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Генсек ООН Гутерріш: Ми далекі від переговорів Зеленського й Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає, що Росія та Україна далекі від можливості створення умов для досягнення миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РІА "Новости".

На його думку, за таких умов складно провести переговори президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Я думаю, було б важливим створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН, з міжнародним правом, але якщо міркувати реалістично, я думаю, ми все ще далекі від цієї можливості і, ймовірно, буде складно провести прямі переговори між двома президентами", - сказав він.

Генсек ООН зазначив, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам, але їхнє проведення залежить від бажання сторін.

Також читайте: Путін добровільно не поступиться, але умови майбутнього миру визначатимуть тільки українці, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Будет забавно:
Зеленский в Киеве принимает капитуляцию путина,
Байден в Нью-Йорке - товарища Гутеришова.
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19.09.2022 08:11
+6
Как много хочеться сказать этому дяде...
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19.09.2022 08:09
+5
Чого всі так впевнені, що перемовини колись там будуть саме з путіним?
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19.09.2022 08:10
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та ты вообще недалекий.
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19.09.2022 08:05 Відповісти
Как много хочеться сказать этому дяде...
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19.09.2022 08:09 Відповісти
І взагалі, скільки ще має терпіти цивілізований світ цю нікчему на посаді очільника ООН? Факт на лице він або придурок кончаний або відпрацьовує кремлівські подачки. У центрі Європи ********** орки здійснюють геноцид, офіційно заявили на весь світ про знищення української нації, загарбання їх території а це опудало торгується на крові українців можливістю для кремля торгувати міндобривами і зерном!?!?!????
Не маю найменшого сумніву небесна кара ні в якому разі не мине цього вилупка.
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19.09.2022 09:05 Відповісти
мудак из мудаков.. примеритель херов.. тьфу не ООН а сборище проститутов и **********...
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19.09.2022 09:25 Відповісти
Чого всі так впевнені, що перемовини колись там будуть саме з путіним?
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19.09.2022 08:10 Відповісти
Будет забавно:
Зеленский в Киеве принимает капитуляцию путина,
Байден в Нью-Йорке - товарища Гутеришова.
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19.09.2022 08:11 Відповісти
Стадо зажравшихся старпёров.
Особенно в сравнении с ООН 70летней давности и её реакцией на советскую агрессию в Корее. Тогда там работали ветераны, которые быстро присадили весь совок на резиновую попку.
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19.09.2022 08:11 Відповісти
***** робить запити на перемовини через посередників, а ті доповідають йому через публічний простір
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19.09.2022 08:14 Відповісти
Гутерришу не сюда, ему след в след за рюзьгэ кааараблем 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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19.09.2022 08:16 Відповісти
Які перемови, мразота ти! В Україні коять геноцид!
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19.09.2022 08:17 Відповісти
гутереш имбицьіл.... оон как организация себя изжила....
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19.09.2022 08:17 Відповісти
От встал с утра, в понедельник, сделай доброе дело,- подскажи правильный адрес местаприложения силы целому генсеку ООНы 🤗
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19.09.2022 08:18 Відповісти
Зі своїми переговорами
. .
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19.09.2022 08:21 Відповісти
від здорового глузду ти далекий, ці "європейськи" чмошники тільки і здатні що навязувати свої "гендерні" стандарти, толерастію і необільшовизм, а коли доходить до суті і треба зі зброєю в руках свої "європейськи стандарти" захищати, то вони голову в пісок ховають. Україна має розвалити цю смердючу комуністичну клоаку під назвою ЄС і побудувати разом з Бритами Балтійцями і Поляками справжню Європу і нову систему Європейської і світової безпеки
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19.09.2022 08:24 Відповісти
Старий дурень.
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19.09.2022 08:25 Відповісти
ТАК А ДЛЯ ЧЕГО ООН !? ВВОДИТЕ В РОССИЮ ВОЙСКА ООН !!!
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19.09.2022 08:26 Відповісти
Вводите войска ООН в ООН
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19.09.2022 08:56 Відповісти
Не пужайте руссочитачив: в их них транскрипциях - организация окраинских националиста)))
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19.09.2022 09:02 Відповісти
А ты тут при чём?
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19.09.2022 08:28 Відповісти
вы, вообще, от всего далеки, товарищ , как и Путин
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19.09.2022 08:39 Відповісти
А Гутерриш не хоче приехать в Украину в гости ещё раз? Поехал бы в Изюм, посетил бы могилы закатованых руснёй украинцев, посмотрел бы на их обезображенные трупы. Или ссыт под кацапские ракеты попасть старый пердун
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19.09.2022 08:45 Відповісти
сахраніть літцо любьімі доступньімі срєдствамі...
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19.09.2022 08:47 Відповісти
єрмачки, татарови з арахаміями займаються тим дуже активно...відбілюють руZZкій мір....
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19.09.2022 09:06 Відповісти
Ни каких переговоров
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19.09.2022 08:59 Відповісти
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....берлусконі, шрьодери, гутеріші, кісінджери, орбани з макронами, вже пішли "дешевші" експерти другого та третього ряду......на кшталт відставної "сплячої" бувшої гебешної агентури...

НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.09.2022 09:01 Відповісти
Мысли о таких "переговорах" - это оправдание преступлений злобных орков!
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19.09.2022 09:05 Відповісти
на все, що він нині здатний - тільки закликати... на кшалт "Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію провести масштабний обмін військовополоненими у форматі всіх на всіх".
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19.09.2022 09:05 Відповісти
Дюдина без гідності і чоловічого достоїнства! Просто смітник
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19.09.2022 09:09 Відповісти
РИА Новости так собі джерело інформації.
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19.09.2022 09:43 Відповісти
Як кажуть у Одесі,Зеля хтів напасти на Лукашеску и Путлереску с целью українізаціі ГУЛАГа путлера...,но лукашеску разгадал замыслы Зели...
Эту мантру озвучил картофельный фюрер 20 февраля в гостях у Вовы Сасалвьева...,типа эта война Володя продлится три дня...максимум неделя...
Видео этого дерьма есть в Ютьюбе...
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19.09.2022 09:45 Відповісти
Лицо организации. Ничтожество.
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19.09.2022 11:34 Відповісти
Гутерриш, который допустил геноцид 40 млн народа, посреди Европы за время своей каденции, является таким же военным преступником, как и Пуйло.
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19.09.2022 12:14 Відповісти
Генсек ООН зазначив, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам

Ах ти ж мразото безвідповідальна. Зроби "добру послугу" - випий кацапського аміаку, який ти лобіюєш Україною везти
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19.09.2022 12:58 Відповісти
 
 