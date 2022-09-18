Стрілянина у Херсоні - провокація окупантів, - ОК "Південь"

Стрілянина в Херсоні, що відбулася увечері 17 вересня, була провокацією російських окупантів. Таким чином вони хочуть завдати шкоди репутації Збройних Сил України.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Росіяни на окупованих територіях намагаються проводити диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ, сказала речниця ОК "Південь".

За її словами, саме такі провокації окупанти здійснили у Херсоні 16 та 17 вересня.

"Російські військові намагаються донести інформацію [херсонцям], що їх не звільняють, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різноманітні події, які вони висвітлюють насамперед на своїх пропагандистських каналах... Саме на це потрібно звертати увагу. Якщо подія ще не закінчилася, а вже кореспондент рашистського телебачення у вирві подій – робіть, будь ласка, висновки", – розповіла Гуменюк.

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Речниця ОК "Південь" нагадала, що військові попереджали, що з 17 по 20 вересня на Херсонщині російські окупанти планують низку диверсійних дій, щоб підірвати репутацію ЗСУ.

Нагадаємо, 16 вересня у центрі тимчасово окупованого Херсона пролунав вибух.

17 вересня ввечері у Херсоні була стрілянина, окупанти заявили про "українську ДРГ".