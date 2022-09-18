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непогода (797) Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено). ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

сумщина

На Сумщине вследствие чрезвычайных погодных условий в г. Бурынь разрушены здания и отсутствует электроэнергия в некоторых громадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Чрезвычайные погодные условия! Разрушены дома и сорваны крыши. Много разрушений в домохозяйствах, есть поваленные деревья. Часть громады осталась без электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отмечает Живицкий, на месте работают спасатели ГСЧС. Он дал поручение как можно быстрее, используя материальный резерв громады и, при необходимости, области накрыть дома. Также отрабатываются вопросы эвакуации жителей с Департаментом гражданской защиты СОВА.

Позже Дмитрий Живицкий добавил подробности:

"Последствия непогоды в Бурыни по состоянию на 18:50:

– около 20 частных домов остались без крыши. Есть сильно разрушенные дома. Повреждена АЗС и несколько нежилых помещений в громаде.

Спасатели извлекают людей из-под завалов.

- На данный момент 4 человека с легкими телесными повреждениями, 1 женщина госпитализирована в Конотопскую ЦРБ. Также травмирован полугодовалый ребенок, в настоящее время находится в больнице.

– На месте работают аварийные бригады энергетиков.

– Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же строения накрывают шифером и пленкой из материальных резервов.

В Укрзализныце сообщили о задержке поездов из-за повреждения инфраструктуры на участке Конотоп — Ворожба.

Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено) 01

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Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено) 02

Смотрите также: За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую громады на Сумщине, и Сновскую на Черниговщине. ФОТОрепортаж


Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено) 03
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Топ комментарии
+8
А в копах військових?
Бійці в холоді та багнюці.
Перше і головне завдання влади та громадян забезпечити армію всім найнеобхіднішим, від одягу, який немає де сушити в холоді та вологості, до тих самих пічок-буржуйок, над якими стібуться потвори з теплих диванів.
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18.09.2022 19:14
+7
***... мало горя и беды...еще и природа... перестаралась...
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18.09.2022 19:15
+7
Я цих хлопів бачу як не що дня. Як тих, хто туди їде, як і тих, хто звідтов повертається. Повірте мені, видно, що важко і не в прискок біжать, але їдуть, ідуть, бо поза ними МИ, Миколаїв. Поза ними УКРАЇНА-Ненька. Бо хто, як не вони? А ми, я і такі як я, стараємось хоч якось їх забеспечити, хоч чимось. От до речі, сьогожні закинули ідею, що хлопам треба збройового масла, для чистки. А в мене пара каністр стоїть. Не зброярне, але думаю підійде, бо з гідравліки. Завтра поїду дізнаватись куди та коли завезти.
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18.09.2022 19:57
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А в рашці як?
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18.09.2022 18:47 Ответить
А в копах військових?
Бійці в холоді та багнюці.
Перше і головне завдання влади та громадян забезпечити армію всім найнеобхіднішим, від одягу, який немає де сушити в холоді та вологості, до тих самих пічок-буржуйок, над якими стібуться потвори з теплих диванів.
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18.09.2022 19:14 Ответить
Я цих хлопів бачу як не що дня. Як тих, хто туди їде, як і тих, хто звідтов повертається. Повірте мені, видно, що важко і не в прискок біжать, але їдуть, ідуть, бо поза ними МИ, Миколаїв. Поза ними УКРАЇНА-Ненька. Бо хто, як не вони? А ми, я і такі як я, стараємось хоч якось їх забеспечити, хоч чимось. От до речі, сьогожні закинули ідею, що хлопам треба збройового масла, для чистки. А в мене пара каністр стоїть. Не зброярне, але думаю підійде, бо з гідравліки. Завтра поїду дізнаватись куди та коли завезти.
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18.09.2022 19:57 Ответить
умножай в кубе
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18.09.2022 19:16 Ответить
икебастос
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18.09.2022 19:13 Ответить
***... мало горя и беды...еще и природа... перестаралась...
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18.09.2022 19:15 Ответить
в телеге пишут шо харьков и еще хз шо надвигается но запору то пох..
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18.09.2022 19:17 Ответить
Днепр уже штормит... деревья начали падать или ветки большие на авто скидывать...
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18.09.2022 19:24 Ответить
не унас тишина
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18.09.2022 19:50 Ответить
До війни було б моторошно, а зараз вже трохи дивно буває, що не від війни, а природа...
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18.09.2022 20:04 Ответить
На південній Волині вже більше тиждня дощі з перервами. Врожай картоплі добрий.Хто вчора не вибрав -буде мати проблеми.Вчора допомогав родичам в селі. Зібрать то зібрали -а перебирати будуть проблеми підсушити зібране.
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18.09.2022 20:07 Ответить
 
 