Россияне обстреляли Очаков, есть раненые и разрушения

Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. Два человека ранены, есть разрушенные дома.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты начали обстреливать Очаков в 13:37 в субботу, 17 сентября. Тогда они попали по открытым территориям и пострадавших не было.

"Ночью, 18 сентября, с 00:30 враг продолжил обстрелы г. Очаков. В результате чего тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к сети Интернет", - написал Ким в телеграм-канале.

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Также 17 сентября враг бил по с. Красное Воскресенской громады, - добавил он. Кроме того, россияне стреляли возле сел Широкое, Красная Долина и Поляна Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.