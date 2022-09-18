Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено). ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Сумщине вследствие чрезвычайных погодных условий в г. Бурынь разрушены здания и отсутствует электроэнергия в некоторых громадах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Чрезвычайные погодные условия! Разрушены дома и сорваны крыши. Много разрушений в домохозяйствах, есть поваленные деревья. Часть громады осталась без электроэнергии", - говорится в сообщении.
Как отмечает Живицкий, на месте работают спасатели ГСЧС. Он дал поручение как можно быстрее, используя материальный резерв громады и, при необходимости, области накрыть дома. Также отрабатываются вопросы эвакуации жителей с Департаментом гражданской защиты СОВА.
Позже Дмитрий Живицкий добавил подробности:
"Последствия непогоды в Бурыни по состоянию на 18:50:
– около 20 частных домов остались без крыши. Есть сильно разрушенные дома. Повреждена АЗС и несколько нежилых помещений в громаде.
Спасатели извлекают людей из-под завалов.
- На данный момент 4 человека с легкими телесными повреждениями, 1 женщина госпитализирована в Конотопскую ЦРБ. Также травмирован полугодовалый ребенок, в настоящее время находится в больнице.
– На месте работают аварийные бригады энергетиков.
– Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же строения накрывают шифером и пленкой из материальных резервов.
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