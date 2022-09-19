Генсек ООН Гутерриш: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что Россия и Украина далеки от возможности создания условий для достижения мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
По его мнению, в таких условиях сложно провести переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Я думаю, было бы важно создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложно провести прямые переговоры между двумя президентами", – сказал он.
Генсек ООН отметил, что готов предоставить "хорошие услуги" для содействия переговорам, но их проведение зависит от желания сторон.
Топ комментарии
+8 Vladyslav Novikov
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+6 Сергій Хоменко 6860486c
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+5 Александр Юр
показать весь комментарий19.09.2022 08:10
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Не маю найменшого сумніву небесна кара ні в якому разі не мине цього вилупка.
Зеленский в Киеве принимает капитуляцию путина,
Байден в Нью-Йорке - товарища Гутеришова.
Особенно в сравнении с ООН 70летней давности и её реакцией на советскую агрессию в Корее. Тогда там работали ветераны, которые быстро присадили весь совок на резиновую попку.
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НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Эту мантру озвучил картофельный фюрер 20 февраля в гостях у Вовы Сасалвьева...,типа эта война Володя продлится три дня...максимум неделя...
Видео этого дерьма есть в Ютьюбе...
Ах ти ж мразото безвідповідальна. Зроби "добру послугу" - випий кацапського аміаку, який ти лобіюєш Україною везти