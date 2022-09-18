Россияне обстреляли Очаков, есть раненые и разрушения
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Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. Два человека ранены, есть разрушенные дома.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты начали обстреливать Очаков в 13:37 в субботу, 17 сентября. Тогда они попали по открытым территориям и пострадавших не было.
"Ночью, 18 сентября, с 00:30 враг продолжил обстрелы г. Очаков. В результате чего тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к сети Интернет", - написал Ким в телеграм-канале.
Также 17 сентября враг бил по с. Красное Воскресенской громады, - добавил он. Кроме того, россияне стреляли возле сел Широкое, Красная Долина и Поляна Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.
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Вчера, 20:19 Общество age,1,administracija-gukovo-uspokoila-vstrevozhennyh-gromkimi-zvukami-gorozhan.html" target="_BLANK">Версия для печати
Причиной грохота оказался пожар на складе в одном из городов на территории ЛНР.
Жителей Гуково встревожили громкие звуки, которые раздались над городом вечером 17 сентября. Об этом они рассказали в социальных сетях.
В администрации города поспешили успокоить местных жителей.
- В городе все спокойно, все службы и системы работают в штатном режиме. Безопасности жителей ничего не угрожает, - уточнили в мэрии.
Как позднее выяснилось, причиной грохота, что так напугал горожан, оказался пожар на складе в городе Бирюково (ЛНР). Громкий треск прекратится, как только пожарные ликвидируют все последствия.
Фото: Donday
В новости по Никополю указали, что обстреляли "градами" и тяжёлой артиллерией ( судя по упоминанию о снарядах). Здесь же ничего, хотя понятно, что не "калибрами".
Отсюда вопрос о контрбатарейной стрельбе, то есть стрельбе в ответ, по этим гадам. -Почему об этом ни слова? Не может же быть, чтобы не отвечали! И очень интересно знать, как наказаны те, кто стреляет по мирным людям. Но, в новостях только подробности о разрушениях вследствие огня по нашим городам, и ни слова, как орки за это ответили. Это что, секретная информация?