Росіяни обстріляли Очаків, є поранені та руйнування

Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Двоє людей поранені, є зруйновані будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти почали обстрілювати Очаків о 13:37 в суботу, 17 вересня. Тоді вони влучили по відкритих територіях, і постраждалих не було.

"Вночі, 18 вересня, з 00:30 ворог продовжив обстріли м. Очаків. Внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет", - написав Кім у телеграм.

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Також 17 вересня ворог бив по с. Червоне Воскресенської громади, - додав він. Крім того, росіяни стріляли біля сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.