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Генсек ООН Гутерриш: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерріш

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что Россия и Украина далеки от возможности создания условий для достижения мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По его мнению, в таких условиях сложно провести переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, было бы важно создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложно провести прямые переговоры между двумя президентами", – сказал он.

Генсек ООН отметил, что готов предоставить "хорошие услуги" для содействия переговорам, но их проведение зависит от желания сторон.

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Топ комментарии
+8
Будет забавно:
Зеленский в Киеве принимает капитуляцию путина,
Байден в Нью-Йорке - товарища Гутеришова.
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19.09.2022 08:11
+6
Как много хочеться сказать этому дяде...
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19.09.2022 08:09
+5
Чого всі так впевнені, що перемовини колись там будуть саме з путіним?
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19.09.2022 08:10
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Правила форума Совет форумчан
та ты вообще недалекий.
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19.09.2022 08:05 Ответить
Как много хочеться сказать этому дяде...
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19.09.2022 08:09 Ответить
І взагалі, скільки ще має терпіти цивілізований світ цю нікчему на посаді очільника ООН? Факт на лице він або придурок кончаний або відпрацьовує кремлівські подачки. У центрі Європи ********** орки здійснюють геноцид, офіційно заявили на весь світ про знищення української нації, загарбання їх території а це опудало торгується на крові українців можливістю для кремля торгувати міндобривами і зерном!?!?!????
Не маю найменшого сумніву небесна кара ні в якому разі не мине цього вилупка.
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19.09.2022 09:05 Ответить
мудак из мудаков.. примеритель херов.. тьфу не ООН а сборище проститутов и **********...
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19.09.2022 09:25 Ответить
Чого всі так впевнені, що перемовини колись там будуть саме з путіним?
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19.09.2022 08:10 Ответить
Будет забавно:
Зеленский в Киеве принимает капитуляцию путина,
Байден в Нью-Йорке - товарища Гутеришова.
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19.09.2022 08:11 Ответить
Стадо зажравшихся старпёров.
Особенно в сравнении с ООН 70летней давности и её реакцией на советскую агрессию в Корее. Тогда там работали ветераны, которые быстро присадили весь совок на резиновую попку.
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19.09.2022 08:11 Ответить
***** робить запити на перемовини через посередників, а ті доповідають йому через публічний простір
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19.09.2022 08:14 Ответить
Гутерришу не сюда, ему след в след за рюзьгэ кааараблем 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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19.09.2022 08:16 Ответить
Які перемови, мразота ти! В Україні коять геноцид!
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19.09.2022 08:17 Ответить
гутереш имбицьіл.... оон как организация себя изжила....
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19.09.2022 08:17 Ответить
От встал с утра, в понедельник, сделай доброе дело,- подскажи правильный адрес местаприложения силы целому генсеку ООНы 🤗
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19.09.2022 08:18 Ответить
Зі своїми переговорами
. .
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19.09.2022 08:21 Ответить
від здорового глузду ти далекий, ці "європейськи" чмошники тільки і здатні що навязувати свої "гендерні" стандарти, толерастію і необільшовизм, а коли доходить до суті і треба зі зброєю в руках свої "європейськи стандарти" захищати, то вони голову в пісок ховають. Україна має розвалити цю смердючу комуністичну клоаку під назвою ЄС і побудувати разом з Бритами Балтійцями і Поляками справжню Європу і нову систему Європейської і світової безпеки
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19.09.2022 08:24 Ответить
Старий дурень.
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19.09.2022 08:25 Ответить
ТАК А ДЛЯ ЧЕГО ООН !? ВВОДИТЕ В РОССИЮ ВОЙСКА ООН !!!
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19.09.2022 08:26 Ответить
Вводите войска ООН в ООН
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19.09.2022 08:56 Ответить
Не пужайте руссочитачив: в их них транскрипциях - организация окраинских националиста)))
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19.09.2022 09:02 Ответить
А ты тут при чём?
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19.09.2022 08:28 Ответить
вы, вообще, от всего далеки, товарищ , как и Путин
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19.09.2022 08:39 Ответить
А Гутерриш не хоче приехать в Украину в гости ещё раз? Поехал бы в Изюм, посетил бы могилы закатованых руснёй украинцев, посмотрел бы на их обезображенные трупы. Или ссыт под кацапские ракеты попасть старый пердун
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19.09.2022 08:45 Ответить
сахраніть літцо любьімі доступньімі срєдствамі...
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19.09.2022 08:47 Ответить
єрмачки, татарови з арахаміями займаються тим дуже активно...відбілюють руZZкій мір....
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19.09.2022 09:06 Ответить
Ни каких переговоров
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19.09.2022 08:59 Ответить
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....берлусконі, шрьодери, гутеріші, кісінджери, орбани з макронами, вже пішли "дешевші" експерти другого та третього ряду......на кшталт відставної "сплячої" бувшої гебешної агентури...

НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.09.2022 09:01 Ответить
Мысли о таких "переговорах" - это оправдание преступлений злобных орков!
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19.09.2022 09:05 Ответить
на все, що він нині здатний - тільки закликати... на кшалт "Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію провести масштабний обмін військовополоненими у форматі всіх на всіх".
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19.09.2022 09:05 Ответить
Дюдина без гідності і чоловічого достоїнства! Просто смітник
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19.09.2022 09:09 Ответить
РИА Новости так собі джерело інформації.
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19.09.2022 09:43 Ответить
Як кажуть у Одесі,Зеля хтів напасти на Лукашеску и Путлереску с целью українізаціі ГУЛАГа путлера...,но лукашеску разгадал замыслы Зели...
Эту мантру озвучил картофельный фюрер 20 февраля в гостях у Вовы Сасалвьева...,типа эта война Володя продлится три дня...максимум неделя...
Видео этого дерьма есть в Ютьюбе...
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19.09.2022 09:45 Ответить
Лицо организации. Ничтожество.
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19.09.2022 11:34 Ответить
Гутерриш, который допустил геноцид 40 млн народа, посреди Европы за время своей каденции, является таким же военным преступником, как и Пуйло.
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19.09.2022 12:14 Ответить
Генсек ООН зазначив, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам

Ах ти ж мразото безвідповідальна. Зроби "добру послугу" - випий кацапського аміаку, який ти лобіюєш Україною везти
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19.09.2022 12:58 Ответить
 
 