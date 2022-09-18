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Іран (1337) 92 окрема механізована бригада (155) дрони (2462)

Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іран,безпідотник

Дрони, які Росія придбала в Ірану і вже використовує на полі бою, завдають серйозної шкоди, вражаючи військову техніку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посилання на українських командирів.

Як пише газета, упродовж минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на Герань-2, все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.

Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін розповів, що лише в районі дій його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються в ціль, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.

Перед таким масштабним застосуванням Shahed-136 Росія їх випробувала минулого місяця, каже Кулагін. За його словами, окупанти завдали за допомогою дрона удар по 155-мм американській гаубиці M777, ще один вийшов з ладу, але був відновлений.

Полковник зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько — це ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони.

Вперше про застосування безпілотника з Ірану повідомляли 13 вересня. Збройні сили України збили Shahed-136 у Куп’янську. На початку вересня США запровадили санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що постачаються до РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія почала широко застосовувати на фронті іранські безпілотники. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
А спочатку,дехто сміявся.Непотрібно недооцінювати ворогів.
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18.09.2022 02:07
+19
надані вчасно парнерами протидії можуть бути відповідью на загрозу, бо наші зелені ******** все що бачили навіть олівці...
а не надасте? - будете сукі!
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18.09.2022 02:09
+16
Питання: чим ***** заплатило аятоллі за ці дрони? Таке в такій ситуації купляється чимось більшим за гроші... Чимось дуже потрібним Ірану. Є версія, що ядерними технологіями та/або ядерним паливом... Дуже цікаво буде подивитися на реакцію Ізраїлю
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18.09.2022 02:10
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треба спробувати сітку, може й справді вдасться обдурити дрон.

щодо американців - так, не дають.

але як подумаю що ббуло б якби був трамп - стає лячно.
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18.09.2022 08:03 Відповісти
Тепер прийдеться серйозно маскуватися,
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18.09.2022 08:41 Відповісти
Ага, проти тепловізора замаскуєшся, треба у американців вимагати ударні безпілотники.
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18.09.2022 09:19 Відповісти
А тут сміялися й казали не нагнітати, надіюсь до цього активно готувалися й насичили війська протидроновою зброєю й хоча б ручними пзрк.
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18.09.2022 09:18 Відповісти
Молодці, що пишуть, але краще б американці надали Україні свої продвинуті дрони, а не якісь манюні імпотентні "камікадзе"...
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18.09.2022 09:19 Відповісти
Дрони, які здебільшого розраховані на знищення живої сили, але не важкої техніки.
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18.09.2022 09:32 Відповісти
Свитчблейд 300 вообще ниочем. взрывчатки как у гранаты. Таким маленьким зарядом нужно попасть врага прямо в голову чтобы был эфект. Над этими дронами не только враги смеются но и наши
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18.09.2022 10:21 Відповісти
А може вже на часі Україні розірвати дипломатичні зносини з Іраном - державою терористом і спонсором тероризму?
Що скаже пан Президент України?
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18.09.2022 09:33 Відповісти
они перестанут вукирилловке покупать чубуреки как жить нам..))
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18.09.2022 09:37 Відповісти
в тележке писали..мине стремно..а вдруг..бомбов кинуть((
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18.09.2022 09:36 Відповісти
НеКринж0вка
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18.09.2022 09:38 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога, але не треба панікувати. Перші їхні успіхі зі знищення нашої техніки іранськими дронами мають бути проаналізовані і ми маємо їх знищувати раніше чим вони нас. Треба більше антидронових рушниц чи чогось на кшталт того...
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18.09.2022 09:47 Відповісти
Так і не розганяйте паніку через рашиську дезу.
Немає жодного достовірного підтвердження про передачу іранських дронів таварісчу путлєру, тим більше про їх успішне застосування.
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18.09.2022 21:16 Відповісти
санкции против 3 компаний круто
а нефть запретить продавать слабо
Щвец считает, что Патрушев, Оман, сбитый самолёт мау это демонстрация силы, что мы всё можем. от 7 сентября

12:14 что взбитые авиалайнер он как-то вот вписывается в эту операцию Да дело в том
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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18.09.2022 09:58 Відповісти
Где разрыв отношений и санкции против Ирана? Почему черномазые иранцы бродят у нас по улицам и учатся в наших университетах?
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18.09.2022 10:11 Відповісти
Зато нам дедушка Бойден никак не решится дать ударные дроны и дальнобойные ракеты Атакамс чтобы путен не обиделся
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18.09.2022 10:15 Відповісти
Не рєшитса, бо знає про кремлядську кротівню в органах влади в Україні. А зливати свої новітні технології рашистам американці не бажають.
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18.09.2022 21:20 Відповісти
Дивно, іранські дрони знищують нашу техніку десятками, а ми про це не знаємо. При такій кількості приховати втрати неможливо. Можливо ця інфа засекречена, але навіщо тоді командир Кулагін розповідає про це журналістам ? Більш того подивіться хто автори статті: турок і італієць українського походження. Моя думка, фейк написаний або в погоні за сенсацією або за гроші для психологічного тиску на українців.
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18.09.2022 10:22 Відповісти
Ситуация с Иранскими беспилотниками - это клад для аналитики. Выводов можно сделать массу.
1. ЦРУ знал о переговорах еще в начале лета. США могли заблокировать эту сделку, но сделали этого, т.к. в приоритете иранская нефть (т.е. мировые цены на нефть).
2. До 23.02.22 Иран был подсанкционной страной № 1 в мире (больше, чем Сев. Корея). И в этих условиях Иран создал высокотехнологичную военную продукцию в промышленных масштабах. Это к вопросу о санкциях ...
3. Беспилотники решают в войне или качеством или количеством. Реальные ТТХ иранских беспилотников (и б/к к ним) - не известны. Объем производства и запасов - не известны. Пока не будут понятны количественные параметры поставки и ТТХ беспилотников, говорить об их влиянии на характер военных действий - это гадать на кофейной гуще. Даже если у ЦРУ такие данные есть, они их никогда не озвучат по причине п.1 и п.2. С фронта мы таких данных тоже не получим, т.к. Генштаб свел сводки с фронта к констатации обстрелов со стороны орков и отбили/не отбили атаки. Если применение иранских беспилотников будет массовым и успешным, то нам срочно понадобится увеличить поставки средств ПВО. И об этом начнут кричать все "говорящие головы". Вот тогда мы все и узнаем. Думаю в течении пары месяцев ситуация проясниться.
4. Прецедент очень плохой. Что дальше? Поставки из Сев. Кореи? Из Китая? ...
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18.09.2022 10:34 Відповісти
Це китайські дрони в ірані лише корпус роблять.... тому можна сказати що вже йдуть звідти поставки....

Сша ніколи не введе повних санкцій проти Ірану, тому що все їхнє промислове виробництво в Китаю... А обмеженеми санкціями Іран може поставляти нафту, мідь і інші ресурси з дисконтом тільки саме в піднебесну інші країни бояться купляти в Ірана... Тобто компанії США отримують дешеві ресурси для свого виробництва... Зараз те саме зробили з РФ, китай купляє звідти все з великим дисконтом і поставляє туди свою продукції, але там же і продукція амер компаній тільки під іншими брендами локалізованими для місцевого ринку...
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18.09.2022 11:45 Відповісти
Не знав, що іранці дали кацапам сотні тисяч беспілотників Shahed-136, бо приблизно стільки потрібно їх було застосувати, щоб знищити вказану кількість техніки.
Я розумію, що вкидати хайп - це головний "обов'язок" редакції, але якщо вони копіпастять вброси видань рівня волстрітжорнал або форбс, то, можливо, треба перевіряти інформацію, або хоч на 1% вмикати мозок?
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18.09.2022 10:43 Відповісти
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18.09.2022 11:28 Відповісти
Очень болтливый полковник...
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18.09.2022 11:35 Відповісти
Прямо бальзам на дущу зрадое...ам, посмотрите на них глаза заискрились, ручки зашевилились, ну наконец-то, а то успехи ВСУ на Харьковщине совсем заставили приуныть этих болванов. А тут цельный полковник ВДРУГ выдал газете Вашингтон Пост полный точный список потерь его бригады от действий противника, совершив тем самым уголовно наказуемое преступление )
Так вот товарищи зрадое...ы я вас расстротрою, вся эта статейка (как и многие другие), чистейшая заказуха. Никакой начальник артиллерии ни за что на свете не станет озвучивать никакие потери, тем более точные, его подразделения. Ибо его за это элементарно посадят, ибо это на минуточку совершенно секретные сведения, которые нельзя никому рассказывать. Дошло до вас?
Так, что это очевидный вброс, и мы наверняка скоро услышым опровержение.
Что до иранских беспилотников, "успокою" публику. Это оружие гораздо менее страшнее калибров, искандеров, ураганов и смерчей, которыми уже 206 дней бьют по нашим войскам. И ничего хлопцы держатся. А вы тут вечно усераетесь, сидя на диванах. Донатьте на ЗСУ лучше и не читайте на ночь американских газет.
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18.09.2022 13:13 Відповісти
странное сравнение с искандерами и ураганами. это совершенно другой тип оружия, с оптическим каналом наведения, что очень неприятно. Его не видно на радарах особо, то есть прилетает изнеоткуда, рубит твой БМП или БТР с личным составом и финиш. Потому нам нужно как можно скорее получить какие-то системы зенитные пушечные или еще какую-то вундервафлю от этих дронов, иначе будет много потерь (взависимости от того сколько конечно иран вонючий им их передал)
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19.09.2022 21:38 Відповісти
Якщо війна майбутнього, це війна роботів і безпілотників, потрібно прискорити будівництво заводу надзвукових винищувачів "Червоне яблуко"
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18.09.2022 14:01 Відповісти
Фейк.
Все фейк.
Шахед 136 має інерційну систему наведення. Нема радара, нема камери, нема оператора.
Це така собі Фау-1. Вона призначена для атаки стаціонарних цілей. Типова зброя терористів. Нафтопереробний завод - не проблема, а вот в САУ влучити - ні.
Це по-перше. По-друге - от де ви бачили, щоб наші військові розповідали про втрати? І тут - сам начальник виходить і розповідає. Нонсенс.
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18.09.2022 14:27 Відповісти
не знаю яка там система наведення, але по наших БТР воно лупить періодично.

ось глянув про нього данні. Там є оптика... тож можно влучати і в САУ/ Нажаль

"The nose section contains the warhead as well as the optics required for a precision attack"
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19.09.2022 21:34 Відповісти
У Путина своеобразное чуство юмора - назвать иранский беспилотник герань-2....
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19.09.2022 09:51 Відповісти
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