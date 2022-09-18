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війна (56233) Миколаївська область (1820) обстріл (20980) Кім Віталій (452) Очаків (183)

Росіяни обстріляли Очаків, є поранені та руйнування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Двоє людей поранені, є зруйновані будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти почали обстрілювати Очаків о 13:37 в суботу, 17 вересня. Тоді вони влучили по відкритих територіях, і постраждалих не було.

"Вночі, 18 вересня, з 00:30 ворог продовжив обстріли м. Очаків. Внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет", - написав Кім у телеграм.

Також дивіться: Окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська, поранено жінку, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Також 17 вересня ворог бив по с. Червоне Воскресенської громади, - додав він. Крім того, росіяни стріляли біля сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Нічого, ще трохи і понесе з України у синеє море кров ворожу. Тримайтесь і бережіть себе
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18.09.2022 10:31
+11
Сьогодні зранку - знову активні бойові дії на правобережжі. Всім тиловим населенним пунктам довкола - бігати в укриття! Побажаємо суттєвих успіхів ЗСУ!
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18.09.2022 10:15
+8
Частенько їздив на море в Солончаки, Аджигольський лиман. Класне місце, поки туди масово не поперли деякі особи. Засирати стали. Потім рибалки почали ставити перепони, природа відродилась, сміття прибрали. І тут прийшли орки... *****, усе в руїни.
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18.09.2022 10:29
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Сьогодні зранку - знову активні бойові дії на правобережжі. Всім тиловим населенним пунктам довкола - бігати в укриття! Побажаємо суттєвих успіхів ЗСУ!
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18.09.2022 10:15 Відповісти
Частенько їздив на море в Солончаки, Аджигольський лиман. Класне місце, поки туди масово не поперли деякі особи. Засирати стали. Потім рибалки почали ставити перепони, природа відродилась, сміття прибрали. І тут прийшли орки... *****, усе в руїни.
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18.09.2022 10:29 Відповісти
Нічого, ще трохи і понесе з України у синеє море кров ворожу. Тримайтесь і бережіть себе
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18.09.2022 10:31 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуші. Бо вже сили терпцю вриваються. І можна тільки представити, як хлопцям на передку.
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18.09.2022 10:36 Відповісти
А ви пишіть їм,за кожне добре слово, за кожну підтримку вони вдячні. Інколи подяка словами коштує більше чим гроші.
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18.09.2022 10:44 Відповісти
Дякую Вам за українську
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18.09.2022 10:47 Відповісти
"...Вечером 17 сентября глубоко в тылу российских сил, в Бирюково Луганской области взорвались склады боеприпасов. Взрывы продолжались несколько часов. началась стихийная эвакуация. Бирюково находится прямо на границе с Ростовской областью."
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18.09.2022 10:38 Відповісти
Администрация Гуково(Ростовская обл.) успокоила встревоженных громкими звуками горожан

Вчера, 20:19 Общество age,1,administracija-gukovo-uspokoila-vstrevozhennyh-gromkimi-zvukami-gorozhan.html" target="_BLANK">Версия для печати
Причиной грохота оказался пожар на складе в одном из городов на территории ЛНР.
 Жителей Гуково встревожили громкие звуки, которые раздались над городом вечером 17 сентября. Об этом они рассказали в социальных сетях.

В администрации города поспешили успокоить местных жителей.

- В городе все спокойно, все службы и системы работают в штатном режиме. Безопасности жителей ничего не угрожает, - уточнили в мэрии.

Как позднее выяснилось, причиной грохота, что так напугал горожан, оказался пожар на складе в городе Бирюково (ЛНР). Громкий треск прекратится, как только пожарные ликвидируют все последствия.

Фото: Donday
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18.09.2022 10:41 Відповісти
73% американців підтримують вступ України до НАТО
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18.09.2022 10:46 Відповісти
Ось, будь ласочка. А в нас 73% підтримують пасередінє
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18.09.2022 10:49 Відповісти
Якщо бути об'єктивним то ні, вступ у НАТО підтримує приблизно такий де відсоток. Проти поступок територіальним і державним суверенітетом 83%
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18.09.2022 11:43 Відповісти
Хєрманія та мадярія будуть проти нашого вступу. ***** їх купило з усім Їхнім гнилим лівером.
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18.09.2022 10:52 Відповісти
18 сентября 1939 года краснопузая армия Сралина пришла на помощь Гитлеру и пошла в наступление на Польшу...огромные полчища кремлевских фашистов вторглись в Суверенную Польшу...,неся кровь и смерть польскому народу....
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18.09.2022 10:52 Відповісти
Из чего обстреляли?
В новости по Никополю указали, что обстреляли "градами" и тяжёлой артиллерией ( судя по упоминанию о снарядах). Здесь же ничего, хотя понятно, что не "калибрами".
Отсюда вопрос о контрбатарейной стрельбе, то есть стрельбе в ответ, по этим гадам. -Почему об этом ни слова? Не может же быть, чтобы не отвечали! И очень интересно знать, как наказаны те, кто стреляет по мирным людям. Но, в новостях только подробности о разрушениях вследствие огня по нашим городам, и ни слова, как орки за это ответили. Это что, секретная информация?
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18.09.2022 11:26 Відповісти
Вам посто не можуть писати про всі випадки контрбатарейної боротьби. Вона триває безперестанно, наряду з ураженням позицій ворога. Обстрілювали можуть з кімбурна ураганами, але зрозумійте, виїхав прихований в лісі Ураган, відстрілявся з позиції і у*бав. Не завжди вистачає часу для адекватної реакції. Якщо дебіли використовують одні і теж позиції, то можна «підловити».Але, не хвилюйтесь, відповідають, пару днів назад були добрі прильоти по оркам в районі Рибальчого, і це постійно відбувається.
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18.09.2022 12:00 Відповісти
 
 