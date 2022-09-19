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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Любые претензии на Крым получат соответствующий ответ, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,пєсков

В Кремле считают, что оккупированный Крым является "неотъемлемой частью" РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Крым - неотъемлемая часть Российской Федерации, любые претензии на российскую территорию получат соответствующий ответ", - сказал он.

Также смотрите: Момент прилета российской ракеты на территорию Южноукраинской АЭС. ВИДЕО камер наблюдения
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Топ комментарии
+78
Йоршик знов пургу несе.
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19.09.2022 12:53
+65
А дамбас? Вже нє нада?
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19.09.2022 12:54
+58
Пипискин, или как там тебя, дрыщ лапотный, ты прокукарекай, что вы еще и не начинали.
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19.09.2022 12:54
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Страница 2 из 2
Прєдупрєждаю вас,єслі нє пєрєстанєтє то будет так как вчєра...
А шо було вчєра?
Вчєра я обосрался...
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19.09.2022 13:20 Ответить
ну это уже будет решать на письков и срашка, а HIMARS, Bayraktar, Javelin, NLAW, CAESAR, ZUZANA, KRAB... ну и другие активные переговорщики..
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19.09.2022 13:21 Ответить
не* письков (пардон.. зрение уже не то)
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19.09.2022 21:23 Ответить
зір тут ні до чого... на письков- має більше барв та інтерпретацій.
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20.09.2022 23:58 Ответить
Вже отримали відповідь це язик в сраку і мовчок а причина пожежа,удар по росіїї а крим орки вважають частиною росії по Армянску і базі Новофедоровці
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19.09.2022 13:25 Ответить
Нормальний в них був план - через 7 місяців війни почати за Крим тявкати!
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19.09.2022 13:26 Ответить
недавно один з будуна також про "судний дЄнь" писав... писав...писав і поПісяв....
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19.09.2022 13:26 Ответить
Гауляйтер ХНР тоже ******, що Харківщина - це расія та назавжди. І де цей гауляйтер? Ось там і Піськов буде.
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19.09.2022 13:26 Ответить
У Бєлгородє?!! Це теж тимчасово. Залужному надали карту 1918 року,щоб кордони не порушував.
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19.09.2022 13:37 Ответить
Цього цуцика закопаємо разом з будкою.
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19.09.2022 13:27 Ответить
лучше "проявите жест доброй воли" і свалите из украинского Крыма
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19.09.2022 13:27 Ответить
Якщо московити вважають Крим росіянським, тому що вони його "відвоювали", то Крим стане законно українським коли ми його відвоюємо. У чому претензії, підносова щітка?
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19.09.2022 13:27 Ответить
Шура Стріла

29 марта ·

Ой ,ви, орки лаптєногі ,

( поздихали, щоби)

Повертайтеся, убогі ,

У свої трущоби.

Поки всіх вас не поклали

Наші Збройні Сили ,

Серед поля широкого

У сирі могили.

Не дивіться на Вкраїну,

Не плямкайте ласо,

Всіх положим в домовини,

Як гарматне м' ясо.

І не треба зазіхати

На нашу свободу ,

ми є правнуки великі

козацького роду.

Не схилилась Україна --

Зав' язала берці,

Кожна мати з джавеліном

У своєму серці.

Кожна мати молить Бога

За свою дитину.

На той світ у вас дорога

Через Україну.
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19.09.2022 13:29 Ответить
шановна Чайка, а це часом не ви на малюнку?
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19.09.2022 20:17 Ответить
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19.09.2022 21:22 Ответить
Коломийка.
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19.09.2022 20:40 Ответить
Да поздно щёки надувать, уже никто на это не ведётся))
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19.09.2022 13:31 Ответить
Пєсков підготував ракету для "належної відповіді"...
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19.09.2022 13:36 Ответить
Крым заберем как то резко когда рашен-рейх будет в ауте. А если будут движения по ядерному оружию, то все, что в мордоре двигается или дышит, будет истреблено без демократических правил и разбора.
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19.09.2022 13:37 Ответить
Бамбас дамбили, дамбили да не перевыдамбили!
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19.09.2022 13:37 Ответить
Мавзолейное быдло,надо соблюдать все договора которые вы крысы подписали ... даже тот... когда вы просрали Крым в 1853-56 на войне с Турцией ...😛
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19.09.2022 13:38 Ответить
А мацкву можна бамбануть?
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19.09.2022 13:41 Ответить
Неотъемлемая часть это твои усы, письков, рыжие от фекалий путлера. Но мы знаем как паяльной лампой сбрить твои усы и хлебало заодно закрыть.
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19.09.2022 13:45 Ответить
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19.09.2022 13:47 Ответить
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19.09.2022 13:50 Ответить
Кого-то интересует мнение лупоглазого лузера? Письков продолжай полировать своим языком резиновую попу пуйла , ну и про гениталии Навки не забывай, супружеский долг. А про Крым забудь .
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19.09.2022 13:50 Ответить
зеленого лякає, щоб памперс міняти не забував.
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19.09.2022 13:51 Ответить
***** на піхву піськова !!!
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19.09.2022 13:51 Ответить
Примените ТЯО, прощайтесь со своими уютными бункерами, армией и, скорее всего, жизнью, кремлевские уроды.
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19.09.2022 13:53 Ответить
***********,************,лавролошадь,тувинский оленемаршал и им же подобные являются неотемлемой частью палаты N6 свинособачьего лаптестана!пнх ********..................................
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19.09.2022 13:54 Ответить
Само собой разумеется, что Украина возвратит все свои оккупированные территории, включая Донбасс и Крым. Но в качестве возмещения материального ущерба причиненного Россией, Украина потребует денежной компенсации и возращения своих исконных земель - Кубани. Украина не позволит обежать украинско-язычных на территории Кубани. Кубань это Украина.
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19.09.2022 13:58 Ответить
Украине за свои территории нужно думать,а не опять за Кубань.Ну нарисовали ее на карте УНР и что?С таким же успехом и Астрахань можно включить с Уралом.Да и не размовляют там на мове.На суржике в станицах балакают,это да.
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19.09.2022 18:38 Ответить
не п..ди сер геев.
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19.09.2022 20:13 Ответить
Так Кубань тоже своя территория

УКРАИНЦЫ ЯВЛЯЛИСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ НА КУБАНИ:
начиная с освоения данной территории в конце XVIII века и

до проведения политики русификации, репрессий и переселений, раскулачивания и Голода на Кубани в 20-30-х годах XX века

Активная национально-культурная и политическая деятельность украинской общины в период Гражданской войны привели к созданию независимого государства - Кубанская народная республика которое ориентировалось на интеграцию с Украиной (УНР)

По официальным данным, за период с 1897 по 1926 год численность украинцев выросла на 73,95%.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_ на_ Кубани
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19.09.2022 20:25 Ответить
Кстати в Киеве на левом берегу есть улица Украинской Кубани
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19.09.2022 20:26 Ответить
Кубанская народная республика: как РФ присвоила украинские земли и уничтожила 15 млн украинцев

Кубань - это Украина? Более 100 лет назад рф помешала присоединению Кубанской народной республики к Украине на федеративных условиях: результатом стали голод, пытки и истребление 15 млн украинцев

В состав Кубанской Народной Республики входили Кубанская область, Ставрополь, Терек, Дагестан и Черноморщина (Черноморская губерния).

https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-kubanska-narodna-respublika-yak-rf-privlasnila-ukrainski-zemli-i-zamorduvala-15-mln-ukraintsiv-12-06-2022.html
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19.09.2022 20:33 Ответить
Якщо вже кацапи за Крим заговорили, то мабуть відчувають, що доведеться віддавати
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19.09.2022 14:01 Ответить
А сіНявка все ще громадянка США, як і доця коняки? Вони недоторкані?
Тоді все можна безкарно казати.
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19.09.2022 14:05 Ответить
"будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь" Джерело: https://censor.net/ua/n3368086

Ой, такі да! Згадуємо історію і бачимо, що за Крим московити отримували "належну відповідь" вже кілька разів. Та ще й у москву татари приходили "пагаваріть"...

Якщо з людей зробили націю довбнів, що не знають власної історії, культури та навіть мови, а вірять у вигадки імперців, то історія повторюватиметься доти, доки ці "вялікіє" не засвоять її уроки. На цей раз викладачами є ЗСУ і най береже їх Бог!
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19.09.2022 14:07 Ответить
А яка відповідь буде? Росія повномасшабно вторгнулась в Україну .
І тепер каже що за Крим буде відповідь. Напевно відчувають що за Крим також будуть вестися бойові дії
а ЗСУ можуть і не заходити в Крим а обстрілювати з материка теж саме що було і на зміїному острові орки розмістили свою техніку її знищили потім знову-поки їм не дійшло що це буде безкінечно і вони приречені.
А Україна вже наносила декілька ударів по Криму - стати перешкодою може тільки мала кількість зброї . І Україна не давала обіцянку США по Криму тож вона має законе право наносити удари по військових базах в Криму.
Але все залежить від кількості зброї і напевно війна за Крим буде не в цьому році адже зараз в важливо звільнити південь України а вже потім Крим .
А щодо ядерної зброї то Росія давно вже хотіла б вдарити по Україні. Не вдарила тому що це жест доброї волі?
Тому що від ядерної зброї постраждає не тільки Україна але і Росія і країни НАТО які звісно терпіти не будуть Росію.
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19.09.2022 14:23 Ответить
Будь-які кацапські претензії на український Крим отримають належну відповідь.
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19.09.2022 14:30 Ответить
Мальчик по дорожке шел
Прогуляться просто
И нечаянно нашел
Крымский полуостров
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19.09.2022 20:35 Ответить
Мабуть пора мостик послати вслід за кораблем
спочатку чесно попередити: ще один постріл по ЗАЕС і хана мостику
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19.09.2022 14:33 Ответить
ракети потрібні України! Багато ракет!
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19.09.2022 14:40 Ответить
Всеретесь...
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19.09.2022 14:45 Ответить
краще би це чмо подумало, де будуть проходити реальні кордони рабсии, по "засечной линии"
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19.09.2022 14:52 Ответить
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19.09.2022 15:23 Ответить
Будь-які претензії на Крим отримають належну відповідь, - Пєсков

Наприклад: "Бе-бе-бе..." або "Ме-е-е..."
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19.09.2022 15:36 Ответить
письков йди прмий баранячи мозги бояришніком.
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19.09.2022 15:50 Ответить
межпрочим, письков дочу женит, на какой то кадыр овце.
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19.09.2022 16:16 Ответить
Є пропозиція . У відповідь на черговий хлопок у Криму гобліна відправити до « Москви» чи « Курська». Така відповідь усіх влаштує . ))
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19.09.2022 16:41 Ответить
Мабудь давно ***** не посилали вслід за руським кораблем.
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19.09.2022 16:45 Ответить
Как то уже не убедительно. Сам в это не верит.
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19.09.2022 16:49 Ответить
ВСУ насрать, что думают в Кремле! ))) Крым - это Украина!!!
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19.09.2022 17:19 Ответить
Что они скажут в Кремле, когда ВСУ захватит Крым. ))) А наверное они уже ничего не скажут, потому что Путина ждет судьба Каддафи!
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19.09.2022 17:20 Ответить
Ты погиб, как только ты поверил в опасность от Кремля. Это Кремль боиться на самом деле! Они там на такой измене сидят, потому что конец их близок! Обитателей Кремля ждут страшные вещи! Их будут пытать и не будут давать умиреть!
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19.09.2022 17:24 Ответить
Гiтлер також вважав свого часу , що Крим є невід'ємною частиною Рейха.....
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19.09.2022 18:46 Ответить
Будь-які претензіі Піськова на украінську Кубань отримають належну відповідь...
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19.09.2022 19:19 Ответить
У відповідь "вараньож бамбіть будут"
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19.09.2022 19:20 Ответить
Знає песина шолудива чиє сало вкрала
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19.09.2022 19:25 Ответить
Піськоф! Мабудь ти вже знеєшь, потвора, що осень прийшла? О! А в осені усі перелітні птахи-півні, як ти, летять на йух, там тепліше кукарекати...
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19.09.2022 19:27 Ответить
В Гааге Путин будет рассказывать, что Крым ему подкинули во время обыска...
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19.09.2022 19:39 Ответить
Прекрасно отнимается! неотьемленная
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19.09.2022 19:52 Ответить
А на Кубань?
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19.09.2022 20:10 Ответить
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19.09.2022 20:40 Ответить
Істеричні вуса.
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19.09.2022 21:20 Ответить
Фамилия "песков" ему очень подходит. У него и внешность какая-то песчаная (не только масть) и суть никакая - как песок. Фу...
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19.09.2022 22:10 Ответить
Першою не визнала кордони України - росія, отже ті кордони, що були між нами не є сталими на цей час. Домагаючись встановлення нових кордонів, росія підтверджує нелегітимність власних. Таким чином, фактично існує спір, який росія хоче вирішити військовим шляхом. Отже, завоювання Україною будь-яких територій є законним
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19.09.2022 22:20 Ответить
А чего ж ты письков молчал когда по Крыму ВСУ е@анули? язык в сраку
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19.09.2022 22:38 Ответить
До москалiв.
Де ж ви, братцi любi , були
як ми в Крим ходили?
В хана землi вiдбивали -
ви йому служили.

Невже "нежеть" полишили
ви свою "жувати"
Та й за ради свого люду
Кепсько ся ви дбати?

Ой , берiзки кучерявi,
Й , Вовчик iз Тамбову,
Най вам втiхою ся будуть-
Кiнчаймо розмову.

Люли-люлi, Шiдi-рiдi,
Хто ж пiде за брата
З вороженьками ся бити,
а чи зi сатрапом?
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19.09.2022 22:47 Ответить
Скоро ця вусата когутяра вже буде кукурікати що Бєлгород, Вороніж, Таганрог - то таки "рюсськая зімля"
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20.09.2022 00:00 Ответить
Как уже этот хер за@бал... этот пид"р че не понял???? ПИСЕЦ пришел раше! ПОЛНЫЙ! Этот песьков может уже только со всей рашей отсосать у Украины. Ждите нас каждую минуту... до вашей смерти! Она уже близко.
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20.09.2022 00:04 Ответить
Напевно мається на увазі жест добрової волі з панічною евакуацією через зруйнований кримський міст, на скатах та продірявлених бтр-ах )))) залишаючи купу техніки та своїх трупів.... ну, ок, дякуємо що попередив, чмо ботексне. Щасливої дороги, уйобіще)
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20.09.2022 01:32 Ответить
Старовинна російська приказка: "Окупований Крим є невід'ємною частиною Росії".
Старовинна українська приказка: "Не варто слухати старовинні російські приказки".
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20.09.2022 03:32 Ответить
А належну відповідь котру уже дістав сам, до уваги не бере.Реальні чудеса.Практика неодноразово показувала слова рашистів і виконання сказаного.
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20.09.2022 06:22 Ответить
Крим можливо повернути, лише знищивши базу ВМС росії у Севастополі.

Не існує дипломатичних шляхів вирішення кримського питання.

Лише повний розгром кремлівського анклава на півострові і формування спільної бази ВМС України і США, або НАТО 😠
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20.09.2022 06:35 Ответить
а ты мушку спилил?балерина усатая.
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20.09.2022 07:35 Ответить
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