальники, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України під час виконання обов’язків загинули 43 рятувальники,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час виконання своїх обов'язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а вісім потрапили в полон до ворога, - зазначається в повідомленні.

Всього з початку вторгнення ДСНС здійснила понад 50 тис. виїздів на ліквідацію російських обстрілів, врятувала життя майже двох тисяч людей та евакуювала понад 2 млн українців.

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Автор: Роман Свиридович
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17.09.2022 19:26 Відповісти
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17.09.2022 19:32 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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17.09.2022 19:44 Відповісти
 
 