Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ
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Дрони, які Росія придбала в Ірану і вже використовує на полі бою, завдають серйозної шкоди, вражаючи військову техніку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посилання на українських командирів.
Як пише газета, упродовж минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на Герань-2, все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.
Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін розповів, що лише в районі дій його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються в ціль, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.
Перед таким масштабним застосуванням Shahed-136 Росія їх випробувала минулого місяця, каже Кулагін. За його словами, окупанти завдали за допомогою дрона удар по 155-мм американській гаубиці M777, ще один вийшов з ладу, але був відновлений.
Полковник зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько — це ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони.
Вперше про застосування безпілотника з Ірану повідомляли 13 вересня. Збройні сили України збили Shahed-136 у Куп’янську. На початку вересня США запровадили санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що постачаються до РФ.
Будь ласка, зачекайте...
щодо американців - так, не дають.
але як подумаю що ббуло б якби був трамп - стає лячно.
Що скаже пан Президент України?
Немає жодного достовірного підтвердження про передачу іранських дронів таварісчу путлєру, тим більше про їх успішне застосування.
а нефть запретить продавать слабо
Щвец считает, что Патрушев, Оман, сбитый самолёт мау это демонстрация силы, что мы всё можем. от 7 сентября
12:14 что взбитые авиалайнер он как-то вот вписывается в эту операцию Да дело в том
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
1. ЦРУ знал о переговорах еще в начале лета. США могли заблокировать эту сделку, но сделали этого, т.к. в приоритете иранская нефть (т.е. мировые цены на нефть).
2. До 23.02.22 Иран был подсанкционной страной № 1 в мире (больше, чем Сев. Корея). И в этих условиях Иран создал высокотехнологичную военную продукцию в промышленных масштабах. Это к вопросу о санкциях ...
3. Беспилотники решают в войне или качеством или количеством. Реальные ТТХ иранских беспилотников (и б/к к ним) - не известны. Объем производства и запасов - не известны. Пока не будут понятны количественные параметры поставки и ТТХ беспилотников, говорить об их влиянии на характер военных действий - это гадать на кофейной гуще. Даже если у ЦРУ такие данные есть, они их никогда не озвучат по причине п.1 и п.2. С фронта мы таких данных тоже не получим, т.к. Генштаб свел сводки с фронта к констатации обстрелов со стороны орков и отбили/не отбили атаки. Если применение иранских беспилотников будет массовым и успешным, то нам срочно понадобится увеличить поставки средств ПВО. И об этом начнут кричать все "говорящие головы". Вот тогда мы все и узнаем. Думаю в течении пары месяцев ситуация проясниться.
4. Прецедент очень плохой. Что дальше? Поставки из Сев. Кореи? Из Китая? ...
Сша ніколи не введе повних санкцій проти Ірану, тому що все їхнє промислове виробництво в Китаю... А обмеженеми санкціями Іран може поставляти нафту, мідь і інші ресурси з дисконтом тільки саме в піднебесну інші країни бояться купляти в Ірана... Тобто компанії США отримують дешеві ресурси для свого виробництва... Зараз те саме зробили з РФ, китай купляє звідти все з великим дисконтом і поставляє туди свою продукції, але там же і продукція амер компаній тільки під іншими брендами локалізованими для місцевого ринку...
Я розумію, що вкидати хайп - це головний "обов'язок" редакції, але якщо вони копіпастять вброси видань рівня волстрітжорнал або форбс, то, можливо, треба перевіряти інформацію, або хоч на 1% вмикати мозок?
Так вот товарищи зрадое...ы я вас расстротрою, вся эта статейка (как и многие другие), чистейшая заказуха. Никакой начальник артиллерии ни за что на свете не станет озвучивать никакие потери, тем более точные, его подразделения. Ибо его за это элементарно посадят, ибо это на минуточку совершенно секретные сведения, которые нельзя никому рассказывать. Дошло до вас?
Так, что это очевидный вброс, и мы наверняка скоро услышым опровержение.
Что до иранских беспилотников, "успокою" публику. Это оружие гораздо менее страшнее калибров, искандеров, ураганов и смерчей, которыми уже 206 дней бьют по нашим войскам. И ничего хлопцы держатся. А вы тут вечно усераетесь, сидя на диванах. Донатьте на ЗСУ лучше и не читайте на ночь американских газет.
Все фейк.
Шахед 136 має інерційну систему наведення. Нема радара, нема камери, нема оператора.
Це така собі Фау-1. Вона призначена для атаки стаціонарних цілей. Типова зброя терористів. Нафтопереробний завод - не проблема, а вот в САУ влучити - ні.
Це по-перше. По-друге - от де ви бачили, щоб наші військові розповідали про втрати? І тут - сам начальник виходить і розповідає. Нонсенс.
ось глянув про нього данні. Там є оптика... тож можно влучати і в САУ/ Нажаль
"The nose section contains the warhead as well as the optics required for a precision attack"