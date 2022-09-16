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У Херсоні лунають вибухи: РосЗМІ повідомляють про удар біля "адміністрації". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ВУ тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Водночас російські пропагандисти з РИА Новости заявили, що поблизу будівлі так званої "адміністрації" впали мінімум 5 ракет.

Також, за словами роспропаганди внаслідок удару є поранені та загиблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани в Херсоні підірвали "військкомат", куди російські окупанти нещодавно привезли поповнення, - Братчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Падумаєш.Просто хлопок і нєбольшоє задимлєніє.
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16.09.2022 11:21
+23
"Нєбольшоє задимлєніє", але все ж таки гарне.
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16.09.2022 11:28
+21
Колоборанти потрапили на концерт до Кобзона?
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16.09.2022 11:24
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Падумаєш.Просто хлопок і нєбольшоє задимлєніє.
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16.09.2022 11:21 Відповісти
"Нєбольшоє задимлєніє", але все ж таки гарне.
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16.09.2022 11:28 Відповісти
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16.09.2022 11:33 Відповісти
Явно сігарєтний дим!
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16.09.2022 11:45 Відповісти
Угу..С мєнтолом..
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16.09.2022 12:14 Відповісти
Иногда курение приносит пользу.
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16.09.2022 12:37 Відповісти
В данном случае это была последняя затяжка.
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16.09.2022 12:39 Відповісти
Там ще був добрий хлопок у області, по місцю базування козломордих. Чекаємо підтвердження, але кажуть добре ваньок з технікою покришило))
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16.09.2022 13:05 Відповісти
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16.09.2022 13:11 Відповісти
Скоро, вже скоро !!!
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16.09.2022 11:22 Відповісти
Колоборанти потрапили на концерт до Кобзона?
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16.09.2022 11:24 Відповісти
ну, некоторые попали сразу, а остальных повезли на получение контрамарок, выдача которых обычно происходит в городской больнице.
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16.09.2022 11:31 Відповісти
Там не менее ивент удался.И конкурсы интересные.
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16.09.2022 12:21 Відповісти
Вночі на Мелітопольському аеродромі теж бахкало і була хмара чорного диму. Всюди бавовна.
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16.09.2022 11:29 Відповісти
а хто сказав що не в ціль ?
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16.09.2022 11:32 Відповісти
Вообще да

Просто подумал что хотели администрацию накрыть
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16.09.2022 11:34 Відповісти
Бо цель була поряд
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16.09.2022 11:33 Відповісти
видно, что вы знаете больше. Расскажите тогда, какая была цель.
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16.09.2022 11:34 Відповісти
А цель была одна, попасть в цель, которая была рядом, что не понятно, но, вообще координаты цели это военная тайна,- потомушто рядом
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16.09.2022 11:36 Відповісти
я вам не верю. Вы не антилерист. Антилерист сегодня у нас Дмитрий 297cdebe
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16.09.2022 11:40 Відповісти
😂😂🤣
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16.09.2022 18:26 Відповісти
Urs целью был комендатура орков, располагавшаяся в здании аппеляционного суда (бывшее здание цкб изумруд) о необходимости данного удара еще месяца 2 назад (после удара по пестеля) говорил молчанов, в то время там и сдрыснувший сальда сидел и референдум готовили...лучше поздно,чем никогда, хотелось бы чтоб вгатили туда хотя бы в серпни....
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16.09.2022 12:04 Відповісти
зачем Вы мне так подробно распедаливаете очевидные вещи? Вам надо Ваш пост адресовать Дмитрий 297cdebe, который задал свой тупой вопрос, вокруг которого и поднялся срач. Вопрс этот дмитрий удалил, а срач всё продолжается )))
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16.09.2022 12:18 Відповісти
да и сам срач уже лишается смысла:
- Куда *******?
- Где наши живут
https://twitter.com/i/status/1570711243895500800
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16.09.2022 13:15 Відповісти
А кто сказал , что не в цель ? Не обязательно это было именно это здание .
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16.09.2022 11:35 Відповісти
Я ось думаю, якби тоді, о 5:00, 24.02.2022, путін побачив картину сьогоднішніх подій, він таки почав би чи скасував? Або допис від гіркіна, де він відкрито закликає повісити путіна. Негідник він звичайно і мерзотник, але не закінчений дурень.
А як би повівся Шойгу, якби йому показали сьогодення і дали вибрати. Він то бачив себе Переможцем, Великим Полководцем, Маршалом Перемоги... А якби йому показали сьогоднішні ЗМІ, де його обпльовують і відкрито назвать "тувинская чурка", фанерний маршал", "******* с генштаба", "*******"...
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16.09.2022 11:33 Відповісти
Сьогоднішня росія - це не до кінця поки що розвалена імперія. А всі імперії щоб далі існувати повинні розширюватися, інакше розпад. У плешивого фюрера за 20 років грабування своєї країни зараз іншого шляху не було і немає. Вірю, що Україна допоможе остаточно стерти з карти світу цю архаїчну, геополітичну потвору
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16.09.2022 11:41 Відповісти
Римская империя отгородилась стеной от остального мира, и просуществовала после этого 400 лет. Китайская империя отгородилась стеной от северных кочевников - там история долгая и переменчивая, но Маньчжурией Китай прирос лишь потому, что его завоевали маньчжуры. Ассирийская империя границ не знала, навязывала всем "браццким нородам" свой "ассирийский мир" - развалилась моментально.
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Я думаю, шойгу не ображається, бо він чудово в глибині своєї чорної орківської душонки знає, що він і є чурка, фанерний маршал і довбойоб з генштабу.
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16.09.2022 11:41 Відповісти
А *******"?
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16.09.2022 11:46 Відповісти
Ета другоє.
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16.09.2022 12:37 Відповісти
Напевне щоб не створювати конкуренцію "вівцейобу"
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16.09.2022 12:39 Відповісти
Почав би, але стягнув би більше сил. Починати із угрупуванням у 160-180 тис. було ключовою помилкою.
Для марш-кидка до Києва і "взять за 3 дня" цих сил теоретично могло б вистачити (якщо б не розпотрошили ударний кулак на 6-7 напрямків), а для повноцінної військової компаніїї - ні.
200 БТГр на 2000 км фронту - це дуже замало. 1 БТГр на 10 км.
Норма при наступі: 1 батальйон на 1 км, при обороні - 1 батальйон на 2,5-3 км.
"Чудо" відбулось під селом Мощун (8 км від мого села)...
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16.09.2022 11:50 Відповісти
Тобто, хочете сказати, що до перелому ходу війни привели три фактори:
1. Героїзм ЗСУ.
2. Ново-російська корупція путінського періоду
3. Загальноісторичний російський ******* і **********.
І що на вашу думку важливіше?
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16.09.2022 11:58 Відповісти
2. Поставки західної зброї.
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16.09.2022 12:44 Відповісти
Героїзм, і не лише ЗСУ. Тут на початках стояли і самоорганізовані місцеві оборонці з мисливською та спортивною, і патрульні поліцейські, і якісь хлопці зі зброєю з Києва під'їхали, і з коктейлямі молотова, курсанти якісь...
Тоді особливо ніхто не питав, хто звідки...
ЗСУ масово через 2-3 дні під'їхали, з технікою, з артою....
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16.09.2022 13:13 Відповісти
Якби орки перейшли р.Ірпінь в районі Мощуна, то це вже були б спальні райони Києва - Виноградар, проспект Правди, Нивки.
Тоді б невідомо було, чим би вся ця історія закінчилась.
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16.09.2022 13:23 Відповісти
А я думаю что не начал бы.
Понимаешь ли, завоевать - много ума и сил не надо. Но много сил надо чтобы удержать.

С населением которое настроено против - это априори невозможно. Ну вот взяли они тепленьким Херсон, и что дальше ? Наши каждый день долбят по нему с Николаева, а местные каждый день режут провода в администрации и подрывают машины с главнюками.

Ну возьмут они завтра Николаев, допустим. Так по нему станут долбить с Одессы, а бутылки со смесью кидать станем уже мы. И так далее.

Чтобы этого избежать - ему нужно будет захватить всю Украину буквально за пару дней, а на это тонка кишка у любой страны мира, и у РФии, и у Китая, и даже у США. Мы же - не сирийские обезьяны. У нас есть самолеты и ПВО, танки и РСЗО, нас относительно много, население хоть и амебное, но злое когда того требует ситуация.

Просто лошара повелся на сладкие отчеты своего ГРУ (а те в свою очередь на своих макак типа Медведчука, Стремоусова и прочих Кив) и теперь как секс по пьяни: еле еле начал, теперь никак не может кончить, но всем окружающим втирает что еще и не начинал. Убогое зрелище короче.
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16.09.2022 12:18 Відповісти
Кацапы думали,что Украина бела и пушистая собачка,а тут нежданчик....😁😂
https://twitter.com/uamemesforces/status/1570777562108010497
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16.09.2022 18:59 Відповісти
Конечно не начал бы. Вся его СВО была основана на готовности украинцев с распростертыми объятиями встречать русских.

Пыня стал жертвой той системы которую сам же и создал - закрывшись от общества, оградившись от технологий, доверяя лишь ограниченному кругу людей, он лишил себя возможности получать реальную картину мира, принимая ее через отчеты нескольких человек.

В то же время, из-за карательной системы, которую создал так же Пыня, он лишил возможности этих нескольких человек писать ПРАВДУ в отчетах. Написали бы правду - были бы уволены и посажены, а на их место взяты те, кто писал бы то, что хотел видеть фюрер президент.

Поэтому когда Пу спросил "а украинцы россию любят?" - ему не могли написать что "нет, Пу, нас там ненавидят". Написали что любят, а он дурак и поверил.

Сейчас уже собственно война продолжается лишь по одной причине: невозможности Пыни признать собственные косяки, как там говорила Эммануэлька - "сохранить лицо". Как и для нашего Зе - для него война - способ продлить свое царствование, ибо по ее окончанию неизбежно начнутся разборы полетов и вскроется такое, за что на следующий же день его повесят свои же.

Такие дела.
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Думаю, что по этой же причине и "великий маршал" шойгу еще не вылетел из МО с позором и треском.
Признать его несостоятельным - значит признать поражение в войне.
Поэтому пошли обходным путем - кужугетович пока еще министр, но чисто формально, потому что все решения проходят мимо него, от путина и напрямую к генералам
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16.09.2022 12:14 Відповісти
Друже, якщо тобi не зручно - пиши украiнською, я пишу языком тiльки тому що на ПК влом ставити третю мову =)

Наша задача сейчас - максимально усложнить им жизнь внутри страны. Любыми способами.
Как показала практика - в военном плане мы можем им навалять. Но их тупо больше, и оружия у них тупо больше.

Они участвовали в куче войн, и почти все войны проиграли, но не на поле боя, а в тылу, лол. Вот смотри.

Отечественную войну выиграли не они, а генерал Мороз. Наполеон даже Москву умудрился сжечь;
Крымскую проиграли. При том что даже особых военных действий не велось, просто пару раз получили по щщам;
Японскую проиграли. Как так можно было - я до сих пор ума не приложу, но видимо дебилизм у них в крови;
Первую мировую проиграли и умудрились развалиться, позорный мир пришлось подписывать уже следующей власти, а предыдущий глава государства получил пулю в голову;
Вторую мировую выиграли огромной ценой и благодаря помощи союзников. Лично я кстати это победой не считаю, я считаю это трауром, который надо как можно быстрее забыть и выбросить из головы как наследие темных времен;
Афганскую проиграли и проиграли кому - немытым шурави мля. И умудрились при этом развалиться.

Так что лично по моему мнению, пример для подражания здесь - ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. Надо лупить по двум фронтам - на поле боя, и по экономике. Пора уже разогревать революционное настроение и подыскивать следующего картавого. Цикличность-с ))
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16.09.2022 12:29 Відповісти
Финскую забыл, ахахаха. Послужной список пройобов у Рашки велик )
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16.09.2022 12:30 Відповісти
Не виключаю, там якийся черговий перець з рашки приїздив, тіпа чергового карліка кірієнка, то наші "привітали"...
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16.09.2022 11:34 Відповісти
Дуже файно.
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16.09.2022 11:38 Відповісти
мусорка горит...
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16.09.2022 11:39 Відповісти
русопропагандони кажуть, що було завдано ракетного удару по будівлі Апеляційного суду, яка є поряд з ОДА

https://t.me/chanel24/54176

Там, за попередніми даними, облаштувалась окупаційна влада
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16.09.2022 11:39 Відповісти
S Himars osibok nebyvajet,popali tuda kuda nado.Vydymo ruso nacisti tam sobranije provodili,,tak ix i pozdravili
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16.09.2022 11:41 Відповісти
*********** и ********* кальян закурили......................................
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16.09.2022 11:42 Відповісти
А шо ж - лючшее в мірє певео , знову про.бало .?? .
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16.09.2022 12:00 Відповісти
А воно ще там залишилося? Кажуть, що вже немає такого.
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16.09.2022 12:05 Відповісти
Остались С-300. Черти каждую ночь почти по Николаеву 3-7 залпов пускают.
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16.09.2022 12:33 Відповісти
Ракети то залишилися, але чи є радари? Наші їх добряче "Хармсами" по*уярили.
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16.09.2022 12:53 Відповісти
Ты разве не в курсе что их ПВО сбивает нас крышами домов ?)
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16.09.2022 12:31 Відповісти
Погано шо це проходить на території України, а не на території РФ. Руйнування йде на нашій землі, а повинно руйнуватися все у ворога в московії. ...
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16.09.2022 12:58 Відповісти
Говорят "не пройдя преисподни - вам не выстроить рай".

Возможно это необходимая цена, чтобы население в дальнейшем правильно выставляло приоритеты в своем государстве.

Плюс вопросы престижа.

Дать кизды при агрессии - не так уже и сложно. А вот дать кизды при обороне, второй армии мира - это аккуратный длинный прямой гвоздь в крышку гроба.

Ты конечно можешь со мной не согласиться, но по моему скромному мнению, ВСУ сейчас - лучшая армия на планете, может конечно не такая высокотехнологично вооруженная и экипированная, однако на данный момент это единственная армия участвовавшая в боях за последние 50 лет и имеющая боевой опыт сражения с превосходящим числом и вооружением противником, как офензивный так и дефензивный. При всем моем уважении к США, они тоже особо войн не выигрывали: с неба налетели, бомбы поскидывали, зашли зачистили от голожопых. А наши умеют ювелирно.

Поэтому мне даже где-то обидно, когда я читаю что "НАТОвские учат ВСУ". Сейчас уже МЫ можем учить этих котят как нужно воевать.

Ну и самое последнее: мы практически основательно закрыли рашкованский аналоговнетный рынок оружия. Мы показали всему миру что хвалённые Калибры можно засунуть в пукинс, Искандеры туда же. И даже Панцири. Птички за миллионы (долларов) спокойно сбиваются Стингером за 0.07 ляма. А супермоднявые танки горят от 500-баксовой Мухи.
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16.09.2022 16:34 Відповісти
Сруская дерьмократия: выбирали приемника сальдо, дым пошёл, значит выбрали!
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16.09.2022 12:59 Відповісти
Позади ОДА находился апеляционньІй суд, которьІй орки использовали под комендатуру.
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16.09.2022 13:20 Відповісти
 
 