Закупленные Россией иранские дроны являются угрозой для украинских сил, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Дроны, которые Россия приобрела у Ирана и уже использует на поле боя, наносят серьезный ущерб, поражая военную технику Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров.
Как пишет газета, на прошлой неделе беспилотники Shahed-136, перекрашенные и переименованные в Герань-2, все чаще стали появляться над украинскими бронетанковыми и артиллерийскими позициями на северо-востоке Харьковской области.
Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин рассказал, что только в районе действий его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в цель, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.
Перед столь масштабным применением Shahed-136 Россия их испытала в прошлом месяце, говорит Кулагин. По его словам, оккупанты нанесли с помощью дрона удар по 155-мм американской гаубице M777, еще один вышел из строя, но был восстановлен.
Полковник отметил, что иранские беспилотники достаточно малы и летают низко — это усложняет их выявление украинскими системами противовоздушной обороны.
Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.
Пожалуйста, подождите...
щодо американців - так, не дають.
але як подумаю що ббуло б якби був трамп - стає лячно.
Що скаже пан Президент України?
Немає жодного достовірного підтвердження про передачу іранських дронів таварісчу путлєру, тим більше про їх успішне застосування.
а нефть запретить продавать слабо
Щвец считает, что Патрушев, Оман, сбитый самолёт мау это демонстрация силы, что мы всё можем. от 7 сентября
12:14 что взбитые авиалайнер он как-то вот вписывается в эту операцию Да дело в том
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
1. ЦРУ знал о переговорах еще в начале лета. США могли заблокировать эту сделку, но сделали этого, т.к. в приоритете иранская нефть (т.е. мировые цены на нефть).
2. До 23.02.22 Иран был подсанкционной страной № 1 в мире (больше, чем Сев. Корея). И в этих условиях Иран создал высокотехнологичную военную продукцию в промышленных масштабах. Это к вопросу о санкциях ...
3. Беспилотники решают в войне или качеством или количеством. Реальные ТТХ иранских беспилотников (и б/к к ним) - не известны. Объем производства и запасов - не известны. Пока не будут понятны количественные параметры поставки и ТТХ беспилотников, говорить об их влиянии на характер военных действий - это гадать на кофейной гуще. Даже если у ЦРУ такие данные есть, они их никогда не озвучат по причине п.1 и п.2. С фронта мы таких данных тоже не получим, т.к. Генштаб свел сводки с фронта к констатации обстрелов со стороны орков и отбили/не отбили атаки. Если применение иранских беспилотников будет массовым и успешным, то нам срочно понадобится увеличить поставки средств ПВО. И об этом начнут кричать все "говорящие головы". Вот тогда мы все и узнаем. Думаю в течении пары месяцев ситуация проясниться.
4. Прецедент очень плохой. Что дальше? Поставки из Сев. Кореи? Из Китая? ...
Сша ніколи не введе повних санкцій проти Ірану, тому що все їхнє промислове виробництво в Китаю... А обмеженеми санкціями Іран може поставляти нафту, мідь і інші ресурси з дисконтом тільки саме в піднебесну інші країни бояться купляти в Ірана... Тобто компанії США отримують дешеві ресурси для свого виробництва... Зараз те саме зробили з РФ, китай купляє звідти все з великим дисконтом і поставляє туди свою продукції, але там же і продукція амер компаній тільки під іншими брендами локалізованими для місцевого ринку...
Я розумію, що вкидати хайп - це головний "обов'язок" редакції, але якщо вони копіпастять вброси видань рівня волстрітжорнал або форбс, то, можливо, треба перевіряти інформацію, або хоч на 1% вмикати мозок?
Так вот товарищи зрадое...ы я вас расстротрою, вся эта статейка (как и многие другие), чистейшая заказуха. Никакой начальник артиллерии ни за что на свете не станет озвучивать никакие потери, тем более точные, его подразделения. Ибо его за это элементарно посадят, ибо это на минуточку совершенно секретные сведения, которые нельзя никому рассказывать. Дошло до вас?
Так, что это очевидный вброс, и мы наверняка скоро услышым опровержение.
Что до иранских беспилотников, "успокою" публику. Это оружие гораздо менее страшнее калибров, искандеров, ураганов и смерчей, которыми уже 206 дней бьют по нашим войскам. И ничего хлопцы держатся. А вы тут вечно усераетесь, сидя на диванах. Донатьте на ЗСУ лучше и не читайте на ночь американских газет.
Все фейк.
Шахед 136 має інерційну систему наведення. Нема радара, нема камери, нема оператора.
Це така собі Фау-1. Вона призначена для атаки стаціонарних цілей. Типова зброя терористів. Нафтопереробний завод - не проблема, а вот в САУ влучити - ні.
Це по-перше. По-друге - от де ви бачили, щоб наші військові розповідали про втрати? І тут - сам начальник виходить і розповідає. Нонсенс.
ось глянув про нього данні. Там є оптика... тож можно влучати і в САУ/ Нажаль
"The nose section contains the warhead as well as the optics required for a precision attack"