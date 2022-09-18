Уничтожен полевой склад вражеских боеприпасов в районе Благодатного, - ОК "Південь"

Обстановка в южной операционной зоне напряженная, сложная, но контролируемая. Силы обороны продолжают активные действия по закреплению на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, под давлением противник проводит меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, выискивает способы подтягивания резервов, ведет воздушную разведку. В оккупированных населенных пунктах усиливают проверки, но теперь уже ищут не только "укронацистов", но и своих, сбежавших с поля боя и, переодетых в гражданское, выискивают способы эвакуироваться.

"Между тем, оккупационные войска прибегают к провокациям: устраняя стрельбу на улицах Херсона и других населенных пунктов, выдают ее за контрдиверсионные меры, пытаясь обвинить Вооруженные Силы Украины в бездумных уличных боях среди мирного населения. Сами же террористические войска обстреливают дома мирных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", в течение ночи враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, атаковал и парой ударных вертолетов.

"На фоне определенного уменьшения интенсивности огневого воздействия противника на линии столкновения продолжается террор гражданской инфраструктуры, морально-психологическое давление на население прифронтовых и тыловых районов. Реактивными системами залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по жилому району Николаева. 3 реактивных снаряда попали в гаражные кооперативы, повреждена больница, пострадавших нет. Двумя снарядами тяжелой ствольной артиллерии 152 калибра и двумя реактивными снарядами системы "Град" попали в центр Очакова. Разрушены несколько частных жилых домов, два гражданских лица получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что реактивными системами залпового огня "Град" и тяжелой артиллерией плотно обстрелян Никопольский район.

В результате обстрелов повреждены магазины, админздания местных учреждений, объекты социальной инфраструктуры, более трех десятков многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, линия электропередач, газопровод. Ранения получили три гражданских лица.

"Более сотни огневых задач, выполненных нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечили уменьшение вражеских мощностей на 19 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С", 5 танков и 3 единицы другой бронированной техники. В районе Благодатного уничтожен полевой состав вражеских боеприпасов", - добавляют в ОК "Південь".

В Черном море корабельная группировка вражеского флота – без изменений состава и задач.