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Російські окупанти "депортували" з Мелітополя депутата райради Романова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Російські загарбники "видворили" з тимчасово захопленого Мелітополя депутата районної ради, бізнесмена Віктора Романова.

Відповідне відео оприлюднили окупанти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Загарбники звинуватили бізнесмена у нібито "дискредитації органів влади Російської Федерації, збройних сил РФ" та "фінансуванні заходів, спрямованих на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в регіоні".

Посилаючись на фейковий "наказ" самопроголошеного губернатора окупанти видворили Романова за межі тимчасово захопленої території Запорізької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

Це вже не перший випадок примусової "депортації" українців. Нещодавно загарбники "видворили" керівника одного з комунальних закладів Мелітополя.
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Топ коментарі
+6
удивительно...ну вот просто удивительно.. ведь действительно могли б просто покалечить или убить... нафига этот спектакль? ради какого зрителя этот спектакль???
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18.09.2022 20:19
+5
слабо верится что просто выпустили... попахивает случаем с освобождением федорова....
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18.09.2022 20:12
+4
це ясно як день (сонячний)... та нахіба "депортувати" ? їм потрібен свідок злочинів??? нащо такі заморочки??? хіба відпустили, щоби приніс те що ще зосталось в закромах за тих, хто можливо там в них зостався (наприклад його діти, батьки) ??? чи то просто вистава для рашаговнозмі ???
ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...
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18.09.2022 20:32
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18.09.2022 20:11 Відповісти
слабо верится что просто выпустили... попахивает случаем с освобождением федорова....
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18.09.2022 20:12 Відповісти
Цензора працівники ніби дають інфу та ще напускають туману. Невідомо в тексті куди людину депортували- на контрольвану територію, на мордор, чи на підвал?
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18.09.2022 20:14 Відповісти
На вiдео видно лише блокпост, але каZZапiв.
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18.09.2022 20:17 Відповісти
пофартило бізнесмену. Бо могли і кокнути
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18.09.2022 20:15 Відповісти
Ну який же вiн бiзнесмен, коли за життя тiльки на пляшку води напрацював
Головне, що живий вийшов вiд мразоти!
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18.09.2022 20:15 Відповісти
удивительно...ну вот просто удивительно.. ведь действительно могли б просто покалечить или убить... нафига этот спектакль? ради какого зрителя этот спектакль???
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18.09.2022 20:19 Відповісти
Вася! Та вони ж його перед цим "обідрали до трусів"!
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18.09.2022 20:25 Відповісти
це ясно як день (сонячний)... та нахіба "депортувати" ? їм потрібен свідок злочинів??? нащо такі заморочки??? хіба відпустили, щоби приніс те що ще зосталось в закромах за тих, хто можливо там в них зостався (наприклад його діти, батьки) ??? чи то просто вистава для рашаговнозмі ???
ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...
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18.09.2022 20:32 Відповісти
Для ПР: «Ось бачите, ми тих, хто не згоден із нашими діями просто депортуємо, а не вбиваємо або катуєм».
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18.09.2022 20:40 Відповісти
Можливо, вім їм наобіцяв, що буде шпигунством займатися.
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18.09.2022 20:23 Відповісти
Обісрацця !!!
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18.09.2022 20:28 Відповісти
Кацапи як завгодно можуть називати процедури і їм байдуже як вони інтерпретуються притомним правом- вони й геноцид називають денацифікацією
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18.09.2022 20:59 Відповісти
Консерва едет к нам
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18.09.2022 21:27 Відповісти
У скільки бізнесмену обійшлася ця "депортація", все що знайшли, чи довічне співробітництво з ФСБ?
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19.09.2022 09:42 Відповісти
Про нього писали, що це найбагатша людина Мелiтополя, i що усi його бiзнеси продовжували працювати дотепер. Це цирк або спектакль - не бiльше.
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19.09.2022 10:54 Відповісти
 
 