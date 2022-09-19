Генсек ООН Гутерріш: Ми далекі від переговорів Зеленського й Путіна
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Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає, що Росія та Україна далекі від можливості створення умов для досягнення миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РІА "Новости".
На його думку, за таких умов складно провести переговори президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
"Я думаю, було б важливим створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН, з міжнародним правом, але якщо міркувати реалістично, я думаю, ми все ще далекі від цієї можливості і, ймовірно, буде складно провести прямі переговори між двома президентами", - сказав він.
Генсек ООН зазначив, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам, але їхнє проведення залежить від бажання сторін.
Топ коментарі
+8 Vladyslav Novikov
показати весь коментар19.09.2022 08:11
+6 Сергій Хоменко 6860486c
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+5 Александр Юр
показати весь коментар19.09.2022 08:10
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Будь ласка, зачекайте...
Не маю найменшого сумніву небесна кара ні в якому разі не мине цього вилупка.
Зеленский в Киеве принимает капитуляцию путина,
Байден в Нью-Йорке - товарища Гутеришова.
Особенно в сравнении с ООН 70летней давности и её реакцией на советскую агрессию в Корее. Тогда там работали ветераны, которые быстро присадили весь совок на резиновую попку.
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НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Эту мантру озвучил картофельный фюрер 20 февраля в гостях у Вовы Сасалвьева...,типа эта война Володя продлится три дня...максимум неделя...
Видео этого дерьма есть в Ютьюбе...
Ах ти ж мразото безвідповідальна. Зроби "добру послугу" - випий кацапського аміаку, який ти лобіюєш Україною везти