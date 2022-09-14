Россия стала широко применять на фронте иранские беспилотники. ВИДЕО

Иранские БПЛА Qods Yasir россияне используют для ведения разведки.

Видеодоказательства использования армией РФ иранских беспилотников публикуют сами российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ.

Они утверждают, что это видео позиций ВСУ было снято в августе. Съемку вел иранский БПЛА Qods Yasir – его отличает характерный черный "плавник".

Qods Yasir – аналог американского беспилотника ScanEagle. Он может в течение 8 часов вести разведку на дистанции 200 км.

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