Росіяни обстріляли Очаків, є поранені та руйнування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Двоє людей поранені, є зруйновані будинки.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти почали обстрілювати Очаків о 13:37 в суботу, 17 вересня. Тоді вони влучили по відкритих територіях, і постраждалих не було.
"Вночі, 18 вересня, з 00:30 ворог продовжив обстріли м. Очаків. Внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет", - написав Кім у телеграм.
Також 17 вересня ворог бив по с. Червоне Воскресенської громади, - додав він. Крім того, росіяни стріляли біля сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Будь ласка, зачекайте...
Вчера, 20:19 Общество age,1,administracija-gukovo-uspokoila-vstrevozhennyh-gromkimi-zvukami-gorozhan.html" target="_BLANK">Версия для печати
Причиной грохота оказался пожар на складе в одном из городов на территории ЛНР.
Жителей Гуково встревожили громкие звуки, которые раздались над городом вечером 17 сентября. Об этом они рассказали в социальных сетях.
В администрации города поспешили успокоить местных жителей.
- В городе все спокойно, все службы и системы работают в штатном режиме. Безопасности жителей ничего не угрожает, - уточнили в мэрии.
Как позднее выяснилось, причиной грохота, что так напугал горожан, оказался пожар на складе в городе Бирюково (ЛНР). Громкий треск прекратится, как только пожарные ликвидируют все последствия.
Фото: Donday
В новости по Никополю указали, что обстреляли "градами" и тяжёлой артиллерией ( судя по упоминанию о снарядах). Здесь же ничего, хотя понятно, что не "калибрами".
Отсюда вопрос о контрбатарейной стрельбе, то есть стрельбе в ответ, по этим гадам. -Почему об этом ни слова? Не может же быть, чтобы не отвечали! И очень интересно знать, как наказаны те, кто стреляет по мирным людям. Но, в новостях только подробности о разрушениях вследствие огня по нашим городам, и ни слова, как орки за это ответили. Это что, секретная информация?