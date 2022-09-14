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Росія почала широко застосовувати на фронті іранські безпілотники. ВIДЕО

Іранські БПЛА Qods Yasir росіяни використовують для ведення розвідки.

Відеодокази використання армією РФ іранських безпілотників публікують самі російські пропагандисти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони твердять, що це відео позицій ЗСУ було зняте в серпні. Зйомку вів іранський БПЛА Qods Yasir - його вирізняє характерний чорний "плавник".

Qods Yasir - аналог американського безпілотника ScanEagle. Він може протягом 8 годин вести розвідку на дистанції 200 км.

Також читайте: ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія. ФОТОрепортаж

Росія почала широко застосовувати на фронті іранські безпілотники 01
Росія почала широко застосовувати на фронті іранські безпілотники 02
Росія почала широко застосовувати на фронті іранські безпілотники 03

Автор: 

армія рф (17359) безпілотник (4153) Іран (2030) дрони (4695)


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Топ коментарі
+68
Іран мразота така сама як й рашисти.
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14.09.2022 10:22
+35
ничего... на хитрую задницу всегда найдется хер с левой резьбой... чуть-чуть терпения...
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14.09.2022 10:24
+33
Звичайно, бородаті підераси з рушниками на головах, які камінням забивають жінок до смерті - цк справжня мразота.
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14.09.2022 10:34
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Іран мразота така сама як й рашисти.
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14.09.2022 10:22 Відповісти
Звичайно, бородаті підераси з рушниками на головах, які камінням забивають жінок до смерті - цк справжня мразота.
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14.09.2022 10:34 Відповісти
На 1 забиту камінням жінку добра сотня закатованих до смерті геїв в Ірані, але ти все одно використовуєш гомофобну риторику орків...
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14.09.2022 10:50 Відповісти
геи и пидо..сы это ДВЕ БОЛЬШИЕ разницы
Чайковский или Элтон Джон - это геи
а хутин или какой нибудь лавров - это пидо.аc
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14.09.2022 17:36 Відповісти
******** і підорас, навіть коріння різні, то про що мова?
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14.09.2022 19:20 Відповісти
Им плевать. Уже 40 лет под санкциями. Поэтому зарабатывают как хотят.
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14.09.2022 11:12 Відповісти
Земля круглая, придут и за ними...
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14.09.2022 11:21 Відповісти
ничего... на хитрую задницу всегда найдется хер с левой резьбой... чуть-чуть терпения...
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14.09.2022 10:24 Відповісти
Что ответит Кулеба? Будет продолжать дружеские отношения с Ираном? Они еще за сбитый самолет не ответили.
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14.09.2022 10:26 Відповісти
Хіба у нас із ними дружні відносини?
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14.09.2022 10:29 Відповісти
https://ukraine.mfa.gov.ir/ua Посольство Ирана
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14.09.2022 10:34 Відповісти
Разрыв дипломатических отношений… Но это для страны, имеющей уважение и принципы. А когда с территории беларуси идёт уничтожение граждан Украины, а в ответ тысяча и одна дипломатическая нота со стороны нашего МИДа, и обещания их разорвать, если… А тем временем рядом с границами Украины базы врага и ежедневные вылеты ракет.
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14.09.2022 10:31 Відповісти
сбила его русня, но руками Ирана.... как раз в это самое время зеля втихаря в Омане с Патрушевым целовался..... Швец считает, что таким образом плешивый хотел гундосого запугать..... а мне кажется, что не запугать, а скомпрометировать...., переведя визит из тайного статуса в публичный...
а Макрон все это путенское дерьмо покрывает..... где черные ящики?
короче..., пи*ец полный.....
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14.09.2022 10:43 Відповісти
У нас там немає мід! Тому в Омані була агентом дЄрьмаком "таємно" органзована зустріч для зезедента. А для того щоб зезедент був "зговорчевим" збили український літак!
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14.09.2022 12:24 Відповісти
Зєлєбєня хоч вибив з тих мракобісів з з рушниками на головах компенсацію за збитий пасажирський літак, чи по-тихому замняли?
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14.09.2022 10:28 Відповісти
І що , іранські безпілотники змінять хід війни .? Тепер кацапи не будуть драпати , а ЗСУ перестануть контратакувати . ? Та ну нах ...
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14.09.2022 10:29 Відповісти
гарна бровада звичайно, але на ділі ці безпілотники будуть допомагати рашистам обстрілювати і вбивати наших воїнів, ти йди наших солдат заспокой і скажи що переживати не варто, розкажеш потім що вони тобі у відповідь скажуть
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14.09.2022 10:34 Відповісти
До чого тут бравада .? . Я маю на увазі - хід війни в цілому . Шо , не дійшло ?
Ну а ти піди до тих же солдат і скажи їм - хлопці , там кацапня почала застосовувати іранські безпілотники , тому заховайтесь в погріб і носа не висовуйте . Розкажеш куди вони тебе пошлють .
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14.09.2022 10:42 Відповісти
Ти так добре роз'яснив кому будуть допомагати і кому шкодити. Не суддя, нє?
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14.09.2022 11:05 Відповісти
Иранское и северокорейское дерьмо🦍 круче Орлана мавзолейного...
Анекдот...куда там американским и Тайваньским дронам...🤣🤣
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14.09.2022 10:31 Відповісти
так у нас же "експерти" говорили що переживати немає чого, що іранські безпілотники не літають,а якщо злітають то падають відразу ж і їх передали расєї не більше 5 штук...
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14.09.2022 10:32 Відповісти
То говорили про ударные беспилотники Shahed 129, класс подобный Байрактару.

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14.09.2022 12:49 Відповісти
теперь точечно будут охотиться за химарсами и м777. Это все не шутейки, у нас их не сотни штук. Один такой разведчик может много зла натворить, не говоря уже об камикадзе.
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14.09.2022 10:36 Відповісти
надіюсь все таки що у нас в армії люди компетентні і мудріші мягко кажучи за людей які сидять в безпечних місцях сміються і розказують що переживати немає за що тому що це ж іранці, а у них так як і у кацапів нічого не літає,не сріляє і не їде, можна сидіти і курити бумбук одним словом... на дивані хіба що, коли твоя задниця в безпеці, а у тих хто на передку на рахунок цбого будуть радикально інші думки
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14.09.2022 10:40 Відповісти
это все пустая болтовня, насчет не взлетает, не стреляет, а плевать, хихи, хаха. Напомню, что иранцы в одиночку уран обогащают, находясь под санкциями. Это означает что уровень науки у них - ок. И обогащают не смотря на то что Израиль кучу физиков-ядерщиков им поубивал. Все равно обогащают, кадры есть. И беспилотники с 2000+км дальностью это не али-экспресс. Те кто, говорят, что иранские беспилотники не изменят ход войны, ну что ж, это как кацапское "химарсы" не изменят ход войны.
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14.09.2022 10:49 Відповісти
ну так я ж про це і говрою, ненависть до кацапів затьмила пеленою їхній адекватний,реалістичний погляд на багато речей, вони відмовляються навіть припустити і вірити в те ще і у кацапів і у іранців є зброя яка і літає, і стріляє і вбиває можливо не на такому ефективному рівні як натівська але вбиває, їм гріють душу слова що там зброя неефективна і боятися її немає сенсу, і їх зрозуміти з однієї сторони можна, ну не хочуть люди якось там хвалити чи більш менш серьйозно відноситися до тієї зброї з якої по них стріляють,але з таким підходом далеко не заїдеш, для перемоги потрібно враховувати і сильні і слабкі сторони протвника, і у мене велика надія на те шо в армії є все ж таки більш адекватні люди котрі всі ці загрози прекрасно розуміють
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14.09.2022 10:55 Відповісти
Ну добре , нехай буде - змінять хід війни . Тепер кацапи почнуть перемагати .
От вони застосували проти України всі свої види зброї ( крім ядерної і хімічної ) і це їм не допомогло , а тут іранські мля суперпупербезпілотники тепер розвернуть все на 180 градусів .
Якщо це тебе заспокоїть , нехай буде так . .
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14.09.2022 11:00 Відповісти
це його думка і вона має право на життя, ми у вільній державі живемо і кожен говорить що думає а не так як на расєї, де за інакомисліє сажають в автозак, і в нашій країні також потрібно вчитися поважати думку іншої людини якщо хочемо рухатися від кацапів на захід, а то у нас ще достатньо багато людей котрі якщо бачать що у когось є думака яка не співпадає з їхньою починають агресивно переконувати інших в своїй правоті, в даному випадку я теж вважаю що думка про те що іранські безпілотники можуть нести достатню загрозу є набагато адекватнішою за думку що ці безпілотники не вплинуть на хід війни і особливо переживати не варто, такі думки ще можливі в мирний час, але коли іде війна і кожен день гинуть люди набагато праильніше бути враховувати усі сильні сторони противника і небезпеки і бути готовим до них ніж говорити що все ок, перелому у війні не буде
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14.09.2022 11:10 Відповісти
А хіба тут розмова про - право на думку ? . Та він звісно має право думати й говорити як хоче . Я хіба це заперечую . ?
Я гадав що мова йде про роль іранських дронів , про їх здатність впливати на хід війни . До речі - на хід війни в цілому ( що я й мав на увазі ) , а не локально ( що маєш на увазі ти ).
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14.09.2022 11:22 Відповісти
Сообщение звучит как "подумаешь ,из-за иранских беспилотников погибнут 100-1000 украинских воинов, но это ведь не критично, да?"
А я считаю что критично.
Нужно к этому серьезно отнестись. Впрочем это не в вашей и не в моей компетенции чтобы мы тут не писали, закрываем эти вопросы не мы.
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14.09.2022 11:33 Відповісти
Якщо від дій іранського дрону , загине навіть один наш воїн , це дуже боляче , чисто - по людськи ,, але для фронту , для якоїсь суттєвої зміни тамтешніх подій , це дійсно - не критично .
Ніякі іранські , китайські , чи будь які інші дрони , плани Генштабу по деокупації і визволенню української землі , не відмінять . .
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14.09.2022 11:52 Відповісти
В твоей компетенции сидеть на бутылке молча
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14.09.2022 12:43 Відповісти
По существу есть что сказать, или фразочки из раннего подросткового периода это вся твоя аргументация? Если нечего сказать, то лучше жуй.
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14.09.2022 13:33 Відповісти
Опять? Да, что ж такое.
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20.09.2022 05:59 Відповісти
Какой самый экономный способ борьбы с этой саранчёй ?
Цессна со снайпером ?
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14.09.2022 10:37 Відповісти
А що вибухнуло? Кацапський пердак?
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14.09.2022 10:38 Відповісти
Як кажуть у Одесі,китайці кинули путлера на три букви...
таваристч Сі...зовсім не дурний...за пів-року китайці закупили нерухомості у штатах майже на 7 ярдів долярів...
Торгові партнери...🤒
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14.09.2022 10:39 Відповісти
А чому під Іранським представництвом в Києві немає протестів? Вони такі ж вбивці , як і московити.
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14.09.2022 10:40 Відповісти
Коктейль у вікно.
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14.09.2022 10:41 Відповісти
СГНОИТЬ ПОД САНКЦИЯМИ ЭТОТ ИРАН!
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14.09.2022 10:44 Відповісти
КОГДА УЖЕ США ПРОВЕДЕТ ВОЙНУ ПРОТИВ ИРАНА?!
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14.09.2022 10:45 Відповісти
Третя світова війна буде на Близькому Сході, в Сирії (Армаггедон),це вже давно сплановано. Зараз усі учасники цієї війни - США, Брітанія, Іран, паРаша, Ізраїль та інші вдосконалюють свою зброю та тактику в Україні.
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14.09.2022 10:54 Відповісти
особливо кацапи класно вдосконалили свою зброю і тактику!
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14.09.2022 12:45 Відповісти
нам НЕ хана. Все будет нормально.
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14.09.2022 11:13 Відповісти
сподіваюсь Аллах покарає Іран
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14.09.2022 11:05 Відповісти
Ага, канешно, для них неверные убивают неверных, Аллах только радуется.
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14.09.2022 12:34 Відповісти
Интересно другое.
Иран (до 24.02.) был на втором месте в мире по кол-ву санкций в мире (после Сев. Кореи).
Беспилотник - это высокотехнологическое изделие, которое не может обойтись без той же высококлассной военной оптики западного производства.

P.S.
Беспилотники - это самая беззащитная цель для ПВО. Решает кол-во беспилотников и экономика. Если есть 100 беспилотников по 10 000$, а по ним стреляют ракетами стоимостью 100 000$ каждая, то ...? А если 10 000 таких беспилотников?

И к вопросу "решают/не решают в войне беспилотники". Ударные - решают (в больших кол-вах конечно). Карабахская война - подтверждение. Это мнение и армянских и азербайджанских военных экспертов.
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14.09.2022 11:11 Відповісти
Якщо кацапня думає,що це їм допоможе,то вони глибоко помиляються.
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14.09.2022 11:23 Відповісти
І шо? Орлан - 10, 600 км, 150 км/г, 16 Год. В три рази кращий чим цей.
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14.09.2022 11:23 Відповісти
Пора создавать малую истребительную авиацию для дронов.
Дроны-истребители где-то производятся ?
Ничего сложного, а для оператора - захватывающя компьютерная игра
"Кожедуб на диване".
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14.09.2022 11:39 Відповісти
После Харьковского разгрома рашистов зрадое...ы (особенно беглые сидящие в Польше или Германии) очень приуныли, надо срочно подкинуть зрады зрадной про 199599 тысяч иранских беспилотников.
Так вот господа. Широко применяет РФ беспилотник Орлан, ибо количество фактов его применений исчисляется десятками тысяч, а сбитых уже сотнями.
А иранские на данный момент применяются единично и крайне редко. Их мало на фронте и они мало, что могут изменить. Они точно так же будут падать и по своим характеристикам похуже Орланом и Ланцетов. Так, что не сцать, все будет нормально.
Калибров, Искандеров, Хашек не испугались, а по нам их влупили несколько тысяч. А десятка иранских дронов камикадзе обосрались. Не смешите гусей чепуши.
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14.09.2022 11:58 Відповісти
Ну во-первых не десятков, а сотен. А во вторых мало применяются пока, пока только закончили обучение. В третьих Искандеры, калибры и прочая дрянь без глаз бесполезная груда металла, а в ударную силу эту груду металла как раз превращают разведчики передающие точные координаты. В четвертых - недооценка возможностей противника это то, благодаря чему случился харьковский прорыв- кацапы ржали мол а что там укропы могут сделать, хаймарсы же уничтожены, арта тоже, бла бла бла. И ты сейчас занимаешься ровно тем же. В пятых, от контрмер и профилактики ещё никто не умирал, а вот из за наплевательского отношения " та и так сойдёт" - да.
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14.09.2022 13:42 Відповісти
Надо еще ирану зерна подкинуть
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14.09.2022 12:18 Відповісти
Треба,Зеленому звернутись до іранського"парламенту" і накричати на них...
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14.09.2022 12:38 Відповісти
"плавники" на безпилотниках могут быть только у орков они даже опудало огородние для птиц на взлетных полосах ставят где находятся боевые самолеты ... аналогов нет
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14.09.2022 12:45 Відповісти
На цій підставі треба просити Reaper MQ-9.
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14.09.2022 12:51 Відповісти
Тут ось знайшов відосік , про те як іранський дрин-камікадзе , знищує наземну ціль . Фантастичне видовище . https://t.me/AFUStratCom/5775 .
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14.09.2022 14:07 Відповісти
Потрібні ******* противоповітрені засоби які не поспішають надавоти навідь в рахунок Будапештського меморандума згідно якого Україна відмовилась від третього в Світі ядерного потенціала в обмін на гарантіі беспеки і теріторіальної цілосності.
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14.09.2022 14:15 Відповісти
Вместо ядерных сделок давно американцам надо было раздолбать этот Иран. Сначала помогают террористам вырасти, окрепнуть, потом с ними рано или поздно приходится воевать. Рашка - яркий пример.
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14.09.2022 14:15 Відповісти
Не хочу ображати наших партнерів-американців, але їхня економіка багато в чому трималася і тримається на тому, що вони допомагали різним терористам вирости, зміцніти, а потім з успіхом їх перемагали.
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14.09.2022 14:37 Відповісти
лучшее средство против беспилотников это рассредоточение, окапывание, маскировка и создание ложных целей.
и ещё нужно разрабатывать новые беспилотники-истребители.
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14.09.2022 14:58 Відповісти
Якийся занюханий іран виробляє безпілотники, а Україна - ні...
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14.09.2022 16:10 Відповісти
Іран виробляє все від я.з. і реактивних літаків до авто,бо в них є і були зовнішні вороги ,а вони консолідують суспільство...
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14.09.2022 21:06 Відповісти
Я писав про Іран ще 2 роки тому що це мразі і терорписти ! Це країна терорист влада терорист народ терорист ! Маю надію що США має план стерити з лиця землі цих покидків.
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14.09.2022 22:31 Відповісти
atleast they can get a better camera so you can actually see something
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15.09.2022 00:35 Відповісти
 
 