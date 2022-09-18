Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ

Дрони, які Росія придбала в Ірану і вже використовує на полі бою, завдають серйозної шкоди, вражаючи військову техніку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посилання на українських командирів.

Як пише газета, упродовж минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на Герань-2, все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.

Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін розповів, що лише в районі дій його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються в ціль, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.

Перед таким масштабним застосуванням Shahed-136 Росія їх випробувала минулого місяця, каже Кулагін. За його словами, окупанти завдали за допомогою дрона удар по 155-мм американській гаубиці M777, ще один вийшов з ладу, але був відновлений.

Полковник зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько — це ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони.

Вперше про застосування безпілотника з Ірану повідомляли 13 вересня. Збройні сили України збили Shahed-136 у Куп’янську. На початку вересня США запровадили санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що постачаються до РФ.

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