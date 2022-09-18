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Стрілянина у Херсоні - провокація окупантів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Стрілянина в Херсоні, що відбулася увечері 17 вересня, була провокацією російських окупантів. Таким чином вони хочуть завдати шкоди репутації Збройних Сил України.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Росіяни на окупованих територіях намагаються проводити диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ, сказала речниця ОК "Південь".

За її словами, саме такі провокації окупанти здійснили у Херсоні 16 та 17 вересня.

"Російські військові намагаються донести інформацію [херсонцям], що їх не звільняють, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різноманітні події, які вони висвітлюють насамперед на своїх пропагандистських каналах... Саме на це потрібно звертати увагу. Якщо подія ще не закінчилася, а вже кореспондент рашистського телебачення у вирві подій – робіть, будь ласка, висновки", – розповіла Гуменюк.

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Речниця ОК "Південь" нагадала, що військові попереджали, що з 17 по 20 вересня на Херсонщині російські окупанти планують низку диверсійних дій, щоб підірвати репутацію ЗСУ.

Нагадаємо, 16 вересня у центрі тимчасово окупованого Херсона пролунав вибух.

17 вересня ввечері у Херсоні була стрілянина, окупанти заявили про "українську ДРГ".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
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18.09.2022 13:37
+5
Говорят, что вчера прибывшим вагнеровцам очень не понравилось кадыровское гостеприимство .Эта и была причина войны. У козломордых там слишком разношорстные рода войск стоят, это их и погубит. да туда им и дорога.
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18.09.2022 13:57
+4
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18.09.2022 13:52
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18.09.2022 13:37 Відповісти
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18.09.2022 13:52 Відповісти
Тик чудотворный.. тьфу гыдота... кстати что тоя смотрю в Тик Ток твитер Феесбуке и ЮТУБ кацапов даже увеличилось и почему САНКЦИИ ЖИВОТВОРЯЩИЕ НЕ РАБОТАЮТ по кацапам..????
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18.09.2022 13:53 Відповісти
а может наоборот??? от хорошей жизни они туда лезут? вместо того, что бы по Ниццам пивасик распивать.....
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18.09.2022 13:59 Відповісти
межпрочим, на фоне закрытых комментов на парашных ресурсах, тот же ютуб, позволяет оставлять без ответа ватанским блохерам, "обнадёживающе бодрые" камменты, от которых их традиционно пучит )) канешно они генетически туповаты в сложных оборотах речи, позволяющих обходить ограничения, но то вже другэ ))
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18.09.2022 14:06 Відповісти
расейский сегмент тюбика под контролем.....
коротенький ролик с взрывом на аэродроме в Таганроге исчез на следующий день, хотя подобных видео там тысячи..., но именно этот почему-то исчез..... ибо нехер смуту разводить......
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18.09.2022 14:23 Відповісти
та да там тысячи ньюансов )) но достать всегда можно по другому ))
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18.09.2022 15:37 Відповісти
якби ще те їм повиключати - пів раїсі зсамогубилось
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18.09.2022 14:08 Відповісти
******* тоже ****** - пихает картинки (каналы) с ****** и разной мокшской тварью... ты их забанить не можешь нормально -ошибку пишет...
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18.09.2022 14:10 Відповісти
та с цукером вооще все понятно..... Коваленко банят через день.....
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18.09.2022 14:25 Відповісти
ОК "Південь" тролить русню))
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18.09.2022 13:40 Відповісти
та так - і не треба слів...
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18.09.2022 13:41 Відповісти
Репутація ЗСУ це Репутація Воїнів,а не падалі
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18.09.2022 13:44 Відповісти
діло треба робити - тварі в хаті, могили по всій України родинами знищені.
а нам зелені *********... - бавовнятко забавилося....
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18.09.2022 13:48 Відповісти
То треба тако реагувати та коментувати дебільні виходки кацапопітеків! Та нехай там кацапи один одного засмажать та зжеруть! Якось пофіг
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18.09.2022 13:50 Відповісти
Ну как пофиг... Жабы же хотели дискредитировать типа, но на месте все только радоваться начали, бо подумали что ВСУ в город зашли.
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18.09.2022 13:55 Відповісти
бред..... такие "провокации" не идут на пользу самим коллаборантам..., смуту сеять......
полюбасу это междусобойчик.... первый раз, что ли?.... сброда понабирали.....
ну раз ОК "П1вдень" сказало, то пусть оно так и будет....
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18.09.2022 13:54 Відповісти
Говорят, что вчера прибывшим вагнеровцам очень не понравилось кадыровское гостеприимство .Эта и была причина войны. У козломордых там слишком разношорстные рода войск стоят, это их и погубит. да туда им и дорога.
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18.09.2022 13:57 Відповісти
Таким чином вони хочуть завдати шкоди репутації Збройних Сил України. - шо ви морозите якої шкоди?всі знають що Херсон ще окупований там нема поки що ЗСУ а отже там орки тільки вагнеровці чи кадирівці нема різниці
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18.09.2022 14:22 Відповісти
Орки щоб звинуватити у диверсіях ЗСУ могли б і свої переправи попідривати. Нам наші ракети ще на москву згодяться.
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18.09.2022 14:37 Відповісти
Тот кто выдает себя за спасителя,рискует быть распятым ..
Испанская пословица....
Так что путлер Капут па любасу...
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18.09.2022 14:54 Відповісти
 
 