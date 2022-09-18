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Российские оккупанты "депортировали" из Мелитополя депутата райсовета Романова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Российские захватчики "выдворили" из временно захваченного Мелитополя депутата районного совета, бизнесмена Виктора Романова.

Соответствующее видео обнародовали оккупанты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Захватчики обвинили бизнесмена в якобы "дискредитации органов власти Российской Федерации, Вооруженных сил РФ" и "финансировании мер, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе".

Ссылаясь на фейковый "приказ" самопровозглашенного губернатора, оккупанты выдворили Романова за пределы временно захваченной территории Запорожской области.

Смотрите также: Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе, - СМИ. ФОТО

Это уже не первый случай принудительной "депортации" украинцев. Недавно захватчики "выдворили" руководителя одного из коммунальных учреждений Мелитополя.
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Топ комментарии
+6
удивительно...ну вот просто удивительно.. ведь действительно могли б просто покалечить или убить... нафига этот спектакль? ради какого зрителя этот спектакль???
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18.09.2022 20:19
+5
слабо верится что просто выпустили... попахивает случаем с освобождением федорова....
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18.09.2022 20:12
+4
це ясно як день (сонячний)... та нахіба "депортувати" ? їм потрібен свідок злочинів??? нащо такі заморочки??? хіба відпустили, щоби приніс те що ще зосталось в закромах за тих, хто можливо там в них зостався (наприклад його діти, батьки) ??? чи то просто вистава для рашаговнозмі ???
ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...
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18.09.2022 20:32
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Клоуни.
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18.09.2022 20:11 Ответить
слабо верится что просто выпустили... попахивает случаем с освобождением федорова....
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18.09.2022 20:12 Ответить
Цензора працівники ніби дають інфу та ще напускають туману. Невідомо в тексті куди людину депортували- на контрольвану територію, на мордор, чи на підвал?
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18.09.2022 20:14 Ответить
На вiдео видно лише блокпост, але каZZапiв.
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18.09.2022 20:17 Ответить
пофартило бізнесмену. Бо могли і кокнути
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18.09.2022 20:15 Ответить
Ну який же вiн бiзнесмен, коли за життя тiльки на пляшку води напрацював
Головне, що живий вийшов вiд мразоти!
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18.09.2022 20:15 Ответить
удивительно...ну вот просто удивительно.. ведь действительно могли б просто покалечить или убить... нафига этот спектакль? ради какого зрителя этот спектакль???
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18.09.2022 20:19 Ответить
Вася! Та вони ж його перед цим "обідрали до трусів"!
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18.09.2022 20:25 Ответить
це ясно як день (сонячний)... та нахіба "депортувати" ? їм потрібен свідок злочинів??? нащо такі заморочки??? хіба відпустили, щоби приніс те що ще зосталось в закромах за тих, хто можливо там в них зостався (наприклад його діти, батьки) ??? чи то просто вистава для рашаговнозмі ???
ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...
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18.09.2022 20:32 Ответить
Для ПР: «Ось бачите, ми тих, хто не згоден із нашими діями просто депортуємо, а не вбиваємо або катуєм».
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18.09.2022 20:40 Ответить
Можливо, вім їм наобіцяв, що буде шпигунством займатися.
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18.09.2022 20:23 Ответить
Обісрацця !!!
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18.09.2022 20:28 Ответить
Кацапи як завгодно можуть називати процедури і їм байдуже як вони інтерпретуються притомним правом- вони й геноцид називають денацифікацією
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18.09.2022 20:59 Ответить
Консерва едет к нам
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18.09.2022 21:27 Ответить
У скільки бізнесмену обійшлася ця "депортація", все що знайшли, чи довічне співробітництво з ФСБ?
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19.09.2022 09:42 Ответить
Про нього писали, що це найбагатша людина Мелiтополя, i що усi його бiзнеси продовжували працювати дотепер. Це цирк або спектакль - не бiльше.
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19.09.2022 10:54 Ответить
 
 