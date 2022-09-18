Російські окупанти "депортували" з Мелітополя депутата райради Романова

Російські загарбники "видворили" з тимчасово захопленого Мелітополя депутата районної ради, бізнесмена Віктора Романова.

Відповідне відео оприлюднили окупанти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Загарбники звинуватили бізнесмена у нібито "дискредитації органів влади Російської Федерації, збройних сил РФ" та "фінансуванні заходів, спрямованих на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в регіоні".

Посилаючись на фейковий "наказ" самопроголошеного губернатора окупанти видворили Романова за межі тимчасово захопленої території Запорізької області.

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Це вже не перший випадок примусової "депортації" українців. Нещодавно загарбники "видворили" керівника одного з комунальних закладів Мелітополя.