РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14285 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 117 21
провокация (1443) стрельба (3161) Херсон (2092) Гуменюк (473)

Стрельба в Херсоне - провокация оккупантов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Стрельба в Херсоне, состоявшаяся вечером 17 сентября, была провокацией российских оккупантов. Таким образом, они хотят нанести вред репутации Вооруженных Сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Россияне на оккупированных территориях пытаются проводить диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ, сказала спикер ОК "Південь".

По ее словам, именно такие провокации оккупанты совершили в Херсоне 16 и 17 сентября.

"Российские военные пытаются донести информацию [херсонцам], что их не освобождают, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами, разнообразные события, которые они освещают, прежде всего, на своих пропагандистских каналах... Именно на это следует обращать внимание. Если событие еще не закончилось, а уже корреспондент рашистского телевидения в воронке событий – делайте, пожалуйста, выводы", – рассказала Гуменюк.

Смотрите: Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО

Представитель ОК "Південь" напомнила, что военные предупреждали, что с 17 по 20 сентября в Херсонской области российские оккупанты планируют ряд диверсионных действий, чтобы взорвать репутацию ВСУ.

Напомним, 16 сентября в центре временно оккупированного Херсона раздался взрыв.

17 сентября вечером в Херсоне была стрельба, оккупанты заявили об "украинской ДРГ".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Z - зашлі
O - отсосалі
V - вишлі
показать весь комментарий
18.09.2022 13:37
+5
Говорят, что вчера прибывшим вагнеровцам очень не понравилось кадыровское гостеприимство .Эта и была причина войны. У козломордых там слишком разношорстные рода войск стоят, это их и погубит. да туда им и дорога.
показать весь комментарий
18.09.2022 13:57
+4
показать весь комментарий
18.09.2022 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Z - зашлі
O - отсосалі
V - вишлі
показать весь комментарий
18.09.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2022 13:52 Ответить
Тик чудотворный.. тьфу гыдота... кстати что тоя смотрю в Тик Ток твитер Феесбуке и ЮТУБ кацапов даже увеличилось и почему САНКЦИИ ЖИВОТВОРЯЩИЕ НЕ РАБОТАЮТ по кацапам..????
показать весь комментарий
18.09.2022 13:53 Ответить
а может наоборот??? от хорошей жизни они туда лезут? вместо того, что бы по Ниццам пивасик распивать.....
показать весь комментарий
18.09.2022 13:59 Ответить
межпрочим, на фоне закрытых комментов на парашных ресурсах, тот же ютуб, позволяет оставлять без ответа ватанским блохерам, "обнадёживающе бодрые" камменты, от которых их традиционно пучит )) канешно они генетически туповаты в сложных оборотах речи, позволяющих обходить ограничения, но то вже другэ ))
показать весь комментарий
18.09.2022 14:06 Ответить
расейский сегмент тюбика под контролем.....
коротенький ролик с взрывом на аэродроме в Таганроге исчез на следующий день, хотя подобных видео там тысячи..., но именно этот почему-то исчез..... ибо нехер смуту разводить......
показать весь комментарий
18.09.2022 14:23 Ответить
та да там тысячи ньюансов )) но достать всегда можно по другому ))
показать весь комментарий
18.09.2022 15:37 Ответить
якби ще те їм повиключати - пів раїсі зсамогубилось
показать весь комментарий
18.09.2022 14:08 Ответить
******* тоже ****** - пихает картинки (каналы) с ****** и разной мокшской тварью... ты их забанить не можешь нормально -ошибку пишет...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:10 Ответить
та с цукером вооще все понятно..... Коваленко банят через день.....
показать весь комментарий
18.09.2022 14:25 Ответить
ОК "Південь" тролить русню))
показать весь комментарий
18.09.2022 13:40 Ответить
та так - і не треба слів...
показать весь комментарий
18.09.2022 13:41 Ответить
Репутація ЗСУ це Репутація Воїнів,а не падалі
показать весь комментарий
18.09.2022 13:44 Ответить
діло треба робити - тварі в хаті, могили по всій України родинами знищені.
а нам зелені *********... - бавовнятко забавилося....
показать весь комментарий
18.09.2022 13:48 Ответить
То треба тако реагувати та коментувати дебільні виходки кацапопітеків! Та нехай там кацапи один одного засмажать та зжеруть! Якось пофіг
показать весь комментарий
18.09.2022 13:50 Ответить
Ну как пофиг... Жабы же хотели дискредитировать типа, но на месте все только радоваться начали, бо подумали что ВСУ в город зашли.
показать весь комментарий
18.09.2022 13:55 Ответить
бред..... такие "провокации" не идут на пользу самим коллаборантам..., смуту сеять......
полюбасу это междусобойчик.... первый раз, что ли?.... сброда понабирали.....
ну раз ОК "П1вдень" сказало, то пусть оно так и будет....
показать весь комментарий
18.09.2022 13:54 Ответить
Говорят, что вчера прибывшим вагнеровцам очень не понравилось кадыровское гостеприимство .Эта и была причина войны. У козломордых там слишком разношорстные рода войск стоят, это их и погубит. да туда им и дорога.
показать весь комментарий
18.09.2022 13:57 Ответить
Таким чином вони хочуть завдати шкоди репутації Збройних Сил України. - шо ви морозите якої шкоди?всі знають що Херсон ще окупований там нема поки що ЗСУ а отже там орки тільки вагнеровці чи кадирівці нема різниці
показать весь комментарий
18.09.2022 14:22 Ответить
Орки щоб звинуватити у диверсіях ЗСУ могли б і свої переправи попідривати. Нам наші ракети ще на москву згодяться.
показать весь комментарий
18.09.2022 14:37 Ответить
Тот кто выдает себя за спасителя,рискует быть распятым ..
Испанская пословица....
Так что путлер Капут па любасу...
показать весь комментарий
18.09.2022 14:54 Ответить
 
 