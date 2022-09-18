Российские оккупанты "депортировали" из Мелитополя депутата райсовета Романова
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Российские захватчики "выдворили" из временно захваченного Мелитополя депутата районного совета, бизнесмена Виктора Романова.
Соответствующее видео обнародовали оккупанты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Захватчики обвинили бизнесмена в якобы "дискредитации органов власти Российской Федерации, Вооруженных сил РФ" и "финансировании мер, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе".
Ссылаясь на фейковый "приказ" самопровозглашенного губернатора, оккупанты выдворили Романова за пределы временно захваченной территории Запорожской области.
Это уже не первый случай принудительной "депортации" украинцев. Недавно захватчики "выдворили" руководителя одного из коммунальных учреждений Мелитополя.
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Головне, що живий вийшов вiд мразоти!
ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...