Росія почала широко застосовувати на фронті іранські безпілотники. ВIДЕО
Іранські БПЛА Qods Yasir росіяни використовують для ведення розвідки.
Відеодокази використання армією РФ іранських безпілотників публікують самі російські пропагандисти, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони твердять, що це відео позицій ЗСУ було зняте в серпні. Зйомку вів іранський БПЛА Qods Yasir - його вирізняє характерний чорний "плавник".
Qods Yasir - аналог американського безпілотника ScanEagle. Він може протягом 8 годин вести розвідку на дистанції 200 км.
Топ коментарі
+68 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар14.09.2022 10:22
+35 Joshua Merlin
показати весь коментар14.09.2022 10:24
+33 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар14.09.2022 10:34
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Чайковский или Элтон Джон - это геи
а хутин или какой нибудь лавров - это пидо.аc
https://ukraine.mfa.gov.ir/ua Посольство Ирана
а Макрон все это путенское дерьмо покрывает..... где черные ящики?
короче..., пи*ец полный.....
Ну а ти піди до тих же солдат і скажи їм - хлопці , там кацапня почала застосовувати іранські безпілотники , тому заховайтесь в погріб і носа не висовуйте . Розкажеш куди вони тебе пошлють .
Анекдот...куда там американским и Тайваньским дронам...🤣🤣
От вони застосували проти України всі свої види зброї ( крім ядерної і хімічної ) і це їм не допомогло , а тут іранські мля суперпупербезпілотники тепер розвернуть все на 180 градусів .
Якщо це тебе заспокоїть , нехай буде так . .
Я гадав що мова йде про роль іранських дронів , про їх здатність впливати на хід війни . До речі - на хід війни в цілому ( що я й мав на увазі ) , а не локально ( що маєш на увазі ти ).
А я считаю что критично.
Нужно к этому серьезно отнестись. Впрочем это не в вашей и не в моей компетенции чтобы мы тут не писали, закрываем эти вопросы не мы.
Ніякі іранські , китайські , чи будь які інші дрони , плани Генштабу по деокупації і визволенню української землі , не відмінять . .
Цессна со снайпером ?
таваристч Сі...зовсім не дурний...за пів-року китайці закупили нерухомості у штатах майже на 7 ярдів долярів...
Торгові партнери...🤒
Иран (до 24.02.) был на втором месте в мире по кол-ву санкций в мире (после Сев. Кореи).
Беспилотник - это высокотехнологическое изделие, которое не может обойтись без той же высококлассной военной оптики западного производства.
P.S.
Беспилотники - это самая беззащитная цель для ПВО. Решает кол-во беспилотников и экономика. Если есть 100 беспилотников по 10 000$, а по ним стреляют ракетами стоимостью 100 000$ каждая, то ...? А если 10 000 таких беспилотников?
И к вопросу "решают/не решают в войне беспилотники". Ударные - решают (в больших кол-вах конечно). Карабахская война - подтверждение. Это мнение и армянских и азербайджанских военных экспертов.
Дроны-истребители где-то производятся ?
Ничего сложного, а для оператора - захватывающя компьютерная игра
"Кожедуб на диване".
Так вот господа. Широко применяет РФ беспилотник Орлан, ибо количество фактов его применений исчисляется десятками тысяч, а сбитых уже сотнями.
А иранские на данный момент применяются единично и крайне редко. Их мало на фронте и они мало, что могут изменить. Они точно так же будут падать и по своим характеристикам похуже Орланом и Ланцетов. Так, что не сцать, все будет нормально.
Калибров, Искандеров, Хашек не испугались, а по нам их влупили несколько тысяч. А десятка иранских дронов камикадзе обосрались. Не смешите гусей чепуши.
и ещё нужно разрабатывать новые беспилотники-истребители.